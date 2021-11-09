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Справедливо? Суд оштрафовал 16-летнего мажора из Харькова

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
9 ноября, 13:08
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На суде парня и его адвоката не было
В суд виновник не пришел / Коллаж "Сегодня"
В суд виновник не пришел / Коллаж "Сегодня"

Дзержинский районный суд Харькова вынес вердикт Николаю Харьковскому, который устроил смертельное ДТП в Харькове, по еще одному делу о нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетним водителем.

Об этом пишет Newsroom.

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Подробности

Незадолго до трагичной аварии Николай Харьковский попался на нарушении правил дорожного движения. Полицейские остановили автомобиль Dodge, за рулем которого был подросток.

Выяснилось, что он превысил скорость и управляет машиной без водительских прав. На парня составили два админпротокола.

Какое наказание?

По статье 122 ("нарушение скоростных ограничений") Николая Харьковского приговорили к штрафу в 340 гривен, а по ст. 126 КУоАП ("управление транспортным средством лицом, которое не имеет такого права") – к штрафу в 3400 гривен.

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В обоих случаях служительница Фемиды выбрала максимальную сумму штрафа. Всего несовершеннолетнему водителю предстоит заплатить 3400 гривен, а также судебный сбор в 450 гривен.

Недавнее смертельное ДТП в Харькове

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