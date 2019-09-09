Продажи украинского оружия падают: эксперты объяснили причины

В последние пару лет Украина продает за рубеж все меньше. В чем причины и что делать

"Оплот". Таиланд — единственная страна, которая в 2018 году покупала наши танки

Госслужба экспортного контроля Украины опубликовала данные об экспорте отдельных категорий вооружений, осуществленных нашей страной в 2019 году. По опубликованным данным можно сделать вывод, что продажи оружия за рубеж неуклонно сокращаются, причем тенденция, скорее всего, распространится и на следующий год. "Сегодня" выяснили почему.

Что продавали

Госслужба экспортного контроля отслеживает передачи товаров военного и двойного назначения за рубеж, в соответствии с международными обязательствами Украины. Ежегодные отчеты, касающиеся объемов этих передач, Госслужба публикует с 2007 года. Недавно был обнародован новый отчет — за 2018 год.

В нем указывается, что единственным потребителем украинской бронетехники был Таиланд, куда наша страна отгрузила 13 танков "Оплот" и две брониро­­ван­ные ремонтно-эвакуацион­­ные машины (БРЭМ). Но нужно учитывать, что поставки "Оплотов" и ­БРЭМов представляют собой завершение давнего контракта с Таиландом, заключенного еще в 2011 году.

Далее торговля осуществлялась, что называется, "по мелочам". В частности, Алжир и Казахстан заказали у нас 9 и 6 авиационных ракет Р-27, соответственно. Относительно бойко велась торговля стрелковым оружием. В США были отправлены более 5000 различных винтовок и карабинов, а также 177 крупнокалиберных пулеметов. Саудовская Аравия получила у нас 950 противотанковых ракетных комплексов и управляемых ракет к ним. 20 винтовок купила у нас Монголия; США и Малайзия приобрели по одному (!) пистолету, и еще 200 пистолетов ушли в Турцию.

На этом официальные данные об экспорте украинского вооружения в 2018 году исчерпываются. Правда, военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что в прошлом году были и другие контракты, которые почему-то не нашли отражения в официальном отчете. Разницу можно увидеть, если посмотреть данные Регистра обычных вооружений ООН, которые были обнародованы в начале лета. Согласно этим данным, помимо прочего, в 2018 году Украина поставила в Польшу 92 неуправляемых снаряда РС-80. Однако в целом количественные показатели Регистра и отчет Госслужбы совпадают.

Ракеты. Авиационные ракеты покупают редко и буквально в количестве несколько штук

Почему так мало

Если сравнить отчеты Госслужбы за прошлые годы, то можно увидеть стойкую тенденцию к снижению импорта. Последние более или менее массовые продажи бронетехники состоялись только в 2016 году. Тогда, кроме тайского танкового контракта, наша страна продала 25 танков Т-64БВ в Демократическую Республику Конго, реализовывала более 30 БТР-3 различных модификаций в Таиланд, поставила 5 БТР-4 в Индонезию и 108 БРДМ-2 в ОАЭ. А в 2017 году поставки бронетехники резко упали — основным покупателем, как и в 2018 году, остался только Таиланд. Правда, в 2017 году США активно закупали у нас стрелковое оружие — на американский рынок ушло более 15 тысяч единиц автоматического оружия. Еще 2000 штук автоматов и пистолетов-пулеметов приобрел в позапрошлом году Узбекистан. Но в 2018 году, как видим, и этот "ручеек" начал потихоньку пересыхать.

Разница особо ощутима, если заглянуть в историю экспортных поставок еще глубже. Например, еще в 2015 году мы поставляли за рубеж авиацию и артиллерию, а в самом первом отчете Госслужбы за 2007 год в перечне оборудования значились десятки единиц танков, самолетов, вертолетов, артиллерийских систем и ракет. Значительно более широким 12 лет назад был и круг клиентов Украины. Среди них были Грузия, Молдова, Кения, Нигерия, Мьянма, Азербайджан, РФ, Йемен, Словакия, Китай, Экваториальная Гвинея, Чад и даже Австралия.

