Импичмент Трампа провалился, а белорусы больше не хотят в союз с РФ: главные события мира

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Российские власти приманивают новых граждан вторым гражданством, а в Китае умер доктор, который одним из первых предупредил об эпидемии. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Китае пытались скрыть вспышку коронавируса

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины направит в провинцию Хубэй инспекционную группу для проведения расследования в связи со смертью врача Ли Вэньляна из-за пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, и подозрением, что местные власти на раннем этапе вспышки этого заболевания проигнорировали заявление медика. Об этом сообщил антикоррупционный регулятор.

"Центральное правительство решило направить в Хубэй и (административный центр провинции) город Ухань инспекционную группу, которая проведет всестороннее расследование, касающееся доктора Ли Вэньляна", – говорится в заявлении комиссии.

Ли Вэньлян – один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке пневмонии. Он умер из-за осложнений в результате этой болезни. 30 декабря медик сообщил в социальной сети WeChat об обнаружении новой болезни, "похожей на атипичную пневмонию". На это сообщение тут же отреагировали местные правоохранительные органы – врача обвинили в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка".

Ранее СМИ назвали причину, почему Китай скрывал данные о коронавирусе в начале эпидемии.

Сенат оправдал Трампа: импичмент провалился

Сенат Конгресса США в среду оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Против первой статьи обвинения в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за — 48.Против второй — 53 законодателя, за — 47.

Фото: U.S. Senate TV/Handout via Reuters

Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) стал единственным республиканцем, который поддержал статью обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за отстранение президента-однопартийца от власти. При этом ожидалось, что хотя бы один умеренный демократ выскажется против импичмента, однако этого не произошло.

Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью, учитывая нынешний расклад политических сил в верхней палате Конгресса. При нынешнем составе Сената вероятность импичмента фактически была равна нулю, так как республиканцы занимают в нем 53 места из 100.

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Несмотря на тот факт, что в судебном процессе по импичменту поставлена точка, демократы в Палате представителей еще до голосования в среду заявили о намерении обязать бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Джона Болтона явиться на слушания в юридический комитет в связи с непрекращающимся расследованием действий президента-республиканца.

Все подробности читайте в спецтеме "Импичмент Трампа".

В РФ хотят упростить получение гражданства – разрешат сохранить второй паспорт

Российские власти готовятся существенно упростить процедуру приема иностранцев в гражданство РФ. Получить его можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие изменения в закон "О гражданстве РФ" готовит правительство, документ внесут на рассмотрение Госдумы уж в ближайшее время.

Таким образом, правительство намерено решить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу – привлечь в Россию как можно больше новых граждан, от 5 млн до 10 млн.

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать",- отметил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Статью 13 закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца – соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

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Активная работа российских властей над изменением миграционного законодательства, а также норм, регулирующих получение гражданства РФ, началась в 2018 году.

Белорусы резко передумали идти в Союзное государство с Россией

В течение 2019 года число граждан Беларуси, которые поддерживают союз с Россией, уменьшилось с 60,4 до 40,4%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Таким образом, если завтра состоится референдум по поводу геополитического выбора Беларуси, то сторонники союза с Россией не смогут получить абсолютного большинства голосов.

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Как отмечается, с сентября по декабрь 2019 года происходило обвальное падение пророссийских настроений: число сторонников союза снизилось на 14,7% за четыре месяца (с 54,8% до 40,4%).

Одновременно усилились проевропейские настроения в обществе: число сторонников вступления в Евросоюз выросло с 24,4% до 32%.

Именно в период с сентября по декабрь наблюдался пик интеграционных переговоров и связанных с ними протестов в Беларуси. В сентябре 2019 года правительства двух стран согласовали проект программы действий по углублению интеграции и список дорожных карт. В течение октября-ноября проходили правительственные переговоры относительно содержания карт, а в декабре ожидалось (но так и не произошло) подписание этих документов на уровне глав государств. В течение декабря в Минске и других городах Беларуси прошла серия акций в защиту независимости и против интеграции с РФ.

Глава Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий отметил, что снижение пророссийских настроений в течение 2019 года можно разделить на два этапа: постепенный (с января по сентябрь) и обвальный (с сентября до конца декабря).

"Раньше такого не было никогда, – подчеркивает Вардомацкий. – Причина тектонического обвала носит медийный характер. Дело в том, что изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Беларуси и России. Тональность приобрела более негативный характер".

По мнению Вардомацкого, геополитические взгляды белорусов в 2020 году продолжат формироваться под влиянием ситуации в белорусско-российских отношениях и тональности СМИ при освещении этих отношений.

"Постепенный откат назад возможен, но это будет достаточно трудно сделать. Ведь наблюдается определенное затвердевание тренда на снижение пророссийских настроений", – добавил он.

Не дали "изгнать Путина": якутский шаман пожаловался в Европейский суд

Фото российских СМИ

Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны", - сказал Прянишников.

Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те самые задержанные сторонники Габышева – Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев.

Напомним, Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие протяженностью 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии.

Позднее стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности".

3 октября "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым. А 8 декабря стало известно, что Габышев вновь пошел в Москву. Однако 10 декабря он и двое его сторонников были вновь задержаны.

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