Отставка Луценко и смерть активистки Гандзюк: главные новости недели

Президент Украины провел переговоры с лидером Турции, генеральный прокурор собрался в отставку, подробности экстрадиции Николая Гуты, которого подозревают в хищении 800 млн гривен и другие важные новости недели в материале сайта "Сегодня".

Порошенко в Турции и соглашение о Томосе

3-4 ноября президент Украины Петр Порошенко посетил с официальным визитом Турцию. Там он подписал соглашение со Вселенским патриархом, открыл консульство в Анталии и получил мантию доктора политических наук.

3 ноября глава украинского государства начал переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры встретились в резиденции главы турецкого государства – дворце Бюйюк Мабейн в Стамбуле.

По итогам переговоров Порошенко заявил, что в лице турецкого президента Украина имеет "доброго друга и надежного партнера".

Украинский лидер отметил продуктивность седьмого Стратегического совета и поблагодарил Эрдогана за твердую позицию по осуждению агрессии РФ на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма.

"Важными являются заверения Турции в том, что она не останется в стороне от "ползучей агрессии" России в Азовском море, проблемы нарушения прав человека в Крыму. Мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН", – написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

Со своей стороны президент Турции подтвердил, что позиция по поводу российской агрессии в Украине неизменна.

"Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма", — подчеркнул Реджеп Эрдоган

Другая важная встреча состоялась у главы украинского государства с предстоятелем Константинопольской православной церкви, Вселенским патриархом Варфоломеем. Во время встречи был заключен договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", – сказал глава государства после встречи, назвав этот день историческим.

В свою очередь, Вселенский патриарх выразил уверенность, что решение об автокефалии Украинской православной церкви приведет к единству всех православных в стране.

Подписание этого соглашения прокомментировал директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. По его словам, в соглашении прямо говорится о создании независимой церкви, которой предоставляется Томос об автокефалии. Государство, в свою очередь, обязалось содействовать этому процессу в пределах действующего законодательства.

"Вселенский патриархат будет в первую очередь содействовать связям этой церкви с вселенским православием, для чего, собственно, основывается миссия Вселенского патриархата, которая будет действовать в Киеве в Андреевской церкви и будет своего рода посольством", – отметил Павленко.

По его словам, документ не противоречит действующему украинскому законодательству и не нуждается в ратификации.

"Отставка" Луценко

6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, сделал громкое заявление. Рапортуя о расследовании производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст президенту заявление об отставке.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", – заявил генпрокурор.

Более того, Луценко попросил депутатов неотложно заняться этим вопросом.

Но в Раде, похоже, не намерены были отпускать Луценко с поста. Когда спикер парламента Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос, кто поддерживает отставку генпрокурора, в итоге за его уход проголосовали всего лишь 38 народных депутатов.

Сам генпрокурор прокомментировал свое решение только вечером 8 ноября в эфире одного из телеканалов. По его словам, он уже обсудил свою отставку с президентом Петром Порошенко, и это был нелегкий разговор.

"Меня власть интересует только как возможность ответственности и эффективности, поэтому я заявил о своей отставке, я к ней готов... У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял мой шаг, он о нем узнал за пять минут до моего входа в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", – заявил Луценко.

Все подробности отставки генпрокурора – в том числе историю предыдущих попыток Луценко уйти со своего поста в ГПУ читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Как Луценко уходил в отставку: все подробности"), который регулярно обновляется.





Законы о евробляхах и растаможка по-новому

Верховная Рада приняла законопроекты о растаможке автомобилей на еврономерах. Депутаты в два подхода – утренний и вечерний – поддержали два законопроекта, № 8487 и № 8488. "За" первый документ проголосовали 250 народных депутатов, за второй – 245 при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект № 8487 дает на оформление нерастаможенных авто 180 рабочих дней. Если владелец "евробляхи" не захочет растаможить транспортное средство, в этот срок машину можно вывезти на пределы страны.

Законопроект № 8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс" должен решить проблему ухода от ответственности за нарушение правил временного ввоза и транзита авто. Проверять станут жестко – полиция получит доступ к информации таможенников и право останавливать машины на иностранных номерах. Законопроект также устанавливает дополнительные условия временного ввоза и транзита авто и предусматривает значительные штрафы за нарушение – до 170 тыс. гривен.

Более подробно о расчете акциза, какие теперь штрафы и все прочие подробности новых правил растаможки "евроблях" читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – "Еврономера в законе: авто станут доступнее, но вылезут евробляхерам боком".

А во сколько обойдется растаможка по новым правилам – считайте в статье "Из-за новых акцизов растаможить автомобиль будет дороже: онлайн-калькулятор"





Смерть Гандзюк Кати

4 ноября умерла в больнице известная херсонская активистка Екатерина Гандзюк, на жизнь которой 31 июля было совершено покушение: на девушку вылили литр концентрированной серной кислоты. В результате у Кати оказалось обожжённым порядка 40% кожного покрова, ей пришлось перенести 11 операций. Увы, сложные и болезненные процедуры так и не помогли: у девушки оторвался тромб. Гандзюк было 33 года.

На данный момент все пять подозреваемых в этом жестоком преступлении задержаны и дали признательные показания. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк назван Никита Грабчук – сама Гандзюк запомнила нападавшего и впоследствии заявила, что это был именно он. Второй подозреваемый, Виктор Горбунов, фигурирует в уголовном деле как человек, который купил кислоту. Как сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин все задержанные были бывшими участниками АТО.

Согласно информации депутата Верховной Рады Антона Геращенко, имя подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк – Сергей Торбин. Именно он заплатил за убийство активистки 5 тыс долларов.

Екатерина Гандзюк родилась и всю жизнь прожила в Херсоне. Она была известной в городе политической и общественной активисткой, выполняла обязанности и. о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, а также занимала должность советника городского головы Херсона Владимира Николаенко. Все подробности преступления и расследования читайте в специальном материале сайта "Сегодня" - "Все о жестоком убийстве Екатерины Гандзюк".





Дело на 800 миллионов

Почти детективная история развернулась вокруг возвращения на Родину украинца, которого с 2015 года Интерпол разыскивал по всему миру за мошенничество. Причем речь шла о весьма круглой сумме.

"Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799,3 млн гривен", – сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Этим гражданином оказался никто иной, как бывший совладелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута, который находился в бегах с 2014 года, когда после банкротства агрохолдинга в 2014 году он скрылся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов за границей.

"Высылка подозреваемого осложнялась противодействием заинтересованных лиц не только в швейцарской, но и в украинской правоохранительной и судебной системах", – написал на своей странице в Facebook заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Но уже 7 ноября стало известно, что Шевченковский райсуд Киева отпустил экстрадированного из Швейцарии Гуту под личное обязательство. По словам спикера Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко, подозреваемому в хищении почти 800 млн грн даже не пришлось выплачивать залог.

"Следственный судья, исходя из общих принципов уголовного производства, принципов состязательности сторон и диспозитивности, не имеет права выходить за пределы ходатайства и применять более строгую меру пресечения, чем об этом просит сторона обвинения в своем ходатайстве", – говорится в сообщении суда на его сайте.

Как оказалось, 6 ноября Шевченковский райсуд получил ходатайство следователя СУ ГУ Национальной полиции в г. Киеве о применении меры пресечения в виде личного обязательства в отношении Гуты, которого подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 190 УК Украины ("Мошенничество").

"Расследованием занимается следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева", – сказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Все подробности дела Николая Гуты читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – "Дело экс-главы агрохолдинга "Мрия": все подробности".