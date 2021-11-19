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"Поблажек никто не делает": мать 16-летнего мажора дала первое интервью

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 ноября, 11:03
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По словам женщины, она никогда не передавала сыну право управлять машиной
Мама 16-летнего Николая Харьковского вышла на связь и дала интервью. Фото: коллаж "Сегодня"
Мама 16-летнего Николая Харьковского вышла на связь и дала интервью. Фото: коллаж "Сегодня"

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, впервые дала интервью журналистам из Германии. По ее словам, перед отъездом за границу она купила подержанную легковушку и оставила частному мастеру на техобслуживание.

Об этом Марина Дегтярь рассказала в эфире шоу "Говорит Украина".

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Машина была оформлена на имя матери 16-летнего мажора

Как рассказала мама Николая, это была машина семьи, которую она оформила на свое имя.

"До этого у меня была машина, но она устарела и постоянно ломалась, ее продали и купили другую", – сообщила Марина.

Незадолго до этого ДТП патрульные остановили Николая за рулем родительского автомобиля, хотя у него нет водительского удостоверения. Поэтому второй комплект ключей от новой машины и все документы на авто женщина забрала с собой в Германию.

Марина уверяет, что никогда не передавала сыну право управлять машиной. Кроме того, женщина принесла соболезнования семье погибшего водителя.

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"Хотела бы попросить прощения у близких людей этого человека. Сделаю все возможное, чтобы оказать необходимую помощь этим людям", — добавила Марина.

Что мать думает о наказании сына?

Марина отметила, что примет любое решение суда, какое бы оно ни было. По ее словам, она хочет, чтобы закон был одинаков ко всем людям в данной категории преступлений.

"В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает", – подчеркнула Марина.

"Мажорное" ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
"Мажорное" ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

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