Почему электронный рецепт пока еще буксует: аптеки совсем не готовы

юди жалуются, что е-рецепт сложно отоварить. НСЗУ: нужна неделя

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Почему электронный рецепт пока еще буксует: аптеки совсем не готовы Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/473/6bb/5ca4736bb27b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/473/6bb/5ca4736bb27b8.jpg 2019-04-08T07:19:00+03:00 Украина юди жалуются, что е-рецепт сложно отоварить. НСЗУ: нужна неделя

С апреля в Украине начали выписывать первые электронные рецепты, а программа "Доступные лекарства" перешла под управление Национальной службы здоровья. Благодаря этому теперь за пациентом ходят не только деньги, но и лекарства. Если раньше украинец мог забрать выписанные ему "Доступные лекарства" только в аптеке-участнице из того же района, где работает врач, то сегодня препарат можно получить в любой аптеке, подписавшей договор с НСЗУ. В прошлое уходит и бумажный рецепт с мокрой печатью и неразборчивым почерком. Для получения лекарства по программе достаточно назвать фармацевту номер рецепта и код подтверждения — их пациенту сообщит терапевт при выписке препарата. Эти же данные придут клиенту в смс, при желании доктор может их распечатать. Также информация автоматически появится в аптечной медсистеме.

Пока по такому принципу будут выдавать только препараты программы "Доступные лекарства", но в будущем выписывать в электронном виде собираются и все остальные рецептурные лекарства.

Хотя официально е-рецепт запустили 1 апреля, по факту программа буксует — у народа уже начали возникать проблемы с получением препаратов.

"Мне выписали электронный рецепт, объяснили, какие цифры нужно назвать, чтобы получить лекарство. Но в аптеке, где я обычно забирала препараты, сказали, что пока не работают с такой системой, и посоветовали приходить через неделю", — пожаловалась нам пенсионерка Людмила.

Задержку в старте новшества подтвердили и в большинстве частных аптек, которые мы обзвонили.

"Пока еще не получили распоряжений от Нацслужбы", — поясняли нам одни провизоры.

"Все еще ждем обновления нашей медсистемы", — отвечали другие.

В то же время в коммунальных аптеках обошлось почти без затруднений.

"Мы уже отпускаем лекарства по е-рецептам — в понедельник приняли выписку у первого пациента. Но пока таких клиентов мало, с начала недели приняли меньше 10 е-рецептов", — рассказали нам в аптеке "Фармация".

Там признались, что у них возникла техническая неполадка в системе, но ее решили еще до начала старта е-рецептов:

"Мы только в пятницу прошли полный цикл проверки е-рецепта, тогда же выявили ошибку с погашением рецепта. Мы решили проблему, но исправление возможно только в ручном режиме, поэтому у нас много работы, ведь к "Доступным лекарствам" подключены 54 наши аптеки. Из них обновление уже есть в трех".

В Минздраве уверяют, что по обновленной программе уже работают более пяти тысяч аптек, однако признают, что пока не все медсистемы обновили свои функционалы для работы с е-рецептами.

"Безусловно, есть небольшие задержки, но скоро программы будет работать в штатном режиме", — заявил на днях замиминистра Минздрава Павел Ковтонюк.

Это же обещают и в Нацслужбе здоровья.

"В течение недели большинство медицинских и аптечных информационных систем, обеспечивающих выписку и отпуск е-рецептов, будут подключены к центральной базе данных", — рассказали нам и добавили, что только в столице лекарства по е-рецептам отпускают уже 453 аптеки.

Очередей будет меньше

Семейным врачам е-рецепт по душе. Радует их не только возможность избавиться от лишней бумажной работы.

"Многие мои пожилые пациенты пользуются программой "Доступные лекарства" давно и принимают определенные препараты на постоянной основе. Таким чаще всего тяжело каждый раз приходить на прием за бумажкой с печатью, притом что мой осмотр им не нужен. Теперь же такие больные смогут просто позвонить мне и попросить перевыписать им рецепт, код рецепта им придет в сообщении или же я могу его продиктовать", — поделилась своим мнением киевский терапевт Тамара Глинник и добавила, что новшество может существенно сократить очереди на первичке.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, почему очереди под кабинетами врачей не исчезли после того, как была введена электронная запись в больницах. Все семейные врачи, терапевты и педиатры работают по записи. Записаться на прием можно одним из трех способов: через интернет, позвонить в регистратуру, или записаться на следующий прием непосредственно в кабинете врача.

А до 1 апреля Минздрав активно торопил подписать декларации с врачами. Ведь Министерство охраны здоровья планировало полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов.

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.