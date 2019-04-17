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Работа контрразведки СБУ, "дебаты о дебатах" и восстановление Нотр-Дама: топ-темы дня

Сегодня, 11:28

В среду, 17 апреля, украинская и мировая пресса будет следить за несколькими важными событиями


В среду, 17 апреля, определились несколько главных тем, которые привлекут внимание украинской и мировой прессы и получат свое развитие в течение дня.

Дебаты о дебатах. Штабы кандидатов в президенты выдвигают новые условия по дискуссии перед выборами. Место – НСК "Олимпийский". Будут согласовывать формат и время дебатов.

Заседание Кабмина. На повестке дня ратификация зоны свободной торговли с Израилем, создание двух госпредприятий в сфере торговли и рынка и социально-административные вопросы.

Глава СБУ Василий Грицак на брифинге расскажет о результатах работы контрразведки. Будут обнародованы данные и факты о попытках подрыва государственности Украины.

Руководство Минобороны Украины едет с большой проверкой в академию сухопутных войск имени Сагайдачного посмотреть, как подразделения ВСУ живут, а главное, проходят подготовку по стандартам НАТО.

В Москве Лефортовский суд рассматривает иск о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива

Совет министров Франции соберется на заседание по реконструкции собора Парижской Богоматери после пожара. Будут обсуждать финансирование, сроки и варианты восстановления памятника архитектуры.

О том, какими были итоги дня вторника, 16 апреля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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Тег СБУ, дебаты, заседание кабмина, Минобороны Украины, василий грицак, Выборы президента Украины 2019

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