Гуманитарный Штаб Ахметова оказывает жизненно важную помощь детям Донбасса.

Сегодня, 02:08

Бесплатные лекарства получает и семилетняя Полина, которая страдает из-за сложной формы эпилепсии


Гуманитарный Штаб Рината Ахметова оказывает жизненно важную помощь детям Донбасса. 

Бесплатные лекарства получает и семилетняя Полина, которая страдает из-за сложной формы эпилепсии: не может говорить и редко встает с кровати. Каждый день она принимает противосудорожные медпрепараты. В месяц – это несколько тысяч гривен. У ее мамы, которая потеряла мужа и одна воспитывает ребенка, таких денег нет.

Наталья может часами рассказывать о дочке Полине. Ведь они всегда вместе. Девочка не раз оказывалась на волоске от смерти.

Роды были тяжелыми. Кесарево сечение. Ребенок родился уже практически мертвым. Полина не дышала. В реанимации ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и только через 18 суток малышка смогла самостоятельно сделать первый вдох.

С тех пор у нее диагноз ДЦП, эпилепсия, ребенок имеет подгруппу А, не разговаривает, никаких рефлексов у ребенка нет.

А через год в семье Радзевило случилась беда. Наталья потеряла супруга.

Самой воспитывать ребенка тяжело. Тем более, когда постоянно нужны дорогостоящие лекарства.

До войны Наталья получала препараты бесплатно по госпрограмме. Теперь может рассчитывать только на помощь благотворителей. За противосудорожными препаратами приезжает в Мариуполь.

"Огромнейшая благодарность Фонду Рината Ахметова. За то, что дает возможность этим детям жить, за то, что помогает с приобретением этих препаратов", – говорит Наталья Радзевило, мама Полины.

С начала боевых действий на Донбассе в Штабе Рината Ахметова работает несколько программ адресной помощи: "Лекарства-детям", "Реабилитация раненых", "Здоровое сердце". И другие направления. Жизненно важную поддержку получили уже пять с половиной тысяч детей.

Ранее мы писали, как Штаб Рината Ахметова помог супругам Ткаля создать детский дом семейного типа.

Напомним, стартовал новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса".
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Источник:

"Сегодня"

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