Вступили в силу новые правила правописания, цены на алкоголь повысят, а на газ – снизят: итоги недели

Главные события недели в Украине и мире





Общество

Верховная Рада сделала важный шаг на пути к внедрению в Украине процедуры импичмента президента – принят законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады, в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

57% украинцев поддерживают идею вступления Украины в ЕС в противовес Таможенному союзу с Россией, и 62% поддержали бы этот шаг на референдуме. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Уволить губернаторов 13 областей предлагает президенту Кабмин. Утверждены представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций.

66% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине. При этом, согласно результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг", за придание русскому государственного статуса высказались 21% опрошенных. Еще 11% респондентов – за официальный статус русского языка в Украине.

Погибли 274 человека в Украине с начала года на водоемах, среди них 25 детей. Об этом сообщили в ГСЧС. Только 30 мая погибли пять человек.

Вырос на 51,2% в годовом выражении пассажиропоток международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого. По итогам января-мая 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 722,3 тыс. пассажиров (647,8 тыс. международных, 74,5 тыс. внутренних). Количество рейсов в январе-мае – 6820 (5798 международных, 1022 внутренних), что на 28,9% больше, чем в январе-мае прошлого года. В 2018 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 48% по сравнению с 2017 годом – до 1,598 млн чел.

66% населения Украины по данным GfK Ukraine, в 2018 году пользовалось интернетом (61% в 2017 году), из них 34% совершают онлайн-покупки.

Выросли на 1,6% первичные регистрации новых легковых автомобилей в мае текущего года по сравнению с тем же месяцем 2018 года, до 6,9 тыс. ед. (что равно результату апреля-2019), сообщила ассоциация "Укравтопром". Наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались Toyota, регистрации которых выросли на 46% до 1238 ед., а лидер апреля Renault занял вторую позицию с приростом продаж на 29% к маю-2018, до 967 ед. Третье место занял Hyundai (минус 0,6%), 501 зарегистрированный автомобиль. Четвертый – Nissan (26%), 468 реализованных авто. Замыкает пятерку KIA (в апреле входил в тройку лидеров) с результатом 445 авто (18%).

Уменьшится до 3,5 м вместо 3,75 м ширина левых полос движения на дорогах I категории с тремя и более полосами движения в одном направлении. Обновленные строительные нормы вступают в силу 1 сентября.

Заняла четвертую позицию весна-2019 в Киеве среди самых теплых с 1881 года. Средняя температура воздуха составила +10,9º, что на 2,7° выше климатической нормы. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Обслужил 51 853 пассажиров и 352 рейса международный аэропорт "Борисполь" 2 июня. На сегодняшний день это является рекордом для этого аэропорта.

Работать над созданием системы мониторинга трудоустройства выпускников учреждений высшего и профессионального образования будут Министерство образования совместно с Пенсионным фондом. Об этом шла речь на заседании Совета по вопросам профессиональной ориентации населения.

Увеличить в 19 раз хотят народные депутаты административную ответственность за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан. Соответствующий законопроект принят за основу.

Заболели 52 тысяч человек корью в Украине с начала 2019 года, а в течение 22-й недели – 1310 человек. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение недели (с 24 по 30 мая) больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (184 больных: 120 взрослых и 64 ребенка), городе Киев (128: 76 взрослых и 52 ребенка), Киевской (128: 74 взрослых и 54 ребенка), Хмельницкой (93 больных: 40 взрослых и 53 ребенка), и Тернопольской областях (82: 25 взрослых и 57 детей).

Состоится в Киеве 8 июля очередной саммит Украина – ЕС. Об этом договорились Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе.

Продлится пять лет переходный период для новой редакции украинского правописания, в течение которого использование старой редакции не будет ошибкой. По сравнению с предыдущей редакцией 1989 года украинское правописание стало более детализированным, количество параграфов выросло со 125 до 168.

65% украинцев считают Россию агрессором в отношении Украины, а 27% – противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая – 3 июня. При этом 60% – за дипломатические пути урегулирования проблемы войны в Донбассе, а 18% респондентов поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

Впервые за несколько лет снизился пассажиропоток в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского. В мае этого года он был на 0,6% меньше, чем в мае 2018. Количество обслуженных рейсов было на 13,8% меньше. В то же время с января по май общее количество пассажиров аэропорта на 26,5% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Отменил установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии

по выслуге лет Конституционный суд, признав неконституционными положения закона "О пенсионном обеспечении", согласно которым, для назначения пенсии за выслугу лет работникам летного и летно-испытательного состава необходимо достичь возраста 50 лет, а работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистам – 55 лет.

