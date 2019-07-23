В Киеве на девяти округах обработали 100% протоколов: кто проходит в Раду

Победу на девяти округах одержали представители "Слуги народа", обойдя выдвигавшихся нардепов

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с девяти столичных округов (всего их 13), на всех из них побеждают представители "Слуги народа". Напомним, что внеочередные выборы в парламент состоялись в это воскресенье, 21 июля.

Так, полностью обработанные результаты на таких округах:

Округ 212 – Максим Перебийнис (34,43%%). Родился 11 декабря 1974 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий отделением, медицинский центр ООО "Борис", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

На втором месте на округе кандидат от "Европейской Солидарности" Андрей Задерейко (16,56%), а на третьем – бывший глава КГГА Александр Попов (9,51%). По этому же округу баллотировались "свободовец" Игорь Мирошниченко, Алексей Гриценко, Сергей Гусовский, Яков Гольдарб.

Округ 213 – Артем Дубнов (36,26%). Родился 30 августа 1988 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, врач хирург-стоматолог, ООО "Клиника Дубновой Стоматолог и Я", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

После Дубнова в списке заммэра Киева Анна Старостенко, которая находится в декрете (18,17%), нардеп Борислав Береза (17,96%).

Округ 215 – Богдан Яременко (37,51%). Родился 25 сентября 1971 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, благотворительный фонд "Майдан иностранных дел", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Яременко победил у нардепа-"свободовца" Андрея Ильенко (21,06%) и Сергея Артеменко (15,33%) из "ЕС".

Округ 216 - Забуранная Леся (40,53%). Родилась 22 августа 1981 года в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры менеджмента им. профессора И.С. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Забуранная выиграла у адвоката-самовыдвиженца Виталия Павлика (19,36%) и Владимира Левина от "Европейской Солидарности" (10,40%).

Округ 217 – Марьяна Безуглая (38,40%). Родилась 17 мая 1988 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

На втором месте после Безуглой – Людмила Костенко из "ЕС" (21,11%), на третьем - прдставительница ОПЗЖ Оксана Гаврилюк (7,33%).

Округ 218 – Дмитрий Гурин (41,50%). Родился 24 марта 1982 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Гурин обошел на выборах самовыдвиженку Викторию Муху (21,35%) и представителя "Силы и чести" Александра Гончаренко (7,93%).

Округ 219 – Николай Тищенко (30,88%). Родился 17 мая 1972 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "ПКФ "РИМИД", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Ресторатор обошел самовыдвиженцев Александра Третьякова (23,86%) и Вагана Товмасяна (15,64%).

Округ 221 – Анна Пуртова (23,32%). Родилась 15 апреля 1982 года в Днепропетровске, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, общественная организация "Диджитал образование", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Пуртова выиграла у нардепа Леонида Емца (16,91%) и Михаила Терентьева из "ЕС" (16,52%). На этом же округе баллотировался Роман Безсмертный, Владимир Петров.

Округ 222 – Роман Грищук (40,32%). Родился 27 августа 1989 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "МХ шоу", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Грищук обошел нардепа Дмитрия Андриевского (15,46%) и "свободовца" Владимира Назаренко (12,88%). По этому же округу баллотировался представитель ОПЗС Максим Луцкий.

С других округов количество обработанных протоколов также уже подходит к концу.

Напомним, что на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах боролись 3220 кандидатов: 1404 представляли 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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