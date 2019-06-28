Повышение пенсий, новые 1000 гривен и возвращение России в ПАСЕ: итоги недели

Главные события недели в Украине и мире

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Общество

Увеличилась на 3,9% общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае и к 1 июня составила 2,718 млрд грн. При этом задолженность экономически активных предприятий возросла на 8,8% и к 1 июня достигла 1,541 млрд грн.

63 человека получили максимальный балл по одному из предметов в ходе кампании по сдаче ВНО в 2019 году в Киеве. Это самый большой показатель среди всех регионов Украины. В Киевской области такую оценку получили 6 человек. Во Львовской области 200 баллов получил 41 выпускник, в Харьковской – 25, в Днепропетровской – 20. Больше всего выпускников получили максимальный балл по математике – 98 человек, химии – 77, и английскому языку – 36. По украинскому языку и литературе 200 баллов получили только 17 человек.

Пенсионный фонд 25 июня завершил финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май. На пенсии направлено 33,9 млрд грн, на жилищные субсидии – 97,6 млн грн. Ранее на пенсии за май было направлено 33,83 млрд грн, а на жилищные субсидии за апрель – 1,82 млрд грн.

79% украинцев готовы принять участие в голосовании на выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13-19 июня центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко. Не будут участвовать в голосовании 16%.

Составляет 67% уровень доверия Владимиру Зеленскому, а не доверяют главе государства 26% граждан. Об этом свидетельствует мониторинг электоральных настроений украинцев, проведенный социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня.

47% украинцев вообще не читали Конституцию, но при этом 67% считают, что ее необходимо менять. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-20 июня. Отдельные разделы Конституции читали 32%. Со всеми разделами Основного закона знакомы лишь 11%.

Увеличила с 45 до 60 суток с 8 июля "Укрзализныця" срок предварительной продажи билетов на ряд популярных направлений внутреннего и международного сообщения.

Снизилось до 7 авто в сутки количество оформленных автомобилей на еврономерах после продления сроков освобождения от админответственности, сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов. Он отметил, что среднесуточные показатели в марте – около 30 автомобилей, в апреле – 60-80, в мае – около 100.

Составят около 2 млрд грн расходы Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду, сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

5845 кандидатов баллотируются в Верховную Раду, из них 3171 кандидат-мажоритарщик и 2674 кандидата, включенные в списки партий.В одномандатных избирательных округах баллотируются 1735 самовыдвиженцев и 1436 человек, выдвинутых политическими партиями. Женщин среди кандидатов 22,51%. Возраст самого старшего кандидата составляет 82 года, а младшего – 21. 91,44% кандидатов имеют высшее образование.

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Будет введен с 1 ноября открытый Государственный реестр объектов оздоровления и отдыха детей.

16 кандидатов на округ составляет среднее количество по Украине среди мажоритарщиков. Рекордсменом стал 133 округ Одесской области – 50 кандидатов.

Утверждены объемы государственного заказа на подготовку специалистов научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году Общий объем подготовки специалистов в 2019 году – 182 567 человек, в том числе по дневной форме обучения – 161 794 человека. Данные показатели меньше прошлогодних на 1,3% и 2,3% соответственно.

Потратили 655 млрд грн украинцы за первый квартал этого года. Это на 40 млрд меньше, чем за последние три месяца 2018 года. Люди потратили меньше на транспорт и продукты, алкоголь и табак, бытовую технику, отдых, одежду, обувь и рестораны. При этом увеличили свои расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и на здоровье.

Составляла 41983,6 тыс. человек численность постоянного населения Украины на 1 января 2019 года, что на 233,2 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2018 года. Об этом сообщил Госстат. При этом 29017,9 тыс. человек (69,1%) – городское население и 12965,7 тыс. человек (30,9%) – сельское. В структуре населения по полу 53,7% (22528,3 тыс. человек) составляют женщины и 46,3% (19455,3 тыс. человек) – мужчины.

Экономика

Нацбанк с 25 октября введет в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен. На ее аверсе зображен философ, естествоиспытатель, основоположник геохимии, биогеохимии и радиогеологии, учения о биосфере и космизме Владимир Вернадский. На реверсе – здание президиума Национальной академии наук.

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года. Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

2,7 млн тонн зерна уже намолотили украинские аграрии из 11 областей, полевые работы проведены на площади 847 тысяч гектаров (9% от плана).

Кабинет министров принял решение о повышении с 1 июля пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами. Повышение коснется 2,5 млн человек. В частности, женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат пенсии не менее 2 тыс. грн.

Привлечено 7,5 млрд грн в государственный бюджет по результатам размещения 25 июня облигаций внутреннего государственного займа. Из этой суммы 4,4 млрд грн привлечены по долгосрочным ОВГЗ со сроком обращения 6 лет. Ставка по ним составляет 15,85% годовых.

Запуск новой таможенной службы через 2,5 месяца считает реалистичным Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы.

Кабинет министров обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации. В частности, теперь эмбарго распространяется на легковые автомобили, сырье для изготовления цемента, а также все готовые виды цемента, минеральные удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины.

Установлен предельный уровень цены теплоэнергии в системе централизованного отопления – 1,4 тыс. грн за 1 Гкал.

Может предоставить 60 млн евро Европейский банк реконструкции и развития "Нафтогазу Украины" для финансирования закупки природного газа по импорту. Совет директоров банка планирует рассмотреть этот проект 24 июля. Такая поддержка в форме аккредитива покроет до 20-30% платежного риска Нафтогаза, связанного с финансированием покупки газа у авторитетных международных трейдеров.

