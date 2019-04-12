Украинцы получают субсидии наличкой и надеются на выборы: итоги недели

Подземные хранилища страны начали заполнять газом, а в киевском метро отменяют жетоны

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Общество

30 тыс. молодых людей в Киеве около подлежат призыву на срочную службу, однако плановая задача на весенний призыв в текущем году составляет всего 780 человек, сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергий Клявлин.

Возросла на 4% средняя цена на рынке первичной жилой недвижимости в Киеве в январе-марте – до 1252 долларов за 1 кв. м, сообщили в компании City One Development. При этом средняя цена на старте продаж возросла на 10% по сравнению с прошлым годом – до 1023 долл. /кв. м.

С 1 ноября в Киевском метрополитене жетоны перестанут принимать для оплаты проезда. Пассажиры смогут по карте метро и мобильным приложениям, банковским картам, а также для разовой поездки использовать бумажный билет.

Ниже эпидемического порога на 62% в украинской столице сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, всего зарегистрировано 9652 больных, сообщили в Киевской горгосадминистрации. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 7,6%.

У 39% внутренне перемещенных лиц денежных средств хватает только на питание, а 12% вынуждены экономить даже на этом, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц.

Переименовано 987 населенных пунктов и почти 52 тыс. топонимов в Украине в рамках декоммунизации. Демонтировано около 2,5 тыс. памятников и памятных знаков, содержащих пропаганду тоталитарного режима, сообщили в Украинском институте национальной памяти.

28% внутренне перемещенных лиц планируют вернуться на прежнее место проживания после завершения конфликта, еще 15% допускают такую возможность в будущем, а 34% – не намерены возвращаться, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц.

724 уголовных производства расследует Национальное антикоррупционное бюро по состоянию на март 2019, в рамках которых 158 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Кабинет министров одобрил решение об отставке двух председателей областных государственных администраций: Херсонской – Андрея Гордеева и Одесской – Максима Степанова.

Потратила 1,3 млрд гривен Государственная пограничная администрация по состоянию на 2019 год на строительство фортификационных сооружений на украинско-российской границе (проект "Стена"). Завершить строительство обещают в 2021 году, пока выполнено 30% работ. "Стена" должна была обойтись государству в 4 млрд грн.

Автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты доставил из США в Одессу 175 тонн вооружения, в том числе 35 внедорожников HMMWV ("Хамви").

Перешли 512 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП по состоянию на 11 апреля в Православную церковь Украины.

Защита около 5% диссертаций аннулируется в последнее время в связи с нарушениями академической добропорядочности. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

52% украинцев надеются, что ситуация в стране в результате президентских выборов скорее улучшится, причем после первого тура выборов позитивные ожидания украинских граждан выросли почти в 1,5 раза. Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", 25% ожидают, что ситуация в стране после выборов президента не изменится.

38 судей Высшего антикоррупционного суда приступили к работе – указы о их назначении подписал Президент. Судьи уже приняли присягу.

Экономика

Продолжится в апреле и мае выплата монетизированных субсидий, которая началась 1 марта этого года. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Ежемесячная сумма начисления субсидий составляет 5,7 млрд грн.

Рассчитались на 73% получатели монетизированной субсидии по итогам марта с КП "Киевтеплоэнерго" за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Половина получателей оплатила услуги в полном объеме, остальные – осуществили расчеты частично или не рассчитались вовсе. При этом в компании уточняют, что среди тех, кто в марте не осуществлял расчеты – большое количество потребителей, имевших на момент расчетного периода переплату.

Остались на уровне 12% годовых в марте 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам. Об этом сообщил Национальный банк.

Выросли до 13,06 грн/л средние цены на сжиженный газ в Украине по состоянию на 11 апреля. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO.

Составляли 29,5% годовых, что на 2,0 п.п. ниже, чем в феврале в марте процентные ставки по новым кредитам банков для населения в гривне.

Труд 1,15 млн наемных лиц легализовали в январе – марте работодатели под давлением налоговиков. Это на 12,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Сократили на 60 украинские банки в январе-марте количество структурных подразделений– до 8449, сообщил НБУ. Государственный Ощадбанк закрыл 41 отделение, ПриватБанк – 8. По состоянию на 1 апреля Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений с 2589, ПриватБанк занимает второе место, имея 2013 отделения.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует курс гривни к концу 2019 года на уровне 28,86 грн за доллар.

Возросла втрое цена аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, проданных через аукционы, в первом квартале, сообщили в Госгеокадастре. Годовая ставка аренды выросла с 8,3% нормативной денежной оценки земли до 23,68% в среднем по результатам торгов. Сумма поступлений в местные бюджеты от аренды выросла с прогнозируемых 15,77 млн грн до 44,96 млн грн.