Фактически после начала российской военной агрессии в 2014 году Украина лишь "добивала" старые экспортные контракты, почти не заключая новые.

"Во-первых, было принято политически правильное решение о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией, что привело к остановке целого ряда программ. Во-вторых, армии срочно потребовалось оружие — и много, а поэтому все возможности украинской военной промышленности были мобилизованы для решения внутренних проблем. А эти возможности оказались небезграничными — переориентация вызвала временную приостановку экспортных контрактов", — пояснил Михаил Жирохов.

По его словам, почти единственной экспортной позицией на сегодняшний день остается продажа противотанковых управляемых ракет разработки киевского КБ "Луч". Комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар" и ракеты к ним являются крайне востребованным на мировом рынке товаром и экспортируются сотнями штук. Об этом, к примеру, могут свидетельствовать обширные закупки со стороны Саудовской Аравии. По данным Defense Express, по состоянию на весну 2019 года саудиты закупили 140 новеньких ПТРК "Скиф" и "Корсар", а также 840 управляемых ракет к ним.

Возможно, украинские ПТРК нужны саудитам не для своих нужд, а для дальнейшей передачи за рубеж, где Саудовская Аравия имеет определенные интересы. То же самое касается и США, которые, как уже говорилось выше, приобрели у нас 177 крупнокалиберных пулеметов. По мнению Жирохова, речь может идти только о 12,7-мм пулеметах ДШК:

"По всей видимости, покупали их американцы не для себя".

Традиционной статьей дохода в последнее время стали поставки за рубеж антикварного оружия (прежде всего, ­7,62-мм винтовок "Мосина", принятых на вооружение в конце XIX века) по запросу частных лиц. Здесь основным покупателем опять же являются США, на протяжении многих лет скупающие десятки тысяч единиц стрелкового оружия, в большом количестве сохранившегося на украинских складах.

К югу от Сахары

Тот факт, что Украина все меньше и меньше продает оружия за рубеж, подтверждается не только данными Регистра или отчетами Госслужбы экспортного контроля. Так, согласно весеннему отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в целом экспортные показатели Украины за 2014—2018 годы снизились на 47% по сравнению с предыдущим периодом в 2009—2013 годы. Это опустило нашу страну на 12-е место в списке самых больших экспортеров вооружений.

"В 2009—2013 годах Украина была крупнейшим поставщиком оружия в страны, находящиеся к югу от Сахары, однако в 2014—2018 годах объемы экспорта в этот регион упали на 79%", — уточнили в SIPRI.

По всей видимости, тенденция к снижению экспорта сохранится и в 2019 году. Несмотря на интерес зарубежных партнеров к украинским противотанковым ракетам, с продажами, например, все той же бронетехники дела обстоят значительно хуже. Новых "танковых" контрактов пока нет, хотя, по данным информированных источников, подобные соглашения прорабатываются. Нашей бронетехникой интересуются страны Юго-Восточной Азии, Африки, а с недавних пор и Латинской Америки. Но при всех достоинствах того же "Оплота" зарубежных заказчиков отпугивает то обстоятельство, что этот танк практически не эксплуатируется внутри страны.

Впрочем, по мнению Михаила Жирохова, несмотря на очевидный спад, ситуация с украинским экспортом не выглядит безнадежной:

"Есть отдельные отрасли, где Украина может достойно конкурировать с той же Россией. Но многое будет зависеть от расторопности менеджеров "Укроборонпрома" и частной инициативы — ведь уже сейчас небольшие компании постепенно получают возможность выхода на внешние рынки без контроля со стороны государственного монополиста".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что ВСУ ждут реформ и о том, какие законы необходимо будет принять Верховной Раде IХ созыва для поддержания безопасности страны. Новой власти нужно будет решить вопрос капелланов, новых званий и закупок за рубежом.

А еще бойцы на фронте тестируют новые мобильные домики. Первое впечатление бойцов – дома не приспособлены к фронтовым условиям.

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