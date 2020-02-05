Совещание Зеленского и Гончарука: главные темы разговора

Правительство подготовило отчет о своей работе и готово представить его в парламенте

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященную выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Выдано два указа президента о задачах правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнена", – сказал глава государства.

Также "Сегодня" собрали главные темы разговора Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Президент подчеркнул, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, о внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств государственного фонда регионального развития, по усилению защиты прав интеллектуальной собственности.

Владимир Зеленский призвал правительство, и парламент активизировать работу.

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Также глава государства предложил направить средства в размере 2,9 млрд долларов США, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", – отметил президент и предложил Кабинету Министров подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Реклама

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Он отметил, что на 1 января 2020 задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

"Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время, – подчеркнул президент. – Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт".

В вопросе реформирования спиртовой отрасли глава государства сделал акцент на важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта", а также на либерализации рынка.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок.

Глава государства также ожидает, что Кабинет Министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирт" к приватизации.

Также Зеленский поставил Кабинета Министров задачу до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня" (англ. Investment nanny).

В тренде Открывается третья сессия Рады: хотят уволить министра и сократить депутатов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.

Также, по словам премьер-министра, продолжается работа над улучшением покрытия Интернетом отдаленных уголков Украины.

"Для этого мы вместе с мобильными операторами и регулятором договорились о возможности использования нового диапазона частот. Это даст нам возможность уже летом существенно улучшить качество связи на малозаселённых территориях", – сказал он.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Во время совещания в Офисе президента с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил главе государства, что на выполнение задания президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

Также премьер-министр проинформировал президента о том, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения. "Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", – сообщил Алексей Гончарук.

Кроме того, по его словам, была проанализирована работа правительства за последние 5 месяцев и принятые кадровые решения. В частности, Верховная Рада назначила вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля, который будет работать с регионами.

Также, в соответствии с заданием президента Украины, было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", – сообщил премьер.

Алексей Гончарук рассказал о мерах по усилению сотрудничества между правительством и Верховной Радой, необходимость которой также подчеркивал президент во время предыдущей встречи с премьер-министром.

"Договорились о том, что в ближайшее время вместе с правительством и главами парламентских комитетов проведем стратегическую сессию, чтобы серьезно поговорить на тему стратегии страны. Также министры на этой неделе проведут в профильных парламентских комитетах презентации того, что было сделано за 5 месяцев и планируется на ближайший год", – отметил Алексей Гончарук.

Он также сообщил, что правительство подготовило отчет о своей работе и готов представить его в парламенте.

Напомним, что история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским, получила продолжение.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи. Однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке, но Зеленский дал ему второй шанс.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама