Задержанный в Украине танкер шел в порт Измаил без груза – судовладелец

Судно на данный момент остается в Украине, однако члены экипажа будут отправлены в бессрочный отпуск

Танкер NIKA SPIRIT/NEYMA. Фото: ГПСУ

Задержанный в Украине российский танкер был направлен в порт Измаил на ремонт и шел без груза, сообщил учредитель ООО "Фос шипинг менеджмент", которое является владельцем судна, Фотий Эскизов.

"Танкер направился в порт Измаил на ремонт, он ничего не вез, был без груза, становился на плановый ремонт… Сейчас судно называется "Ника спирит", – сказал Эскизов, добавив, что танкер используется в коммерческих торговых целях.

По его словам, судно на данный момент остается в Украине, однако члены экипажа будут отправлены в бессрочный отпуск.

"Компания в связи с форс-мажорными обстоятельствами отправила их в бессрочный отпуск. Как они вернутся на родину, так прибудут в отдел кадров", - сказал Эскизов.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе, которые после были захвачены ФСБ вместе с 24 украинскими моряками.

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В СБУ рассказали, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, название танкера "NEYMA" российскими владельцами изменено на название "NIKA SPIRIT".

Справка:

По инициативе Военной прокуратуры Советом национальной безопасности и обороны Украины, соответствующим Решением, введенного в действие Указом Президента Украины от 19.03.2019 №82 / 2019, сроком на 3 года, применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО "ЮВАС ТРАНС", а именно: заблокированы активы предприятия, ограничено торговые операции, приняты меры для предотвращения вывода, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное.

ООО "ЮВАС ТРАНС" является владельцем Керченского судоремонтного завода, на котором к моменту блокировки Керчь-Еникальского канала находился танкер "NEYMA".

Напомним, в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление, отметив, что такой договоренности не существует.

17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.

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