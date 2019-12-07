Газовый вопрос на встрече "Нормандской четверки": будут обсуждать или нет

/ Фото: Сегодня

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18 июня заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил о своих надеждах на то, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин 9 декабря на встрече "Нормандской четверки" смогут обсудить контракт по транзиту российского газа через Украину с 2020 года. Его видеокомментарий обнародовало словацкое издание Pravda.

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Yves Herman

По словам Шефчовича, обсуждение контракта на уровне президентов позволит ускорить процесс и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Он также добавил, что до конца ноября стороны проведут встречу на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет, в том числе, и компания "Магистральные газопроводы Украины", в собственность которой в рамках отделения деятельности по транспортировке природного газа от "Нафтогаза", будет передан "Оператор газотранспортной системы Украины".

Такую возможность не исключали и в Кремле. Об этом заявил 29 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире радио "Коммерсантъ FM".

"Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику", – сказал спикер Кремля.

Между тем, уже на следующий день "Нафтогаз" открестился от переговоров о транзите в "нормандском формате". Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что Украина и Россия официально не готовятся проводить переговоры о транзите газа в рамках парижского саммита.

"Мне неизвестно, чтобы была конкретная работа в "нормандском формате" по газовым переговорам. Я слышал высказывания господина Пристайко (глава МИД Вадим Пристайко. – Ред.), который говорил, что российская сторона пыталась навязать газовые вопросы в "нормандском формате". Но от этого удалось отбиться. То есть, этот шантаж со стороны России не прошел", - сказал Витренко.

"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате. Последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита", – добавил Витренко.

Между тем, вероятность того, что газовая тема будет подниматься в Париже 9 декабря, активно обсуждалась в обществе и в средствах массовой информации. В частности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар назвал в комментарии сайту "Сегодня" заявление Мароша Шефчовича "ножом в спину Украины".

"Потому что европейцы все время нас учили, что политическая коррупция – это плохо, что не надо смешивать политику и бизнес. А здесь они как раз посоветовали смешать все вместе. А на политическом формате должно быть поставлено условие всем "нормандцам", что освобождаются все без исключения политические заключенные и пленные на Донбассе, а затем продолжаем говорить об урегулировании", – резюмировал эксперт.

Более того, Гончар заявил, что на переговорах "Нормандской четверки" и при личной встрече президент Украины Владимир Зеленский должен четко заявить лидеру РФ Владимиру Путину, что Киев будет рассматривать исключительно вопрос обуздания российской агрессии, не касаясь темы поставок газа.

"Вопрос газового блока никакого отношения к этой тематике (урегулирования развязанного Россией вооруженного конфликта на Донбассе. – Ред.) не имеет. В противном случае это будет полным проигрышем. И пока все складывается так, как Россия себе нарисовала этот сценарий. Увязка газового и политического вопроса в "газополитический блок" закончится еще хуже, чем Харьковские соглашения", – предупредил о возможной опасности эксперт по вопросам энергетики.

Наконец, 3 декабря появился официальный комментарий. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в кулуарах конференции NATO Engages, которая проходит в рамках юбилейной встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне, что на переговорах "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря Украина не будет обсуждать газовый вопрос.

"Я не считаю, что переговоры о транзите газа должны быть смешаны с переговорами по регулированию в Донбассе. То, что четыре лидера собираются за одним столом, не исключено, что они затронут и все другие темы. К сожалению, двусторонние встречи даже с такими лидерами, как Меркель и Макрон, у нас происходят очень редко, что уже говорить про Путина. Мы, к сожалению, должны говорить с Путиным, как бы мы к этому ни относились, для решения тех проблем, которые очень важны для выживания нашей страны. Мы не собираемся обговаривать газовый вопрос. Вместе с тем, если лидеры это затронут, это их обязанность и возможность затронуть те вопросы, которые они считают необходимыми. И переговорные команды должны им в этом помочь, просто подготовив их к этому", – ответил Пристайко.

Впрочем, президент Владимир Зеленский готов к обсуждению любых вопросов на встрече в Париже 9 декабря. В этом уверил журналистов "Сегодня" советник президента Андрей Ермак в интервью "Сам факт "нормандской встречи" – это уже победа Украины".

"Знаете, очень трудно прогнозировать, какие вопросы будут подняты во время встречи, потому что это первая встреча, на которой встретятся Зеленский и Путин, более того – это будет первая встреча лидеров наших стран за последние три года. Но я могу вас заверить, что президент Зеленский готов к обсуждению любых вопросов. Потому что, поверьте, сегодня у нас очень сильный президент, который будет защищать украинские интересы", – заявил советник.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, что действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

18 ноября "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение по транзиту газа с 2020 года. Украинская компания подтвердила его получение и пообещала дать конструктивный ответ в ближайшее время. Между тем, ранее о требованиях "Газпрома" рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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