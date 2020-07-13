Уязвимый Трамп, воспрянувший Ким Чен Ын: что стоит за воинственностью Северной Кореи

Коронавирус, падение экономики, акции протеста и массовые беспорядки – это далеко не все неприятности, свалившиеся на президента США Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании. Свои "пять вон" в снижение рейтинга президента США вставил и его "добрый друг" Ким Чен Ын, в самое неудобное для Трампа время "похоронивший" переговорный процесс по ядерному разоружению Северной Кореи. Почему не сработала одна из идей-фикс Трампа и чем чреват выход КНДР из переговорного процесса, разбирался сайт "Сегодня".

Откуда ветер дует

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Эксперты сайта "Сегодня" видят несколько причин для очередного ухудшения отношений между КНДР и США.

"Во-первых, сингапурская декларация – это иллюзия, созданная Трампом и Ким Чен Ыном. Она ни о чем. Единственные конкретные вещи в документе – это о поиске и возвращении на родину останков американских военнопленных. Это они быстро сделали в 2018 году. Остальные два пункта – общие слова. Но все ходили и с важным видом говорили о необходимости выполнять соглашение. Говорили просто потому, что альтернатива ему – война. Но при этом каждая из сторон вкладывала в слова о необходимости выполнять декларацию свое. США имели в виду ядерное разоружение. КНДР – снятие санкций и экономическую помощь. Уже сегодня мы знаем от Болтона, что Трамп пообещал это Ким Чен Ыну. Но, повторяюсь, проблема не в том, что кто-то что-то не выполнил. Проблема в том, что изначально соглашения были иллюзорными", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Во-вторых, по словам эксперта, в Пхеньяне понимают, что у Трампа сейчас выборы. И демонстрация международных неудач ему ни к чему.

"Власти Северной Кореи понимают, что у Трампа скоро выборы и что у него там сложно сейчас. Я думаю, что они учитывают этот момент и сейчас пытаются оказать на Трампа давление. Мол, давайте, делайте нам уступки, или мы сейчас начнем всякие неприятные дела делать, что отразится на вашем рейтинге. Отсюда показательный, под телекамеры, расстрел узла связи. Это такая пощечина Штатам, потому что это здание строили обе Кореи как раз при активном содействии США. И это действительно бьет по рейтингам Трампа: он же вложил очень много личного политического капитала в эти переговоры. Он лично в них участвовал, он был инициатором. Причем он пошел на них вопреки мнению многих своих ближайших советников, которых потом уволил. А сейчас получается, что все это было зря. То есть северокорейцы жмут на больную точку Трампа в надежде, что США снова обратят на них внимание, возобновят переговоры. Может быть, даже сделают что-то конкретное – не ограничатся какими-то декларациями", – говорит Илья Куса.

В пользу такой версии может говорить и тот факт, что "руководить эскалацией" Ким Чен Ын поручил сестре. Сам же лидер КНДР остается как бы вне конфликта, готовый, в случае необходимости, снова горячо пожимать руку Трампу.

Подобного мнения придерживается и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. При этом он отмечает и внутрикорейские причины нынешней эскалации. А также то, что за "подножкой" Трампу в разгар кампании может стоять Китай.

"Мы помним, что несколько месяцев назад на политическую авансцену вышла сестра Ким Чен Ына. Сегодня она, по сути, возглавила слом политики мирного урегулирования. Потому что, если посмотреть на последние два года, можно констатировать определенное потепление как между США и КНДР, так и между двумя Кореями. Сейчас же все это рушится. Ким Е Чжон как бы демонстрирует США: смотрите, что может быть, если вы не будете идти на уступки. Это может быть свидетельством того, что на данный момент в КНДР усилилась позиция "ястребов". Но также я не исключаю, что против нынешних действий Северной Кореи, как минимум, не возражает Китай. И хотя он, несмотря на все трения с администрацией Трампа, демонстрировал спокойствие и сдержанность, не исключаю, что таким образом КНР передает сигнал Белому дому: смотрите, у нас есть такая болевая точка для вас, как Северная Корея. Не забывайте об этом", – отмечает Александр Мусиенко.

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Фрагмент генеалогического дерева семейства Ким

По его словам, не исключено также, что именно Китай приложил руку к возвышению Ким Е Чжон.

