В Украину вернулись военнопленные, а вот таксофоны исчезнут: главные события недели

Фото: Александр Яремчук

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В посольство США въехала новый временный поверенный, а в стране выросла минимальная зарплата. Читайте ТОП-5 главных новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Накануне Нового года прошел новый обмен пленными

29 декабря на КПП "Майорское" под Горловкой состоялся обмен пленными. Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернулись бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности на подконтрольной Украине территории", – рапортовал Офис президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.

Как пояснил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, Украина в целом добилась освобождения 80 человек, но четверо после обмена решили остаться на неподконтрольной территории Донбасса – "у них там семьи". В то же время Украина передавала подконтрольным России боевикам 141 человека. При этом 14 человек из них не захотели ехать на захваченные Россией территории.

Как это было, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео".

Главная елка страны вошла в пятерку самых красивых елок Европы

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. В пятерку также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

В этом году высота главной елки Украины – более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мерцают в свете иллюминации – на этот раз ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд. "Охраняют" елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажжение елок для киевлян и гостей города традиционно приходится на 19 декабря в 19:00, в День святого Николая.

С улиц окончательно исчезнут таксофоны

Уже с февраля в Украине не останется ни одного таксофона. Хотя звонить бесплатно с любого таксофона можно уже более четырех лет, но пользуются этой возможностью в среднем две минуты в день на одном аппарате, говорят в "Укртелекоме". Тогда как в смартфонах проводят часы.

"Сегодня эти таксофоны уличные никому уже не нужны, они рудименты и поскольку они уже отжили свое и для нас, как для компании, являются полностью убыточными – мы от них отказываемся", – говорит Михаил Шуранов – пресс-секретарь "Укртелекома".

Куда денут демонтированное – еще решают. Десятилетиями с таксофонов можно было звонить, опустив в монетоприемник две копейки. В девяностых – оплачивать можно было и специальной карточкой.

Если таксофоны и исчезнут с улиц – некоторые из них все-таки продолжат свою жизнь в музеях и в домашних коллекциях.

Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин

Видео: посольство США

Кристина Квин с начала 2020 года возглавила посольство США в Украине, став временным поверенным вместо Уильяма Тейлора. Она обратилась к украинцам и пообещала содействовать в дальнейшей помощи нашей стране. Об этом она говорит в видеообращении, опубликованном в Facebook дипмиссии.

Она напомнила, что уже около шести месяцев находилась в Украине в должности заместителя временного поверенного (на тот момент Уильяма Тейлора).

"Для меня честь работать временной поверенной в делах США в Украине. Мне было приятно познакомиться с людьми в Украине. Во время пребывания в Киеве. Я с восторгом встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине, когда мы тесно сотрудничаем с украинскими партнерами ради продвижения общих целей. В то время, когда руководство Посольства меняется, наша политика прочной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", – сказала Квин.

В Украине повысилась минимальная зарплата

Согласно вступившему 1 января в силу закону "О Государственном бюджете на 2020 год", минимальная месячная заработная плата установлена на уровне 4 723 грн. (в почасовом эквиваленте – 28,31 грн). В 2019 году она составляла 4 173 грн.

Кроме того, на 174 грн повышен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц и с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 января составляет 1 779 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 гривен; для трудоспособных лиц – 2 102 гривны; для лиц, утративших трудоспособность, – 1 638 гривен.

Госбюджет также предусматривает, что с 1 января уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 25%, для детей – 85%, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100% соответствующего прожиточного минимума.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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