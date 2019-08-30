СБУ сделала официальное заявление по обмену пленными с Россией

Конечной даты, когда состоится обмен удерживаемыми лицами, пока нет

Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает "Укринформ".

"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Конечной даты пока нет", - сказали в пресс-центре СБУ.

Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская призвала не распространять непроверенную информацию о дате обмена.

"Еще раз призываю не распространять непроверенную информацию о дате обмена. Как я и писала утром, переговорный процесс продолжается, когда будет определенно время – обязательно сообщим обществу", – написала она в Facebook.

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Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена.

"Дело в том, что Путин (президент РФ, – Ред.) требует выдачи на обмен Владимира Цемаха – командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17", – объяснил он.

В тренде Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что между Украиной и Россией начался обмен удерживаемыми лицами.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, в свою очередь, сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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