45,4 млрд грн налога на добавленную стоимость в течение января-марта Государственная фискальная служба возместила плательщикам. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 34,8%. Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 15 млрд грн. В течение 2018 сумма среднемесячного возмещения НДС составляла 11 млрд грн.

Увеличила на 28% в годовом выражении Украина в январе-феврале товарооборот продукцией агропромышленного комплекса с Турцией – до 356,6 млн долл., сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. При этом украинский экспорт вырос на 18%.

Аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в марте. Лидерами стали Belavia, Air Baltic, Czech Airlines, Laudamotion, Georgian Airways со 100-процентным показателем пунктуальности. Qatar Airways, Wind Rose, Brussels Airlines выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Вырос на 1,2% реальный валовый ВВП в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую оценку сделало Минэкономразвития.

Глава "Нафтогаза Украины" в условиях угрозы прекращения с 1 января 2020 года контрактов с российским "Газпромом" призвал участников рынка к формированию страховых запасов газа: "Европейская практика и украинский закон "О рынке газа" предусматривает создание страховых запасов всеми без исключения компаниями-поставщиками газа. В прошлые годы норма о страховом запасе игнорировалась. Сейчас самое время вернуться к этому вопросу. Совместными усилиями правительство, "Нафтогаз" и все участники газового рынка должны надлежащим образом подготовиться к следующему отопительному сезону".

1,5 млрд евро Европейский инвестиционный банк уже направил на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине и планирует продолжать деятельность по финансированию проектов для малого и среднего бизнеса, сообщил руководитель представительства ЕИБ в Украине.

Составляет минус 47% сейчас баланс доверия-недоверия к НБУ, а к банкам – минус 59% – таковы результаты опроса Центра Разумкова. В прошлом году соответствующие показатели составляли минус 60% и минус 70% соответственно.

Составил 25,94 млрд долларов объем внешней торговли товарами Украины в январе-марте, что на 8% больше, чем в январе-марте 2018 года. При этом экспорт вырос на 7% до 12,27 млрд долларов, импорт – на 8% до 13,67 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 1,39 млрд долларов.

Составил 4,3 млрд долларов объем внешней торговли товарами Украины со странами СНГ в январе-марте, что на 5% меньше в годовом выражении. При этом экспорт товаров в страны СНГ сократился на 6% до 1,515 млн долларов, импорт – на 4% до 2,785 млрд долларов. Отрицательное сальдо сократилось и составляет 1,270 млрд долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 12%, в импорте – до 20%.

Самую большую долю в экспорте товаров Украины в первом квартале заняли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 5,344 млрд долларов, или 43,5% от общего экспорта. На втором месте – металлы и изделия из них 2,786 млрд долларов (22,7%). Самую большую долю в импорте товаров занимают машины, оборудование и транспорт – 4,396 млрд долларов, или 32,2% от общего импорта. На втором месте химическая продукция – 2,830 млрд долларов (20,7%).

Составила 0,9% инфляция в Украине в марте по сравнению с 0,5% в феврале и 1% в январе, сообщила Государственная служба статистики. Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам марта замедлился до 8,6% с 8,8% по итогам февраля, 9,2% – по итогам января, 9,8% – за минувший год.

16 мая 2019 года Фонд государственного имущества может объявить повторный конкурс по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго".

На 1,109 млрд долларов Украина в январе-марте 2019 года импортировала нефтепродуктов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная фискальная служба. При этом импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 460 млн долл. (41,5% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 413,5 млн долл. (37,2%), из Литвы – 117,6 млн долл. (10,6%).

Кабинет министров расширил перечень товаров из Российской Федерации, на поставку которых введено эмбарго, включив в него банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков. Также в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

57,5 млрд грн, 1 млрд долларов и 39 млн евро Министерство финансов в январе-марте привлекло в государственный бюджет за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 18,9% годовых, в долларах – 6,6% годовых и в евро – 4,5% годовых. В 2018 году Минфин привлек в госбюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Увеличилось на 23,2% до 61,3 млрд гривен в январе-марте поступление единого соцвзноса (ЕСВ) в госбюджет.

Увеличился до 8,809 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах по состоянию на 9 апреля, сообщил "Укртрансгаз". За сутки в хранилища было закачано 18,05 млн куб. м, а отобрано 5,16 млн куб. м газа.

