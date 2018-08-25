Как прошел парад в Киеве и приезд человека Трампа: главные новости недели

А Порошенко тем временем извинился перед украинцами за данное в 2014 году обещание быстро закончить войну на Донбассе

Отчетная неделя было довольно насыщенной на важные события – голодовка украинского политзаключенного Олега Сенцова перевалила за 100 дней, в Киев приехал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и пышно прошел военный парад в честь Дня Независимости.

Голодовке Сенцова 100 дней

21 августа исполнилось ровно 100 дней с момента, когда украинец отказался принимать пищу. В связи с этим в Министерстве иностранных дел потребовали от РФ немедленно освободить Олега, и обратились к партнерам на Западе и международным организациям с просьбой усилить давление на РФ для освобождения Сенцова и украинских политзаключенных.

Президент Украины Петр Порошенко также заявил: "Нет никаких международных переговоров, ни одной встречи, где бы я не обращался к мировым лидерам, призывая их активнее давить на Кремль, чтобы освободить Олега и всех наших пленников".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 100 дней голодовки Олега Сенцова: три криза и мировая поддержка

Также от посла Украины в США Валерия Чалого стало известно, что наш президент на июльском саммите НАТО поднимал на встрече с президентом США Дональдом Трампом вопроса освобождения Сенцова. Также он рассказал, что сейчас готовит Сенат США по украинцу.

Кроме того, с заявлением выступили и в Госдепе США. Спикер ведомства Хизер Нойерт обратилась к России из-за Сенцова с призывом не допустить трагедии – американцы считают, что существует реальная угроза смерти украинца.

Новое перемирие на Донбассе, переговоры Волкера и Суркова и извинение Порошенко

Недавно в СМИ появилась информация со ссылкой на источник, который утверждал, что переговоры между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером якобы исчерпали себя, и их формат может быть изменен. Однако в Кремле намекнули, что намечаются новые переговоры по Донбассу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал понять, что сейчас прорабатывается будущая встреча переговорщиков.

Об этом говорил на днях и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который анонсировал новую встречу Волкера и Суркова. По его словам, на сегодняшний день стороны обмениваются оценками ситуации и планируют новую встречу в обозримом будущем.

А тем временем в столице Беларуси прошел очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. В итоге Трехсторонней контактной группе в Минске удалось договориться о новом перемирии на Донбассе по случаю начала учебного года. Оно должно начаться 29 августа.

В то же время президент Украине сделал неожиданное заявление – Порошенко извинился за обещание, данное в 2014 году. После победы на выборах он говорил, что закончит войну не за месяцы, а за часы. Глава государства признал, что не стоило разбрасываться такими громкими заявлениями, и объяснил, что помешало осуществить его планы.

Военный парад в Киеве

24 августа Украина праздновала 27-ю годовщину независимости, в честь которой на Крещатике прошел большой военный парад. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сила и честь: новое яркое видео военного парада в Киеве

Все прошло практически идеально, за исключением парочки инцидентов – на параде два солдата упали в обморок. Плохо стало бойцу из почетного караула и еще одному из подразделения десантно-штурмовых войск. Первого солдата успели поймать и отвести в сторону, а второй упал на асфальт.

Приезд Болтона в Украину

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Киев 24 августа. Первым делом он встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и после этого отправился на Крещатик посмотреть военный парад. Потом он провел встречу с президентом Украины, где Порошенко сказал ему, что санкции заставляют Москву платить большую цену за агрессию. Глава государства также подчеркнул, что ВСУ являются одной из самых сильных армий в Европе, которая защищает не только Украину, но и весь Старый свет от России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон

Сам же Болтон подметил одну любопытную деталь в переговорах с Москвой по миротворцам на восток Украины, заявив, что Россия скрыто признала свое присутствие на Донбассе. Также он высказал однозначную позицию США по аннексии Крыма.

Кроме того, американец заверил, что США готовы защищать Украину от вмешательства России в выборы. Советник Трампа не исключает, что Путин попытается вмешаться во внутренние дела Украины.