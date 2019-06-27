Семь стран покидают ПАСЕ, НАТО готовится к обороне в космосе, на Донбассе обострение: топ-темы дня

В четверг, 27 июня, украинские и мировые СМИ будут следить за несколькими темами, которые получат развитие в течение дня

Украина и еще шесть стран покидают ПАСЕ из-за возвращения туда России. Но борьба продолжается. Как отреагирует власть Украины и других стран на решение делегаций о демарше.

Новое разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе. Будут ли выполняться боевиками договоренности накануне анонсированной президентом Зеленским на июль встречи в Нормандском формате.

Второй день встречи министров обороны НАТО будет посвящен обсуждению операций альянса, в частности в Афганистане и Косово. Министры также примут концепцию действий НАТО в космическом пространстве, рассматривающую, в частности, принципы реагирования на "нападения в космосе". Также с высокой долей вероятности будет обсуждаться ситуация вокруг Ирана

В Украину идет мощный холодный циклон. Накануне его появления синоптики заявили о штормовом предупреждении. Ураган прошелся по югу Украины, а на западе страны ливнями спровоцированы селевые оползни.

О том, какими были итоги среды, 26 июня, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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