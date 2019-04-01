Украинцы в семьях ценят традиции, а на работе — самореализацию: результаты исследования

Больше всего украинцам по душе консерваторы, а нонконформистов у нас считают сомнительными

Фото: Pixabay

Украинцы в семьях ценят традиции, а на работе — самореализацию: результаты исследования Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cba/958/5c9cba958362f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cba/958/5c9cba958362f.jpg 2019-04-01T06:40:00+03:00 Украина Больше всего украинцам по душе консерваторы, а нонконформистов у нас считают сомнительными

Украинцы в семьях чтут традиции, а в работе и на отдыхе желают свободы, хотя в принципе считают свободолюбивых сомнительными личностями. Таковы результаты опроса компании R&B Group, которая пообщалась с 1998 совершеннолетними украинцами по всей стране, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Чем дорожат

Выяснилось, что наш народ весьма консервативен в семейных и дружественных отношениях. Так, в этой сфере большинство украинцев (56%) ценят проверенные временем связи, доверие и традиции. А на работе и во время своего досуга большая часть наших соотечественников (36% и 38% соответственно) — нонконформисты. Они готовы попирать установленные правила в пользу личной свободы действий, саморазвития и самореализации.



В то же время самый неоднозначный "моральный код" связан с участием в общественной жизни. С одной стороны, украинцы придерживаются реалистичных взглядов на социум: стараются достичь компромисса и скооперироваться с другими ради общих целей — об этом рассказали 30% опрошенных. Но, с другой, многие (28%) разочарованы в обществе, поэтому пытаются просто приспособиться к нему, сохраняя для себя хоть какие-то условия для бесконфликтного сосуществования с другими.

Кто по душе

Узнали авторы исследования и отношение народа к людям с определенными ценностями. К примеру, больше всего людей, лояльных к любым приоритетам других, оказалось на Западе. А жители Востока скептичны к носителям всех ценностей. Южане более благосклонны к нонконформистам, а в Центре к ним относятся с подозрением. Больше всего повезло консерваторам и реалистам — к ним хорошо относятся везде.

"Достаточно свободолюбивые в профессии, в досуге и делах общественных украинцы существуют в таком воображаемом мире, где консерваторы — "хорошие", реалисты — "более-менее хорошие", а разочарованные и нонконформисты — скорее "сомнительные", непоследовательные в заботе, честности и уважении к чужому авторитету и чужой свободе. Заметных различий между поколениями в опросе нет, а значит он действительно воспроизводится как культурный код", — подытожили социологи.

Они добавили, что чаще сомневаются в моральности других люди, выбирающие бесконфликтное приспособленчество в работе, досуге и общественной активности. Оптимистичнее всех нонконформисты — они почти всегда верят в мораль носителей любых ценностей.

Социальные установки

По словам психолога Елены Мирошниченко, результаты соцопроса вполне соответствуют национальной психологии. Так, в более важных сферах, таких как семья, украинцы готовы признаться в своей консервативности, но в менее значимых, вроде досуга, будут указывать то, что больше соответствует современным реалиям.

"Часто у человека мотивы поведения одни, но он декларирует их по-другому и даже не задумывается об этом. Есть передаваемые из поколения в поколение установки, они как раз консервативны, и мы чаще всего руководствуемся именно ими, — поясняет эксперт. — Но поскольку мы живем в современном мире, в определенных сферах мы все же стараемся адаптироваться, а потому демонстрируем нонконформизм, какие-то более социальные и свободные установки".

Однако при этом в глубине души украинцы все равно выбирают консервативные решения — отсюда и осуждение нонконформистов.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, в чем культура для народа: исследования показали, что украинцы все меньше посещают театры и библиотеки.Каждый пятый занимается творчеством, часто ходит в кино и бывает в библиотеках.

При этом исследования также показали, что друзья и соседи теряют свое место в жизни украинцев. Украинцы общаются с друзьями со времен юности, приветливы с соседями, но знают их только по именам.

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.