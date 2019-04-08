Почему электронный рецепт пока еще буксует: аптеки совсем не готовы
юди жалуются, что е-рецепт сложно отоварить. НСЗУ: нужна неделя
С апреля в Украине начали выписывать первые электронные рецепты, а программа "Доступные лекарства" перешла под управление Национальной службы здоровья. Благодаря этому теперь за пациентом ходят не только деньги, но и лекарства. Если раньше украинец мог забрать выписанные ему "Доступные лекарства" только в аптеке-участнице из того же района, где работает врач, то сегодня препарат можно получить в любой аптеке, подписавшей договор с НСЗУ. В прошлое уходит и бумажный рецепт с мокрой печатью и неразборчивым почерком. Для получения лекарства по программе достаточно назвать фармацевту номер рецепта и код подтверждения — их пациенту сообщит терапевт при выписке препарата. Эти же данные придут клиенту в смс, при желании доктор может их распечатать. Также информация автоматически появится в аптечной медсистеме.
Пока по такому принципу будут выдавать только препараты программы "Доступные лекарства", но в будущем выписывать в электронном виде собираются и все остальные рецептурные лекарства.
Хотя официально е-рецепт запустили 1 апреля, по факту программа буксует — у народа уже начали возникать проблемы с получением препаратов.
"Мне выписали электронный рецепт, объяснили, какие цифры нужно назвать, чтобы получить лекарство. Но в аптеке, где я обычно забирала препараты, сказали, что пока не работают с такой системой, и посоветовали приходить через неделю", — пожаловалась нам пенсионерка Людмила.
Задержку в старте новшества подтвердили и в большинстве частных аптек, которые мы обзвонили.
"Пока еще не получили распоряжений от Нацслужбы", — поясняли нам одни провизоры.
"Все еще ждем обновления нашей медсистемы", — отвечали другие.
В то же время в коммунальных аптеках обошлось почти без затруднений.
"Мы уже отпускаем лекарства по е-рецептам — в понедельник приняли выписку у первого пациента. Но пока таких клиентов мало, с начала недели приняли меньше 10 е-рецептов", — рассказали нам в аптеке "Фармация".
Там признались, что у них возникла техническая неполадка в системе, но ее решили еще до начала старта е-рецептов:
"Мы только в пятницу прошли полный цикл проверки е-рецепта, тогда же выявили ошибку с погашением рецепта. Мы решили проблему, но исправление возможно только в ручном режиме, поэтому у нас много работы, ведь к "Доступным лекарствам" подключены 54 наши аптеки. Из них обновление уже есть в трех".
В Минздраве уверяют, что по обновленной программе уже работают более пяти тысяч аптек, однако признают, что пока не все медсистемы обновили свои функционалы для работы с е-рецептами.
"Безусловно, есть небольшие задержки, но скоро программы будет работать в штатном режиме", — заявил на днях замиминистра Минздрава Павел Ковтонюк.
Это же обещают и в Нацслужбе здоровья.
"В течение недели большинство медицинских и аптечных информационных систем, обеспечивающих выписку и отпуск е-рецептов, будут подключены к центральной базе данных", — рассказали нам и добавили, что только в столице лекарства по е-рецептам отпускают уже 453 аптеки.
Очередей будет меньше
Семейным врачам е-рецепт по душе. Радует их не только возможность избавиться от лишней бумажной работы.
"Многие мои пожилые пациенты пользуются программой "Доступные лекарства" давно и принимают определенные препараты на постоянной основе. Таким чаще всего тяжело каждый раз приходить на прием за бумажкой с печатью, притом что мой осмотр им не нужен. Теперь же такие больные смогут просто позвонить мне и попросить перевыписать им рецепт, код рецепта им придет в сообщении или же я могу его продиктовать", — поделилась своим мнением киевский терапевт Тамара Глинник и добавила, что новшество может существенно сократить очереди на первичке.
Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, почему очереди под кабинетами врачей не исчезли после того, как была введена электронная запись в больницах. Все семейные врачи, терапевты и педиатры работают по записи. Записаться на прием можно одним из трех способов: через интернет, позвонить в регистратуру, или записаться на следующий прием непосредственно в кабинете врача.
А до 1 апреля Минздрав активно торопил подписать декларации с врачами. Ведь Министерство охраны здоровья планировало полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов.
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