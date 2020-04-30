Убийство 3-х летнего сына депутата Соболева в центре Киева: все подробности

В деле о смерти ребенка в результате покушения на отца появился новый подозреваемый

30 апреля Офис генпрокурора сообщил о подозрении человеку, который может быть причастен к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в декабре 2019 года. Фигуранта, чье имя не упоминается, объявили в международный розыск, а суд уже избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, уже два фигуранта этого дела находятся в международном розыске, а еще четверым ограничили свободу. Подробности этого страшного преступления и как оно расследовалось, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Выстрелы в центре Киева

Воскресным вечером 1 декабря Киев всколыхнула новость, которая не оставила равнодушным никого: в центре города расстреляли иномарку, в результате чего был убит ребенок.

Это произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover черного цвета из другой машины – по предварительным сведениям, это был Lexus, и скрылись с места преступления. (Впоследствии это версия официально была признана ошибочной.) В связи с чрезвычайным происшествием в Киеве был объявлен план "Сирена". Водитель Range Rover не пострадал, хотя на его теле были видны капли крови.

Реклама

Убитому мальчику было три года. Раненый в голову ребенок скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Позднее выяснилось, что погибший во время стрельбы в центре Киева ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык.

Реклама

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала она на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Фото: Facebook/Ирина Билык

Наконец, в полиции официально подтвердили, что погибший мальчик оказался сыном депутата облсовета Вячеслава Соболева, который в тот вечер был за рулем внедорожника. Скорее всего, покушались именно на Соболева. По факту случившегося начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

"Неизвестный мужчина стрелял в потерпевшего, но пуля попала в трехлетнего ребенка. Его срочно госпитализировали в медучреждение, но по дороге в больницу мальчик умер. На данный момент правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами инцидента" , – заявила спикер Шевченковского райуправления полиции в г. Киеве Анна Зубрева.

"Я сидела, пила кофе, говорила с подругой и услышала звук выстрела. Увидела, что на переходе стоят два автомобиля – черный Range Rover и серый седан. Машина быстро тронулась по встречной полосе вниз по улице. Из Range Rover выбежал отец с ребенком на руках и начал кричать:"Скорую, помогите", – сообщила новые подробности трагедии одна из свидетельниц происшествия.

Медики ничем не могли помочь

Реклама

Позднее стали известныновые подробности жуткого убийства. Так, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, который находился за рулем обстрелянного авто, рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. (По информации СМИ, ресторан принадлежит Соболеву – Ред.) В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины с криками о помощи. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в скорую, но, как мы уже писали, к сожалению, мальчик скончался по пути в больницу.

Свидетельница происшествия Татьяна Короленко написала в Facebook, что медики не могли ничем помочь.

"При мне ребенка занесли в скорую. По словам матери, которая рыдала возле скорой, ребенку снесло полголовы. Невинная жертва взрослых игр", – написала она в комментарии в Facebook.

Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет на место происшествия и кто их там оставил — информации нет.

Как сообщила позднее спикер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева, полиция искала только одного подозреваемого – который обстрелял машину Соболева. По ее словам, полиция пока не могла утверждать, что убийца скрылся с места происшествия на автомобиле. На данный момент следователи изымают видео с камер наблюдения для установления всех обстоятельств убийства.

Зубрева добавила, что киллер целился в водителя, однако попал в его сына.

Как рассказал сайту "Сегодня" друг семьи Соболевых, наиболее вероятной версией из нескольких озвученных в СМИ является конфликт депутата с одним из бывших высокопоставленных судей.

"Намеревались убить, конечно, Соболева. Что касается версий, то все, кроме первой, – безосновательны. Например, не соответствует действительности то, что у Соболева на оккупированных территориях есть бизнес и он там что-то с кем-то не поделил. У него нет контактов с теми территориями. Мало того, боевики у него "отжали" большой дом, площадь которого около 600 квадратов. Из этого дома они сделали склад боеприпасов".

Стрелял снайпер, прошедший АТО

Меньше чем за сутки подозреваемые в убийстве были задержаны. У злоумышленников нашли фальшивые документы, они не являются киевлянами (один родом из Западной Украины) и в столице жили недолго, в частности, снимали квартиру и готовились к преступлению.

Киллерами оказались парни 18-19 лет. Согласно сообщениям в СМИ, имена задержанных – Алексей Семенов и Андрей Лаврега, оба служили в батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" (УДА), причем Лаврега служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. Летом 2019 года оба покинули батальон.

Кроме того, выяснилось, что киллеры стреляли не из проезжавшей мимо машины, как предполагалось поначалу, а из дома. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 2 декабря, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. По его словам, это стало известно после экспертизы траектории полета пули. Установлен и дом, из которого открыли огонь. Подозреваемых удалось задержать, в том числе, благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые были установлены на месте преступления.

Еще двоих фигурантов дела – уроженца Ирпеня Александра Раева и российского гражданина Ибрагима Шахгириева, задержали под стражу в конце марта 2020 года. По статье ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, по которой расследуется дело, подозреваемым грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока заключения.

А 17 декабря столичная прокуратура и следователи установили организатора убийства: им оказался 25-летний житель России.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

Как писали СМИ, задержанного зовут Юсуп Абуев, его считают организатором банды, которая похищала людей с целью вымогательства. По данным прокуратуры, организатор передал снайперу информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресе проживания, а также обеспечил огнестрельным оружием, транспортом и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения оружия. Свои инструкции по организации преступления он отправлял в Telegram, а сам накануне инцидента выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Что известно о Вячеславе Соболеве

Фото: соцсети

Вячеслав Соболев – уроженец города Енакиево, экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, бизнесмен. В 1997 году в Донецке основал первую в городе сеть супермаркетов "Обжора", которую продал через 10 лет.

В 2002 году он был избран депутатом городского совета Донецка. Кандидатура Соболева была выдвинута от районной организации союза "За единство, согласие и возрождение". В Донецком горсовете Вячеслав Соболев возглавил постоянную комиссию по вопросам предпринимательства, торговли, общественного питания и предоставления услуг населению.

С апреля 2005 года он занимал должность заместителя городского головы Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Позже работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.

Более того, занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В 2015-м стал депутатом Киевского облсовета от Блока Петра Порошенко.

У супругов Соболевых пятеро детей – три сына и две дочери. Убитый Александр был самым младшим ребенком в семье.

В январе 2020-го Вячеслав Соболев пообещал выплатить два миллиона гривен за информацию о заказчиках этого преступления.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама