Украина на карантине: как попасть в "закрытый" город или область

Решение местных властей ряда областей и городов Украины запретить въезд извне и ввести "комендантский час" вызвало резонный вопрос: как попасть в "закрытый" регион. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Блокпосты на въездах в городах – это поручение Кабинета министров на период карантина. На пропускных пунктах дежурят полиция, работники Службы по чрезвычайным ситуациям, нацгвардейцы и медики. У водителей и пассажиров проверяют температуру, проводят санитарный досмотр вещей, багажа и автомобиля. Людей с признаками заболевания поручено забирать в больницу.

Чтобы передвигаться по территории областей, нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие проживание на соответствующей территории. Если человек не проживает, но работает в городе, необходимо иметь при себе справку с места работы.

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На въездах в города появляются блокпосты. С 8 апреля въезд ограничил Днепр – на пропускных пунктах останавливают автомобили, измеряют температуру и проверяют, есть ли маски у водителя и пассажиров. В город разрешают въезжать только авто с регистрацией области. Транзитным автомобилям въезд запретили.

"Запрет не касается тех, кто работает, учится, ведет бизнес, проходит лечение в Днепре, а также грузовиков, если в транспортном листе есть отметка на отгрузку в городе", – говорится на сайте мэрии Днепра.

А вот Черновицкую областьполностью перекрыли на въезд и выезд – там сейчас самое большое число больных COVID-19. Если заболеваемость в других областях резко подскочит, то не исключено, что блокпосты полностью заблокируют въезды и выезды из городов.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уже говорил, что в случае резкого роста заболеваемости, вызванной коронавирусом,в столице введут запрет на передвижение на личных автомобилях.

Ранее писалось, может ли полиция оштрафовать нелегалов за междугородние поездки в карантин.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "2500 грн за место в микроавтобусе: как украинцы возвращаются домой из других городов".

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