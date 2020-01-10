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Глава Евросовета поддержал призывы к доскональному расследованию катастрофы Boeing под Тегераном

10 января, 02:31

Одобряю призыв президента Зеленского и премьер-министров Трюдо и Джонсона к открытому расследованию, - заявил Шарль Мишель

/ Фото: AFP

Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал призывы представителей Украины, Канады и Великобритании к проведению расследования крушения украинского самолета Boeing 737 в Иране.

"Я одобряю призыв президента Украины Владимира Зеленского ипремьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсонак открытому и доскональному расследованию крушения украинского самолета", — написал он на своей странице в Twitter.

"Когда семьи теряют тех, кого любят, они заслуживают знать, что произошло", — добавил политик.

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

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Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

В отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit также говорится о том, что самолет МАУ сбил из ЗРК "Тор" Корпус стражей Исламской революции.

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Также в сети было опубликовано возможное видео попадания ракеты в украинский "Боинг".

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран самолет Владимир Зеленский МАУ Тегеран Борис Джонсон Джастин Трюдо

Источник: ТАСС

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