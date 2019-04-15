Предвыборная гонка в Украине, газовая директива ЕС и интервенция в Венесуэлу: топ-темы дня

В понедельник, 15 апреля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня и всй недели

В начале недели определились несколько главных тем, которые будут развиваться в течение всей недели. Мировая и украинская пресса будет следить за ходом событий.

Предвыборная гонка на финишной прямой. Последний день изменения места голосования для избирателей. После неявки Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля кандидаты решают вопрос о реальных дате и месте встречи на дебатах.

Президент Порошенко проведет встречу с тремя ведущими украинскими бизнес-ассоциациями: Союзом украинских предпринимателей, Европейской бизнес-ассоциацией и Американской торговой палатой.

Погода в Украине преподносит сюрпризы. Резкое похолодание, заморозки и дожди со снегом. Сколько удержатся низкие температуры и когда ждать потепления.

Напряженность в Венесуэле растет. Вместе с военными России в Венесуэлу переброшены кубинские войска. Гуайдо, а вслед за ним и Помпео обвинили Россию в интервенции в страну.

Газовая директива Евросоюза по "Северному потоку – 2". Совет Евросоюза окончательно утвердит поправки без проведения обсуждений и внесения корректив. Это последняя техническая стадия перед вступлением в силу финального документа.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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