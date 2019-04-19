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"Где Бог – там победа": Филарет призвал голосовать за сохранение Украины

Сегодня, 15:30

Церковь молится, чтобы Бог послал украинцам мудрость сделать правильный выбор – на сохранение Украины

Патриарх Филарет. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Патриарх Филарет. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Во втором туре президентских выборов украинцы должны голосовать за сохранение, независимость и свободу украинского государства.

С таким призывом к согражданам 18 апреля обратился почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

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Он напомнил, что страна сейчас переживает сложные испытания – оккупацию территорий, гибель людей. На этом фоне, как отметил патриарх, церковь молится за целостность Украины, за погибших героев, победу, единство украинского народа.

"Церковь молится за то, чтобы Господь дал нашему народу мудрость сделать в нынешних президентских выборах такой выбор, который сохранил бы наше Украинское государство, обеспечил его суверенитет, целостность и будущее", – цитирует Филарета пресс-служба Киевской патриархии ПЦУ.

В то же время, он выразил обеспокоенность в связи с раздором, который поощряется в ходе предвыборной кампании.

"Мы слышим высказывания против европейского выбора Украины, несущие угрозу национальной безопасности. Пренебрежение к самой Украине, культуре и языку украинского народа – недопустимо", – подчеркнул он, отметив и то, что некоторые СМИ выражают пренебрежение и неуважение к новой поместной церкви.

Филарет призвал украинцев "взять курс на настоящие реформы, построение ответственного перед народом государства".

"Помните: там, где правда – там Бог, а где Бог – там победа! На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства, за ее независимость и свободу, за которую отдают свою жизнь на Донбассе наши лучшие сыновья и дочери" – резюмировал священнослужитель.

Напомним, ранее представитель ПЦУ при европейских институциях, архиепископ Евстратий (Зоря) призвал следующего главу государства способствовать объединению общества и поддерживать поместную церковь.

Кроме того, "Сегодня" побывали в посольстве Украины в Финляндии и узнали, как дипломаты готовятся ко второму туру выборов. Подробнее в видеосюжете:


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Тег выборы, религия, второй тур, филарет, выборы 2019, ПЦУ, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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