Выплатил 1,82 млрд грн

Пенсионный фонд в мае пенсионерам субсидий наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг за апрель. Такие субсидии получили 2,23 млн пенсионеров.

Экономика

Должен уменьшить на 800-900 грн "Нафтогаз Украины" во исполнение принятого правительством постановления определенную им на июнь цену газа для населения 6299 грн за 1000 куб. м (без НДС), заявил вице-премьер Владимир Кистион. Отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн. При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения – из-за разницы тарифов на транспортировку.

Сохранить на уровне 17,5% годовых учетную ставку решило правление НБУ. "Это необходимо для страхования от инфляционных рисков, которые усилились с момента определения предыдущего решения в апреле (о снижении ставки с 18%) и достижения цели 5% в следующем году", – говорится в сообщении.

Составили 19,4 млрд долларов по состоянию на 1 июня международные резервы Украины, уменьшившись в мае на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Увеличился на 32,3% ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млн 453 тыс. кв. м.

52% украинцев хранят наличные дома, а средний уровень финансовой грамотности у украинцев самый низкий из всех 30 стран Организации экономического сотрудничества и развития. Таковы результаты социологического исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Перечислили 29,66 млрд грн в государственный бюджет за январь-май налогоплательщики Киева, что на 4,3 млрд грн, или на 17% превышает поступления января – мая прошлого года. В бюджет столицы за январь-май поступили 12,1 млрд грн, что на 2,11 млрд, или на 21% превышает соответствующий показатель прошлого года. Также, за январь-май 2019 в Киеве было уплачено 16,65 млрд грн единого социального взноса, что на 3,41 млрд, или на 26% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

Повысить минимальные цены на алкоголь предлагает Минэкономразвития в связи с ростом стоимости спирта и повышением заработной платы работникам предприятий. В частности, предлагается повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены: на водку и ликероводочные изделия – на 10,7%; виски, ром и джин – на 7,3%; коньяк – на 9,1-9,5% и вина – на 7,4-10,2%.

Совет директоров ЕБРР утвердил открытие линии по программе содействия общим объемом 40 млн долларов для Укргазбанка. Эта линия имеет целью поддержать переход банка к приватизации.

Увеличилась на 3,4% добыча природного газа в Украине за январь-май по сравнению с январем-маем 2018 года – до 8,79 млрд кубометров, сообщил "Укртрансгаз". В 2018 году добыча выросла на 0,4% – до 20,9 млрд кубометров.

Верховная Рада отсрочила до 31 декабря 2019 года применение к субъектам хозяйствования штрафов в случае хранения горючего без наличия соответствующей лицензии.

Обеспечило долговые платежи на 231,2 млрд грн Министерство финансов за январь-май, включая 176,2 млрд грн в счет погашения государственного долга и 55 млрд грн в счет его обслуживания. Эта сумма составляет 48% годовых долговых платежей.

Вырос на 0,9 млрд грн, или на 2,2% до 43,2 млрд грн объем вложений нерезидентов ОВГЗ по итогам последнего еженедельного аукциона. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 36,9 млрд грн, или в 6,8 раза. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составляет 5,6% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Подешевела на 1,4% гривня по официальному курсу Национального банка за май к доллару – до 26,85 грн. По отношению к евро гривня подешевела на 1,5% – до 29,95 грн. Но за январь-май, гривня выросла к доллару на 3%, к евро – на 5,6%.

Могут составить 1096,6 трлн грн доходы госбюджета-2020, расходы 1185,3 трлн грн. Такие параметры бюджета на следующий год заложены в проекте бюджетной декларации Кабмина. Дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн. В следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% по сравнению с 2,8% в 2019 году. Курс доллара: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года – 29,4 грн/долл. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 грн до 2189 грн. Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Министерство финансов увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2020 году до 335,8 млрд грн, что на 14,48 млрд грн больше по сравнению с прогнозом на начало мая и на 35,92 млрд грн – по сравнению с ожидаемым показателем на начало года.

На площади 27,7 млн га Украина завершила весеннюю посевную 2019 года, что соответствует уровню 2018 года, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Площади под зерновыми составили 14,8 млн га, под техническими культурами – 9,2 млн га

Сведен с дефицитом 45 млн долларов сводный платежный баланс Украины в апреле, тогда как в марте его профицит составил 652 млн. Импорт товаров в апреле рос более высокими темпами, чем их экспорт – 14,4% и 2,3% соответственно, в отличие от марта, когда экспорт товаров вырос на 7,5%, а их импорт – на 5,8%.

