"Поблажек никто не делает": мать 16-летнего мажора дала первое интервью

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, впервые дала интервью журналистам из Германии. По ее словам, перед отъездом за границу она купила подержанную легковушку и оставила частному мастеру на техобслуживание.
Об этом Марина Дегтярь рассказала в эфире шоу "Говорит Украина".
Машина была оформлена на имя матери 16-летнего мажора
Как рассказала мама Николая, это была машина семьи, которую она оформила на свое имя.
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"До этого у меня была машина, но она устарела и постоянно ломалась, ее продали и купили другую", – сообщила Марина.
Незадолго до этого ДТП патрульные остановили Николая за рулем родительского автомобиля, хотя у него нет водительского удостоверения. Поэтому второй комплект ключей от новой машины и все документы на авто женщина забрала с собой в Германию.
Марина уверяет, что никогда не передавала сыну право управлять машиной. Кроме того, женщина принесла соболезнования семье погибшего водителя.
"Хотела бы попросить прощения у близких людей этого человека. Сделаю все возможное, чтобы оказать необходимую помощь этим людям", — добавила Марина.
Что мать думает о наказании сына?
Марина отметила, что примет любое решение суда, какое бы оно ни было. По ее словам, она хочет, чтобы закон был одинаков ко всем людям в данной категории преступлений.
"В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает", – подчеркнула Марина.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- В Киеве водитель такси Bolt попал в масштабное ДТП. Автомобиль взлетел на воздух и сделал сальто.
- Под Тернополем в ДТП погибли супруги. 4-летний сын супругов в тяжелом состоянии.
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