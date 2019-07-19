Экономика и голосование: чем Украина заплатит за досрочные выборы в Раду сразу после президентских

Инвесторы замирают, а взяточники предпочитают переждать

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Выборы, особенно идущие одни за другими и досрочные (как, например, грядущие выборы в парламент 2019), существенно тормозят развитие экономики Украины, уверены экономисты. В нынешнем году из-за этого страна недополучит до 0,5% ВВП, вырастет инфляция, не будет выполнен госбюджет. Почему в Украине политика и экономика мешают друг другу, выяснили "Сегодня".

Казна неполна

Минфин официально признал, что бюджет страны не выполняется. За полгода, по данным Госказначейства, при плане 533,38 млрд грн в бюджет поступило 449 млрд грн (16% недобора). По общему фонду, где статьи расходов являются защищенными, то есть не могут быть недофинансированы (это, например, зарплаты бюджетников, дотации Пенсфонду), недополучено почти 67 млрд грн (–14%), по спецфонду, где статьи не защищены, — недоимка составила более 17,5 млрд грн (–30%).

В Минфине объясняют недобор прежде всего укреплением курса гривни — средний курс по году заложен 28,2 грн/долл, но по факту за полгода имеем 26,9 грн/долл. Также повлияло снижение производства табака (подакцизный товар), снижение объемов импорта, освобождение от НДС импорта солнечных батарей. Большинство из этих причин временные, уверены в министерстве.

"Импорт за счет газа повысится к осени, что увеличит поступления от НДС, производство табачных изделий растет, ждем увеличения поступления налогов за счет роста средней зарплаты. После увеличения заимствований благодаря выпуску еврооблигаций выполнение плана выровнялось", — сообщает пресс-служба Минфина.

Менее оптимистичны аналитики Нацбанка, который для закрытия "дыры" перечислил в казну 17,3 млрд грн сверх плана (всего 64,9 млрд грн): там всерьез говорят о рисках невыполнения госбюджета и даже о его секвестре (урезании расходов) во втором полугодии.

Мнение экспертов

Экономисты утверждают, что секвестр вряд ли будет, так как последний раз доходы и расходы казны официально урезали около 15 лет назад. Кроме того, по их мнению, междувластие немного уменьшает уровень коррупции: взятки требуют и несут меньше из-за того, что понимают — смена должностей и позиций неизбежна. Стоит немного подождать, и возможно "договориться" с новым начальником уже за другие суммы.

"По факту, как и в прошлые года, будет неафишируемое недофинансирование инвестпрограмм: это строительство и ремонт дорог, ремонт и закупка оборудования для школ, больниц, выделят меньше средств для строительства квартир военным, льготникам, молодым семьям, — анализирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Влияние выборов на недобор бюджета объяснимо: приостановлено сотрудничество с МВФ, это индикатор для инвесторов, которые выжидают, кто победит. Также многие начинают проедать накопления".

При этом, по его словам, Минфин "выполняет" бюджет за счет выпуска ОВГЗ под 17,5% годовых при росте экономики в 7 раз меньше, увеличивая госдолг.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко отметил, что в "выборные" годы бюджет страны всегда верстается как популистский:

"Власти заведомо знают, что бюджет не будет выполнен, но голосуют за высокие соцстандарты для победы на выборах. В этом, возможно, единственный плюс предвыборного бюджета, что люди получат немного больше денег. И еще из-за выборов чуть меньше коррупции, так как "уходящим" чиновникам почти не дают взяток".

Но секвестр, по его мнению, после выборов возможен: новый премьер спишет все недочеты на предыдущий Кабмин. Больше всего пострадает субсидирование оплаты "коммуналки".

Прогноз: обвала из-за выборов не будет

По мнению экспертов, после выборов экономика по инерции продолжит работать дальше.

"Обвала ни курса, ни цен не будет, ожидается плавная инфляция до 12% годовых, больше всего подорожают продукты и топливо, — говорит Охрименко. — С осени упадет курс гривни ниже 28 грн/долл, что арифметически увеличит доходы госбюджета от импорта и позволит Минфину меньше брать в долг на внутреннем рынке во второй половине года. Но есть надежда, что хотя бы тарифы на комуслуги до конца года не увеличатся".

Пендзин также ожидает улучшения во втором полугодии:

"Политическая ситуация стабилизируется, будет сформирован парламент, правительство, возобновится сотрудничество с МВФ. Также увеличится импорт, прежде всего промышленный, когда предприятия больше закупают сырья, материалов, оборудования для расширения собственного производства".

То есть в итоге удастся увеличить доходы казны за счет роста поступлений НДС на импорт и акцизов, которые номинированы в валюте. Также эксперты надеются, что новая власть сможет намного уменьшить поток контрабанды за счет начавшегося реформирования таможни.

Напомним, в день выборов на телеканале "Украина" выйдут спецвыпуски "Сегодня".

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