Уменьшилась в гривневом эквиваленте на 18,36 млрд грн за май сумма государственного и гарантированного государством долга Украины. В долларовом эквиваленте он уменьшился на 1,43 млрд долларов. По состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,107 трлн грн или 78,39 млрд долл, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 1,309 трлн грн (62,14% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 48,71 млрд долл; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 797,57 млрд грн (37,86%) или 29,68 млрд долл.

Установила на пять лет антидемпинговые меры Межведомственная комиссия по международной торговле в отношении импорта некоторых видов проката с антикоррозионным покрытием происхождением из РФ – на уровне 47,57%, а происхождением из Китая – 22,78%.

Вырос на 5 млрд грн или на 10% объем вложений нерезидентов в ОВГЗ – до 56,2 млрд грн. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 49,9 млрд грн, или почти в 9 раз. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 7,3% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Выросло на 1,6% промышленное производство в Украине в мае по сравнению с маем 2018 года после увеличения в апреле на 5,2%, марте на 2,1% и падения в феврале на 1,8% и январе на 3,3% сообщила Государственная служба статистики. В целом по итогам первых пяти месяцев рост промпроизводства в годовом выражении составляет 0,9%,

55% валового внутреннего продукта страны приносит малый и средний бизнес в Украине, при этом если выделить только малый бизнес, то это всего 16% ВВП. Об этом сообщил член команды поддержки реформ Министерства экономического развития и торговли Денис Шемякин.

Увеличился до 9,2% уровень безработицы за январь-март с 8,8%, зарегистрированных по итогам 2018 года, что в абсолютных цифрах составляет 1,6 млн человек, сообщила Государственная служба статистики.

Сократился на 32% вылов водных биоресурсов в водоемах Украины в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,9 тыс. тонн, сообщили в Госагентстве рыбного хозяйства. При этом вылов рыбы в Черном море увеличился на 12% и составил 1,2 тыс. тонн.

Снизилась с 18,6% годовых в апреле до 17,94% в мае средневзвешенная доходность номинированных в гривне ОВГЗ. Доходность долларовых облигаций снизилась с 5,85% в апреле до 5,29% в мае.

Выросли на 24,7% в годовом выражении расходы Пенсионного фонда в январе-мае – до 181,5 млрд грн из-за индексации пенсий, финансирования единовременного пособия отдельным пенсионерам, повышения пенсий военным пенсионерам, а также выплаты Фондом монетизированных жилищно-коммунальных субсидий. При этом собственные поступления Пенсионного фонда в этот период выросли на 22,9% – до 94,3 млрд грн благодаря увеличению средней зарплаты.

Составили 426,7 млрд грн доходы госбюджета в январе-мае, что больше аналогичного показателя 2018 года на 15,4%. Уровень выполнения плановых показателей по доходам – 98,6%.

Составили 420,4 млрд грн расходы госбюджета в январе-мае, что больше аналогичного показателя 2018 года на 10,7%. Уровень выполнения плановых показателей по расходам – 91,7%.

Мир

Украина и еще шесть стран покидают ПАСЕ. Дело в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

О продлении до 31 января 2020 года секторальных экономических санкций против России объявил Совет ЕС.

С 1 июля будет опять разрешен автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров в третьи страны через территорию РФ при условии обеспечения прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС.

Президент РФ продлил на 2020 год действие специальных экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении РФ (в их число входит и Украина).

На сумму 4 млн долларов США предоставят помощь Украине в сфере хранения боеприпасов. Соответствующий меморандум подписан в Вашингтоне.

Федеральное авиационное управление США перенесло сертификационный испытательный полет Boeing 737 MAX в лучшем случае до 8 июля из-за выявления нового потенциального источника риска в конструкции самолетов этого семейства.

Ухудшила прогноз для автомобильного рынка Евросоюза на 2019 год Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA): согласно новым оценкам, продажи машин в этом году снизятся на 1% по сравнению с 2018 годом. Ранее ACEA прогнозировала рост продаж в 2019 году на 1%. Согласно оценкам ассоциации, продажи автомобилей в ЕС в этом году составят чуть более 15 млн единиц. С января по май 2019 года продажи машин в ЕС уменьшились на 2,1%.

Может еще сильнее замедлиться рост мировой экономики в ближайшие два года в случае введения новых пошлин США против китайской продукции: до 2,7% в 2019 году и до 2,4% – в 2020-м. Такие прогнозы опубликовало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Объявят 23 июля победителя выборов главы правящей Консервативной партии, а соответственно и нового премьер-министра Великобритании.

19 состоятельных американцев, в числе которых инвестор и миллиардер Джордж Сорос, опубликовали открытое письмо к кандидатам в президенты США на выборах 2020 года, призвав их ввести налог на богатство.

24 спутника сразу на три разные орбиты вывела американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX. Она также вывела на орбиту атомные часы, которые помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты солнечной системы, что, в частности, поможет при планировании полета NASA к Марсу. Кроме того, один из спутников вывести на орбиту капсулы с прахом 152 человек, в том числе ученых и сотрудников NASA.

Около 15 тысяч мексиканских военнослужащих размещены на границе Мексики и США. Они должны сдерживать потоки нелегалов, а в случае необходимости и задерживать мигрантов из Центральной Америки, которые пытаются пробраться в США.

Получил 595 заказов европейский авиакосмический концерн Airbus (включая как твердые заказы, так и соглашения о намерениях) на свои самолеты в ходе завершившегося авиасалона в Ле-Бурже против 234 заказов у американской Boeing. Такие данные приводит консалтинговая компания IBA.iQ.

Около 400 пилотов подали иск против Boeing обвиняя компанию в сокрытии недостатков конструкции модели самолета 737 MAX. Пилоты, допущенные к полетам на 737 MAX, заявили, что понесли экономический и моральный ущерб в результате приостановки полетов. Они требуют возместить ущерб на сумму в "миллионы долларов". Иск начнут рассматривать в суде Чикаго 21 октября.

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