"Я не думаю, что Китай все это организовал, чтобы "отомстить" Трампу за его позицию и антикитайскую риторику. Во-первых, КНР также не заинтересована в ядерном статусе КНДР, потому поддерживала инициативы Трампа. Во-вторых, Пекин не настолько влияет на Пхеньян, чтобы вот так "по звонку" организовать эскалацию. Но то, что в данном случае интересы КНР и КНДР где-то совпадают, это да. Китай, думаю, не против немного, что называется, "потроллить" Трампа, до разумного предела, понятно. И ему выгодно давить на Трампа, ослаблять его рейтинг. Корейский фактор просто играет Китаю на руку", – отмечает Илья Куса.

По мнению экспертов, в итоге США и КНДР рано или поздно возвратятся к переговорам. По большому счету, для Дональда Трампа было крайне выгодно продемонстрировать электорату серьезные подвижки в столь болезненном вопросе как раз перед выборами. Однако пойдет ли на это "друг Ким Чен Ын", а если пойдет, то какую цену затребует – тот еще вопрос.

Как развивались отношения США и КНДР при Трампе

Денуклеаризация, то есть сокращение Северной Кореей своего ядерного арсенала с перспективной дальнейшего полного отказа от статуса ядерной державы, была (и остается) одной из ключевых тем, на которой Трамп отстраивался от своих оппонентов. КНДР, Иран, международные институты, место и роль США в мире – позицию Трампа по этим вопросам можно охарактеризовать кратко и емко: "Лишь бы не так, как при Обаме".

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При Обаме (а равно и при его предшественниках) политика США по отношению к Северное Корее являла собой "стратегическое выжидание". По большому счету, администрация Обамы не прилагала сверхусилий, дабы решить "корейский вопрос" – если что-то и делалось, то, скорее, чтобы "прощупать почву". Причины для такой стратегии, в общем-то, были: попытки достичь договоренности с северокорейскими властями, предпринимавшиеся на протяжении десятков лет, ни к чему не приводили. А на предложения США во времена Обамы КНДР отвечала встречными, абсолютно неприемлемыми для Вашингтона. В итоге, затянув потуже удавку санкций на шее Пхеньяна, США успокоились.

Чем не преминул воспользоваться Трамп, в разгар еще прошлой предвыборной кампании заявивший что-то в духе: "Вот, демократы не могут решить проблему, а я решу". При этом кандидат от республиканцев высказал готовность даже встретиться с Ким Чен Ыном. "Я бы говорил с Ким Чен Ыном. У меня бы не было проблем с тем, чтобы говорить с ним", – заявил Трамп на одной из встреч с избирателями.

Это сейчас, когда мы знаем, что Трамп действительно встретился с Ким Чен Ыном (и не единожды) и даже побывал на территории КНДР, подобное заявление воспринимается спокойно. В 2016 году оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Потому как за все 60 лет американо-северокорейского конфликта ни разу американский президент не встречался с северокорейским лидером.

В устах Трампа "образца 2016-го" решение северокорейского вопроса вообще выглядело процессом легким и непринужденным. Который не осуществился лишь из-за лени и непрофессионализма предыдущих властей. "Китай вывозит многие миллиарды долларов из нашей страны. Миллиарды. А у нас гигантская власть над Китаем. Китай может решить эту проблему с КНДР одной встречей или одним телефонным звонком", – рассказывал Трамп избирателям в 2016-м.

Слова кандидата попали на благодарную почву: напуганные очередными испытаниями водородной бомбы и созданием ракет дальнего радиуса действия американцы очень хотели "решения вопроса". Сверхжесткие санкции, которые Обама в 2016 году провел через Совбез ООН, уже не выглядели панацеей. В отличие от свежих инициатив Трампа. Сложно сказать, сколько кандидат добавил голосов в свою копилку этими заявлениями, но очевидно, что решение северокорейского вопроса отвечало чаяниям американского народа.

Враги

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К чести Трампа, он не забыл об обещании тотчас после инаугурации, а принялся методично реализовывать собственные идеи. Сперва, впрочем, без особого успеха. Пхеньян на инициативы Вашингтона затянул привычную песню: "утром санкции – вечером переговоры". И для пущей убедительности своей решимости активизировал ядерные испытания и разработку ракет.

Однако новый американский президент очень быстро дал понять, что с ним такие шутки не пройдут. Отправив к берегам КНДР американскую эскадру, Трамп пригрозил Пхеньяну "огнем и яростью".

Нагнетание обстановки обеими сторонами продолжалось весь 2017 год. При этом КНДР угрожала направить свои ракеты на Гуам, где расположена стратегическая американская военная база. Трамп же не исключил, что США решат "корейский вопрос" военными методами.