Увеличили на 2,93 млрд грн нерезиденты по итогам проведенных во вторник аукционов свой портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – до нового рекордного уровня в 25,79 млрд грн, сообщил Нацбанк.

Нарастила на 39% Украина в январе-марте экспорт мяса птицы и субпродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 103,6 тыс. тонн, сообщила ГФС. При этом в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 31% – до 146,9 млн долларов. Импорт мяса птицы и субпродуктов за первые три месяца года составил 30,7 тыс. тонн (-0,5%), в денежном эквиваленте – 12,3 млн долларов (-6%).

Сократился в 1,9 раза в годовом измерении экспорт свинины в январе-марте – до 316 тонн на 702 тыс. долларов. Импорт свинины за этот период вырос в 4 раза – до 7,4 тыс. тонн, в денежном выражении он составил 13,5 млн долларов, что в 4,4 раза больше, чем в январе-марте 2018.

На 14% меньше в годовом измерении Украина в январе-марте экспортировала сыров – 1,65 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт составил 5,8 млн долларов (-19% к аналогичному периоду прошлого года). Импорт сыров составил 4 тыс. тонн, что на 43% превышает показатель за первый квартал прошлого года. В денежном выражении импорт составил 18,9 млн долларов (+31%).

Мир

В марте сократилось число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире после того, как месяцем ранее оно достигло максимальной отметки почти за четыре года (с марта 2015 года), свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 2213 установок против 2306 в феврале. При этом мартовский уровень на 34 единицы выше показателя за аналогичный месяц 2018 года.

Boeing объявила о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20% и назначила специальный комитет по пересмотру планов развития. К середине апреля компания намерена снизить количество выпускаемых авиалайнеров на 10 – до 42 в месяц. Ранее, напротив, планировалось увеличить к лету производство до 57 самолетов.

Выросли по итогам пятого месяца подряд в марте валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, и достигли максимального объема за последние семь месяцев. По состоянию на конец прошлого месяца они составляли 3,099 трлн долларов, увеличившись на 8,58 млрд по сравнению с февралем. При этом запасы золота в стране в марте выросли четвертый месяц подряд и достигли 1719 тонн, незначительно увеличившись относительно предыдущего месяца.

Милан и Стокгольм являются главными кандидатами на проведение Зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщил МОК. Представлять Италию и Швецию планируют по два города: Милан подал совместную заявку с Кортина-д'Ампеццо, а Стокгольм – совместно с Оре.

Оценил в 529 млрд долларов Всемирный банк глобальные переводы мигрантов в 2018 году. Это на 9,6% превысило результат 2017 года. Переводы в страны Европы и Центральной Азии увеличились на 11% – до 59 млрд долларов в 2018 году, после 22%-ного роста годом ранее. Основные источники денежных переводов – Польша, РФ, Испания и США. Крупнейшим получателем переводов в этом регионе стала Украина – 14 млрд долларов, что на 19% больше, чем в 2017 году. По оценкам Всемирного банка, в 2019 году глобальные денежные переводы могут достигнуть 550 млрд долларов. Это станет крупнейшим источником внешнего финансирования стран с низким и средним уровнем доходов.

Продажи автомобилей в Китае в марте снизились по итогам десятого месяца подряд. Падение составило 12% в годовом выражении – до 1,78 млн единиц. В феврале продажи рухнули на 18,5%, в январе – уменьшились на 4%. Замедление темпов экономического роста в Китае и торговый спор с США способствуют ухудшению настроений потребителей в КНР, что сказывается на спросе на авто.

С 1961 года ледники во всем мире потеряли 9 трлн тонн льда, из-за чего уровень моря на планете поднялся на 2,7 см. Об этом сообщила международная группа исследователей во главе со специалистами Цюрихского университета.

Снизились на 18,3 млн баррелей до 2 млрд 863 млн баррелей мировые запасы нефти в феврале, говорится в отчете ОПЕК за март. Несмотря на это снижение, мировые запасы, по-прежнему, остаются на 7,5 млн баррелей выше средних значений за последние 5 лет.

Эстония за четыре года предоставила Украине помощь в размере 5 млн евро для реализации различных проектов, заявил председатель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон.

900 миллионов человек примут участие в парламентских выборах, которые начались в Индии. Они выберут 543 депутатов. Для упрощения менеджмента выборов они будут проведены в семь этапов, и продлятся до 19 мая.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. 10 апреля в столице страны во время антиправительственных протестов погибли 11 человек. Бывшие руководители страны арестованы.

Лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку Brexit до конца октября. Предположительная дата — 31 октября.

Европейский Центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых. Решения совпали с ожиданиями рынка.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.