Новый транш от ЕС и первый приговор по делу о буллинге: ТОП-5 новостей недели

Суд восстановил в должности и.о. министра здравоохранения, а в России от нас ждут выгодные предложения по транзиту газа

Фото: brjunetka.ru.

Новый транш от ЕС и первый приговор по делу о буллинге: ТОП-5 новостей недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6df/ea5/5c66dfea52c2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6df/ea5/5c66dfea52c2f.jpg 2019-02-16T12:00:00+02:00 Украина Суд восстановил в должности и.о. министра здравоохранения, а в России от нас ждут выгодные предложения по транзиту газа

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала, когда МВФ выделит Украине следующий транш и что для этого нужно сделать, и.о. Минздрава Ульяна Супрун вернулась в свое кресло и теперь, похоже, надолго, а наших правозащитников снова выслали из Астаны. Какие события в жизни страны больше всего волновали украинцев на этой неделе, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Суд восстановил в должности Ульяну Супрун

14 февраля, окружной административный суд Киева отменил ограничения на исполнение обязанностей министра здравоохранения для Ульяны Супрун. Соответствующее решение огласил судья Сергей Каракашьян.

"Суд принял (решение) в удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны об отмене мер обеспечения иска – отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска, принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019 года", – зачитал судья.

Напомним, что 5 февраля суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что Супрун возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

Все подробности назначения Ульяны Супрун на должность и. о. министра, ее шагов по реформированию отрасли здравоохранения и в чем суть конфликта, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Реформатор украинской медицины или ее могильщик: что нужно знать об Ульяне Супрун").

Россия назвала условие для транзита газа через Украину

Россия может продлить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года, если ей предложат конкурентные условия. Об этом 14 февраля заявил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума, сообщает ТАСС.

Александр Новак. Фото: minenergo.gov.ru

По его словам, украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры. Новак подчеркнул, что "не добавляют оптимизма" заявления Украины о готовности "выставлять все новые и новые штрафы".

Российский министр также добавил, что Украина не выполнила обязательства, взятые перед Еврокомиссией по реформированию своей газотранспортной системы.

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом. Украина предварительно оценила свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко тогда сообщил, что речь идет о "пересмотре транзитного тарифа на 2018–2019 год".

Из Казахстана депортировали украинских правозащитников

Граждан Украины, выступавших наблюдателями от Итальянской федерации по правам человека (FIDU) в Казахстане, которых накануне задержали в столице республики Астане, депортируют на родину. Об этом пишет УНН.

"15 февраля около 07:00 по местному времени в Астане (Казахстан) задержанная накануне украинская правозащитница Людмила Волошина вышла на связь и сообщила, что их с Валерием Явтушенко (второй наблюдатель, которого задержали позже) депортируют из Казахстана согласно части 5 статьи 517 кодекса об административных правонарушениях", – заявила медиаэксперт по безопасности журналистов института Ирина Земляная.

В FIDU отметили, что их наблюдателей признали виновными в "несоответствии осуществляемой деятельности с заявленной целью прибытия", и обещали подать апелляцию на решение казахского суда.

Напомним, что в прошлом году в Казахстане был задержан другой украинский журналист – главный редактор проекта "Без брехнi" Александр Гороховский. За аналогичные обвинения его приговорили к штрафу в размере 42 087 тенге (около 3200 грн).

Украинский суд принял первое решение о буллинге

13 февраля Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес решение по делу о буллинге. Об этом сообщила народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Оксана Билозир на своей странице в Facebook. Это первое в истории Украины судебное решение в отношении буллинга.

"11 февраля 2019 года обнародовано решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который впервые в истории Украины вынес решение по делу о буллинге: установлено виновное лицо и наложен штраф на его родителей за совершение противоправных действий к своим ровесникам в учебном заведении", – отметила Билозир.

Как сообщает депутат, на родителей виновного был наложен штраф в 850 грн.

"Суд собственно и установил факт буллинга, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, которое проявилось в освещении непристойных фото в сети "инстаграм", в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью пострадавшей", – сообщила депутат.

Также стало известно, что на судебном заседании мать несовершеннолетней вину в содеянном признала. Согласно решению суда, было решено наложить на родителей виновного лица наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) и судебный сбор в размере 384,20 грн.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

Стало известно, когда Украина получит второй транш от ЕС

Украина ожидает второй транш от Европейского Союза: названы сроки. Так, новое поступление макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро ожидается к концу марта – началу апреля. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве, которая состоялась 12 февраля.

"Мы работаем над выполнением условий… Это реалистично (привлечение второго транша. – Ред.)", – сказала она.

По ее словам, речь идет о принятии двух законопроектов, касающихся реформы таможенной службы.

Маркарова добавила, что, согласно условиям сотрудничества с ЕС, между траншами макрофинансовой помощи не может быть менее трех месяцев.

"Поэтому, учитывая, что предыдущий транш мы получили в декабре, этот транш, даже если мы все выполним, мы не сможем получить ранее марта", – уточнила Маркарова.

Напомним, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ". Первый транш в размере 500 млн евро поступил в декабре.

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