Увеличились на 31% запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года), до 11,459 млрд кубометров. По состоянию на 1 июня запасы газа в ПХГ на 19% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

136 млн грн поступили в бюджет за аренду государственного имущества в мае. С начала года Фонд госимущества обеспечил поступлений от аренды на 676 млн грн, а это 56% от плана на 2019 год. По состоянию на весну, действующих договоров аренды государственного имущества, заключенных Фондом и региональными его отделениями, 17 тысяч.

Выросла на 11% стоимость строительно-монтажных работ в Украине с января по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми дорогими эти работы оказались в сфере строительства транспортных сооружений – рост на 17,2%. Стоимость СМР в сфере жилых домов выросла на 12,4%, в сфере нежилых зданий – на 9,3%. В общем за первые 4 месяца этого года стоимость СМР выросла на 3,5% по сравнению с декабрем 2018-го. Стоимость строительно-монтажных работ в 2018 году выросла на 23% по сравнению с 2017 годом.

Мир

Увеличило с 19 600 до 40 000 человек чешское правительство годовую квоту на прием украинских работников. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии.

Заплатил 4,568 млн долларов основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан за право пообедать с главой Berkshire Hathaway миллиардером Уорреном Баффеттом. Он стал победителем благотворительного аукциона.

Центр Pew Research опубликовал анализ данных Госдепартамента США, составив список главных стран, граждане которых получили убежище на американской территории в 2018 году. На первом месте оказалась Демократическая республика Конго. На нее приходится 35% всех беженцев, которых приняли США – 7878 человек. На втором месте Мьянма (16%, 3555 человек). Украина занимает третье место (12%, 2635 человек).

Молдова не собирается платить России за газ который был поставлен ею Приднестровскому региону. Об этом сказал президент Молдовы Игорь Додон.

Рост на уровне 2,6% Всемирный банк прогнозирует сейчас мировой экономике по итогам 2019 года. Оценка была ухудшена с 2,9%, ожидавшихся в январе. В 2020 году ВБ прогнозирует глобальный экономический подъем на 2,7% против ранее предполагавшихся 2,8%. Оценка на 2021 год оставлена на уровне 2,8%.

Забрал 20 тонн золота немецкий Deutsche Bank. Его правительство Венесуэлы оставляло в качестве залога для получения 750 млн долларов наличными. В связи с тем, что платежи по кредитам были просрочены, банк взял золото "под контроль". Также Deutsche Bank прекратил действие соглашения, срок которого должен был закончиться в 2021 году.

Почти все претенденты на американскую визу должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в соцсетях, адреса электронной почты и телефонные номера за последние 5 лет. Эти требования были предложены еще в марте 2018 года, но Госдепартамент только сейчас утвердил новые формы заявки на получение визы.

Президент США решил лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP). Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США около 2 тыс. наименований товаров. "Я пришел к заключению, что Индия не представила Соединенным Штатам убедительных доказательств в том, что будет обеспечивать равноценный и адекватный доступ к своим рынкам", – заявил Трамп.

Запустил первую в Великобритании коммерческую сеть 5G мобильный оператор EE. Пока сеть будет действовать лишь на части территории шести крупных городов, включая Лондон, Эдинбург и Манчестер, до конца года она должна быть запущена еще в 10 городах. В июне 5G также собирается запустить другой британский оператор – Vodafone.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles отозвал свое предложение Renault о слиянии. "Стало ясно, что во Франции в текущий момент нет политических условий для успешной реализации подобного слияния", – сообщили в автоконцерне. Ранее правительство Франции заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии того, что сохранятся рабочие места и штаб-квартира во Франции. Еще одним условием было место в совете директоров.

Будут немного ниже, чем в 2018 году, в этом году глобальные поставки смартфонов – об этом говорится в отчете исследовательской компании Canalys. Она скорректировала свой предыдущий прогноз на 5%. Основной причиной такой ситуации называют торговую войну между США и Китаем. Предыдущий предварительный прогноз Canalys предполагал, что в 2019 году на глобальный рынок будет выведено около 1,417 млрд смартфонов, а прирост поставок по сравнению с 2018 годом составит 1,7%.

Три американских военных самолета 6 июня совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Краснодарского края. 4 июня стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США и патрульный противолодочный самолет также совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани.

54% опрошенных жителей США считают что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года. 41% респондентов придерживаются противоположного мнения. В начале декабря 2018 года 51% опрошенных были уверены, что Трамп потерпит поражение на выборах 2020 года.

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