В противостоянии лидеры США и КНДР не стеснялись переходить на личности. "Сумасшедшего американского старичка непременно наверняка буду укрощать огнем!" – сообщил в телеобращении Ким Чен Ын. "Ким Чен Ыну из Северной Кореи – очевидно, сумасшедшему, который не стесняется морить голодом и убивать собственный народ, предстоит такое испытание, которого еще не было!" – парировал в Твиттере Трамп.

В общем, конфликт разгорался, как пожар. КНДР в ООН заявила, что мир стоит на пороге ядерной войны. И, в общем-то, это было близко к истине.

Друзья

Но тут внезапно Трамп, абсолютно в своем стиле, снова изменил риторику на "ребята, давайте жить дружно". И снова предложил Ким Чен Ыну встретиться. На этот раз Пхеньян ухватился за возможность сохранить лицо (а, возможно, и страну), погасив зашедший совсем уж далеко конфликт.

Историческая встреча состоялась в июне 2018-го в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын наговорили прессе много приятного друг о друге и подписали довольно общий документ, согласно которому КНДР и США обещали прилагать усилия для достижения стабильности на полуострове. А КНДР – добиваться полной денуклеаризации полуострова. Но, как бы там ни было, эта личная встреча лидеров США и КНДР была первой за всю историю существования государств.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Далее последовала еще одна встреча – на саммите в Ханое. Закончилась она провалом: Трамп свернул переговоры раньше времени и покинул столицу Вьетнама. В свою очередь Северная Корея назвала переговоры "потерянным шансом" для американцев.

Тем не менее в августе прошлого года Трамп снова встретился с северокорейским лидером – на нейтральной территории между Южной Кореей и КНДР. И даже (снова впервые среди американских президентов) ступил на северокорейскую землю. Но и эта встреча, в ходе которой Трамп, по его собственному признанию, попытался спасти переговоры, не завершилась прорывом. "Это замечательно для телекартинки, но не эффективно для решения вопроса северокорейского ядерного оружия", – примерно так оценили исторический шаг Трампа его оппоненты в США. Больше попыток договориться в ходе личных встреч с "другом Ким Чен Ыном" Трамп не предпринимал.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: KCNA via REUTERS

Здесь не ступала нога Трампа

Тем временем переговоры рабочих групп на разных уровнях буксовали все чаще и застревали на спорных вопросах все надежнее. В итоге процесс сближения, который и так продвигался ни шатко ни валко, остановился вовсе. А затем даже развернулся в противоположенном направлении. Трамп, правда, перманентно не забывал в Твиттере черкнуть несколько слов о замечательных взаимоотношениях с северокорейским диктатором. Но твиты на эту тему появлялись все реже, а реверансы в адрес лидера КНДР были все скупее. "Лично я рад, что он снова в деле и что с ним все хорошо", – так, например, Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына на публике после продолжительного отсутствия. Учитывая эмоциональность американского президента, можно сказать, что это сообщение – верх сдержанности, от которой до раздражения – один шаг.

Причины сдержанности были не только в том, что КНДР наотрез отказывалась идти на компромиссы. Северная Корея не просто "выказала нрав", но и начала делать это в наиболее неудобной для Трампа форме (публично) и в наиболее неудобное для Трампа время (накануне президентских выборов).

В средине июня войска КНДР по приказу сестры и ближайшего помощника Ким Чен Ына – Ким Е Чжон – расстреляли узел связи, находящийся на нейтральной территории и используемый для переговоров с Южной Кореей. Несколько ранее КНДР крайне резко отреагировала на распространение листовок южнокорейскими активистами и северокорейскими перебежчиками на своей территории. Одновременно Пхеньян отказался проводить переговоры с Сеулом, чтобы как-то утрясти ситуацию. В принципе, обострение касается межкорейских отношений. Однако было очевидно, что за ним стоит в том числе неудовлетворенность КНДР состоянием переговоров с США.

При этом Пхеньян готов повышать ставки, привычно угрожая всем и вся войной и денонсируя хрупкие и, в общем-то, не конкретные договоренности, которые удалось достичь Трампу. А на днях официальные представители МИД КНДР в очередной раз заявили, что КНДР отказывается возобновлять переговоры с США, пока Вашингтон не перестанет демонстрировать "враждебную политику". В общем, вроде как и не было трех исторических встреч, подписания соглашения в Сингапуре и ноги американского президента на северокорейской земле.

Несмотря на "дружбу" с Трампом, КНДР, по сути, не прекращала испытаний ракет:

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