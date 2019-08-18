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В Одессе горела многоэтажка

Сегодня, 01:05

Во время тушения пожара эвакуировали пятерых человек

/ Фото: ГСЧС

В Одессе в многоэтажном доме в субботу загорелись балконы трех квартир.

Об этом сообщает в Фейсбуке ГУ ГСЧС в Одесской области.

"17 августа в 15:07 в Службу "101" поступило сообщение о возгорании квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в г.Одесса по проспекту Небесной сотни", – говорится в сообщении.

В 15:15 на место вызова прибыли спасатели и установили ,что горят три балкона на 7, 8 и 9 этажах на общей площади 15 кв. м. В 15:40 пожар локализовали, а в 15:47 — потушили.

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Во время тушения пожара эвакуировали пятерых человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, ущерб и владельцы квартир устанавливаются.

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От ГСЧС привлекались семь единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава .

Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося девять постояльцев погибли. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

В связи с этим в регионе объявили траур 18 августа. Органам государственной власти, местного самоуправления, государственным предприятиям учреждениям, организациям поручено приспустить Государственный флаг Украины.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии  причин произошедшего.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре. 

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Одесса пожар многоэтажка

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