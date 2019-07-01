ТОП-8 вещей, которые нужно успеть сделать за лето: ловите звезды и учитесь готовить гаспачо

Как сделать незабываемой вторую половину лета и не потерять ни одного дня

Фото: AFP

В самом разгаре лето — пора мороженого, арбузов и кукурузы, вьетнамок и соломенных шляпок, гроз, жары, засилья комаров, фейерверков и фестивалей. А еще длинные летние деньки — лучшее время для личных вызовов, исполнения давно отложенных задач, полезных инициатив и просто вдохновляющих авантюр. "Сегодня" составили список полезных дел на лето, чтобы сезон запомнился надолго, прошел чуть ярче и осмысленнее.

1. Пройти медосмотр

Заняться своим здоровьем — всегда хорошая идея, а летом тем более. В то время как в холодные сезоны пороги поликлиник обивают сотни болеющих, летом есть шанс оказаться в очереди первым. Сдавать анализы "на все" и советоваться с врачами, о специальности которых вы ранее не подозревали, совсем необязательно, важно проверить то, что вас действительно беспокоит, например ту большую родинку под правой лопаткой или ВИЧ-статус.

София Колейко, учитель:

"Пару лет назад мне пришлось лечь в больницу — в палате оказалось сразу три человека, которым бы не понадобилась операция, если бы они вовремя выявили проблему. С того времени я регулярно проверяю сердце и сосуды. Если я и заболею, то лечить буду не запущенную стадию, а мои шансы на успех будут выше".

2. Сходить в поход

В городах вечно недостает природы — когда как не летом отправиться за ее дозой. Поход подойдет и тем, кому нужно отвлечься от повседневной суеты или же наладить отношения с близкими. Ведь кусачие насекомые, отсутствие мобильной связи и "удобства" в кустах могут неплохо сплотить. А чистый воздух, впечатляющие закаты и треск костра — принести умиротворение.

Юлия Покидина, журналист:

"Несколько лет назад я ходила в йога-поход на три дня. Это было очень интересно. Наша группа жила на природе в палатках и готовила каши на огне. При этом мы были сосредоточены на медитации, расслаблении и погружении в себя. Если бы у меня появилось время, я без сомнений повторила бы такой опыт".

3. Прочитать сложную книгу

У всех есть книга, которую когда-то не удалось одолеть: она была очень скучной, слишком умной, большой или не под настроение. Например, "Улисс" или "Война и мир". Вязкие жаркие дни на пляже или на даче — отличное время, чтобы проявить силу воли и покорить эту забытую вершину.

Наталья Николаева, менеджер по продажам:

"У меня еще с университета осталась заброшенной "Илиада" Гомера — она написана гекзаметром, пафосная и сложная для восприятия, ее было очень скучно читать. Уже после получения диплома, как раз летом, я собралась с духом и перечитала поэму, она мне даже понравилась. Теперь же будто камень с плеч свалился".

4. Прыгнуть с парашютом

Прыжок с парашютом — дело, которое сделает сезон незабываемым. Шаг в небо гарантированно обеспечит хорошую встряску и лошадиную дозу адреналина, а еще — даст почувствовать свободу полета и насладиться видами земли с высоты. Но самое важное: приключение точно подарит уверенность человека, переборовшего свои страхи. Цена удовольствия колеблется от 1200 до 5000 грн в зависимости от веса парашютиста и дополнительных опций вроде фото.

Александр Никитин, PR-менеджер:

"Прыжок с парашютом, свободное падение и планирование в воздухе после — одни из самых ярких впечатлений в моей жизни. Страшно не было, ведь меня серьезно к этому готовили и весь процесс был привычным. Чуть тревожил шум, но я так давно мечтал о полете, поэтому собрался с духом и не пожалел об этом".

5. Поохотиться на звезды

В начале августа ночное небо страны озарит самый зрелищный звездопад года. Понаблюдать за Персеидами удастся и на крыше высотки или во дворе своего дома, но зачем, если можно поохотиться на метеоры за городом? Уехать подальше от уличного освещения загадывать сокровенное — чем не авантюра лета?

Андрей Дашвили, управляющий сетью кофеен:

"Мне нравится наблюдать за звездами, это одновременно успокаивает и захватывает: в детстве я жил в частном секторе и по ночам часто выходил для этого во двор. В городе такого не повторить, поэтому во время августовского звездопада я с удовольствием собрал бы друзей и выехал на природу".

6. Научиться новому

Что выбрать: научиться сортировать мусор, печь пироги, красиво складывать носки и футболки или рассказывать о том, как прошел день на экзотическом хинди — решать вам, но будет кощунством не потратить хотя бы несколько часов от удлинившихся дней на приобретение абсолютно нового для себя навыка. Будет чем похвастаться в сентябре перед друзьями, с которыми не виделись летом.

Юлия Макагон, студентка:

"Для саморазвития и самореализации необходимо постоянно совершенствоваться и учиться. Например, я за это лето хочу постичь азы цифровой живописи, если это можно так назвать. Хочу уделить время творчеству и открыть для себя новые его стороны, взять в руки графический планшет и начать творить не на бумаге".

7. Сменить имидж

Возможно, стать совсем другим человеком за пару месяцев не получится, но внешнее сходство с прежним собой побороть точно выйдет у каждого. Покрасьте волосы в сумасшедший, например фиолетовый, цвет или побрейтесь налысо, смените джинсы на платье в цветочек или костюм, сделайте татуировку, в конце концов. Тем более что большинство психологов утверждает: смена имиджа возвращает веру в себя и просто поднимает настроение.

Дарья Корнилевич, биолог:

"Когда-то давно, после окончания школы, хотелось каких-то сиюминутных перемен, а потому я радикально коротко подстриглась и полностью сменила свой расхлябанный гардероб на классический. Хотя я осталась такой же, иллюзию изменений дали мне напускные открытость и решительность, в которые я впоследствии поверила и сама".

8. Ограничить время в интернете

Летом столько всего можно сделать "офлайн" — есть смысл задуматься и ограничить время в интернете, а то и вовсе найти силы отказаться от бездумного скроллинга соцсетей. Как минимум у вас появится больше времени на книги, хобби и своих близких, а социальная тревожность сведется к минимуму.

Максим Мирона, IT-специалист:

"Я легко урезал посиделки в сети после того, как нашел, чем заполнить время. Ведь люди сидят сутками в интернете в основном из-за отсутствия занятости. Я же просто нашел работу, а свободное время заняла готовка и уборка. Вообще для отказа от соцсетей помогают радикальные действия вроде "удалил и забыл".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что жара в Европе бьет рекорды: температура поднимется до +45. Ряд стран могут обновить июньские максимумы, а в других будут установлены исторические рекорды.

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