У Авакова исключили связь между массовыми отравлениями в школах

В МВД попросили не связывать все случаи в одну картину

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что случаи массового отравления детей в школах Черкасс, Николаева и Харькова не связаны между собой.

"Я очень прошу не связывать все эти случаи (отравления в школах – ред.) в одну картину. Они абсолютно разные по своей природе ", – сообщил в эфире телеканала 112 Украина спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, инциденты с распылением газа раздражающего действия в школах Харькова и Николаева – дело рук хулиганов. В то же время случай в Черкассах – более сложный, его причины до сих пор неизвестны.

"Пока что ни один из специалистов не дал нам ответа, что могло стать причиной такого отравления. Я призываю не разводить существенную панику вокруг этих нескольких подобных случаев, но они не связаны между собой, по крайней мере, по тем первичным данным, которые мы видим", – добавил Шевченко.

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Напомним, Праздничная линейка 8 мая во дворе школы №8 в Черкассах закончилась для многих детей на больничной койке. Всего на построении, приуроченному ко Дню памяти и примирения, собрались 424 ученика и педколлектив школы.

В тот же день, и также на торжественной школьной линейке, но уже в Новомосковске Днепропетровской области произошло похожее ЧП – 19 детей почувствовали недомогание.

В школе №15 в Павлограде Днепропетровской области днем 11 мая распылили неизвестный газ. Павлоградские правоохранители эвакуировали всех 680 учеников, о пострадавших не сообщается.

Неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. Всего в школе учатся 75 детей, и в результате инцидента занятия были приостановлены, а школьников отпустили домой. Сообщений о пострадавших не поступало, а в школе были взяты образцы воздуха на анализ.