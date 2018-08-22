Стрельба в горсовете Харькова: прощание с полицейским и подробности о стрелке

Коллеги и близкие провели в последний путь Дмитрия Кириенко, а охранник горсовета продолжает находиться в реанимации

В среду, 22 августа, в Харькове простились с патрульным полицейским Дмитрием Кириенко, который во время перестрелки возле Харьковского горсовета в ночь на 20 августа получил два огнестрельных ранениях и скончался в больнице.

Панихида началась в полдень в здании Дворца культуры ГУ МВД в Харьковской области и продлилась больше часа. Проститься с полицейским пришли его близкие, коллеги и неравнодушные жители города. Похоронили Дмитрия Кириенко на родине, в Змиеве. У патрульного осталась жена и маленькая дочь.

Раненый охранник, который также пострадал в перестрелке, до сих пор находится в больнице.

"Там все не радужно. Реанимация по-прежнему и все сопутствующие", – уточняют в пресс-службе Харьковского горсовета.

А вот о самом стрелке, 47-летнем слесаре-рихтовщике, появились новые подробности. СМИ со ссылкой на родственников погибшего, отца Виктора и сына Артема, сообщают, что еще во времена службы в армии мужчина пытался свести счеты с жизнью, но самоубийцу вытащили из удавки сослуживцы. Кроме того, у Александра были проблемы с алкоголем – он часто выпивал, после чего становился агрессивным.

Напомним, в ночь на 20 августа слесарь Александр Поярков открыл огонь возле здания горсовета Харькова и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Кроме того, мужчина был нетрезв. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.