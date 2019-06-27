Семь стран покидают ПАСЕ, НАТО готовится к обороне в космосе, на Донбассе обострение: топ-темы дня
В четверг, 27 июня, украинские и мировые СМИ будут следить за несколькими темами, которые получат развитие в течение дня
Украина и еще шесть стран покидают ПАСЕ из-за возвращения туда России. Но борьба продолжается. Как отреагирует власть Украины и других стран на решение делегаций о демарше.
Новое разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе. Будут ли выполняться боевиками договоренности накануне анонсированной президентом Зеленским на июль встречи в Нормандском формате.
Второй день встречи министров обороны НАТО будет посвящен обсуждению операций альянса, в частности в Афганистане и Косово. Министры также примут концепцию действий НАТО в космическом пространстве, рассматривающую, в частности, принципы реагирования на "нападения в космосе". Также с высокой долей вероятности будет обсуждаться ситуация вокруг Ирана
В Украину идет мощный холодный циклон. Накануне его появления синоптики заявили о штормовом предупреждении. Ураган прошелся по югу Украины, а на западе страны ливнями спровоцированы селевые оползни.
О том, какими были итоги среды, 26 июня, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Семь стран покидают ПАСЕ, НАТО готовится к обороне в космосе, на Донбассе обострение: топ-темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восстановление России в ПАСЕ неуместно: премьер Эстонии напомнил об агресии РФ в Украине и Грузии
Премьер Эстонии заявил, что страна будет отстаивать европейские принципы и ценности