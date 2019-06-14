Чего бояться украинцам этим летом: эксперты прогнозируют скачки курса и ротавирус

Финансисты не исключают доллара по 30, а врачи говорят о вирусах

Опасная живность. Экологи говорят, что из-за влажной весны сильно расплодились пресмыкающиеся.

Наступившее лето будет не только переменчивым в плане погоды, но и экономически непростым — финаналитики обещают подорожание доллара, эксперты топливного рынка опасаются возможного роста цен на топливо, экологи предупреждают о нашествии ядовитых змей. "Сегодня" собрали главные риски ближайших трех месяцев.

Экономика

Традиционное летнее затишье и стабильное удешевление гривни может быть нарушено досрочными выборами в Верховную Раду, намеченными, напомним, на 21 июля. По мнению президента Украналитцентра Александра Охрименко, в это время возможно обострение провокаций на Донбассе со стороны РФ, чтобы вызвать панику среди населения приграничных областей.

"Если это произойдет, будет краткий, но резкий спекулятивный курс до 30 грн/долл и выше, — опасается эксперт. — Но паниковать не стоит, курс также быстро откатится до нынешних 26,6—26,8 грн".

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает такое развитие событий маловероятным:

"По гривне может ударить спад в мировой экономике: наш экспорт упадет, приток валюты в страну снизится, и это удешевит гривню до 28 грн/долл. Но не раньше конца августа".

Также эксперты напоминают, что удар по кошельку может нанести и просрочка платежей за "коммуналку", за которую впервые насчитают пеню по майским платежкам. Если суммы в счетах большие, это может быть несколько десятков гривен.

Эксперты топливного рынка опасаются дефицита дизтоплива и автогаза из-за введения РФ квотирования и запрета транзита газа и ДТ из Казахстана. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн пояснил: введенные ограничения означают, что отныне российская сторона будет согласовывать поставки ежемесячно, держа рынок в постоянном напряжении. Начинаются отпуска, каникулы, спрос на автобусные и ж/д перевозки растет, а автобусы и локомотивы работают на дизтопливе. Также примерно 20% личного автотранспорта используют автогаз и ездят летом больше, чем зимой. Все это не может не сказаться на ценах, подняв их на 1—1,5 грн/л (дизтопливо сейчас стоит 31 грн/л, автогаз — 14,1 грн/л).

Природа и здоровье

Экологи обращают внимание, что в этом году прохладная сырая весна способствовала росту популяции змей и ужей. Так, на Черкасчине в этом году замечены змеи там, где их не было отродясь. В других регионах уже есть первые происшествия — в Ровенской области в мае гадюка ужалила малыша, игравшего во дворе частного дома, на Киевщине купающуюся в реке Стугна девушку укусил уж. Спасатели напоминают — при выходе на природу надевать закрытую обувь, в лесу смотреть под ноги и не устраивать пикники в густой траве. При укусе нужно немедленно обращаться за помощью к медикам.

А сами эксперты напоминают, жаркая погода — прекрасное время для активизации сезонных вирусов.

"Это энтеровирусы, которые вызывают боль в животе, температуру, иногда сыпь, — рассказала нам вирусолог Алена Лисенко. — Из них самый опасный — вирус Коксаки, он характеризуется болью в горле, воспалением глотки, сыпью и температурой. Если не начать своевременное лечение, могут возникнуть осложнения — энтеровирусный миокардит или серозный менингит. А самый распространенный — ротавирус, или кишечный грипп, при котором наблюдаются понос, рвота и температура. Бывает, что летом проявляются и те вирусы гриппа, которые вызывают ОРВИ, — возникающие из-за них болезни протекают особенно тяжело".

С чем будет хорошо

Зато в Минагрополитики нам обещают хороший урожай зерновых, который может стать рекордным, причем не за счет кукурузы, а из-за повышения урожайности более дорогой пшеницы и ячменя. Как сообщила в. о. министра агрополитики и продовольствия Ольга Трофимцева, по прогнозу, ожидается сбор 70,8 млн т зерна (+0,7 тыс. т по сравнению с прошлым годом), в том числе увеличение урожая пшеницы на 9,3% до 26,9 млн т, ячменя — на 12,3% до 8,2 млн т и снижение урожая кукурузы на 7,5% до 33,1 млн т. Это может опровергнуть прогнозы экспертов о подорожании хлеба.

Экономист Александр Охрименко прогнозирует замедление роста цен. Кабмин уже пообещал снизить цену на газ для населения в июне до 8 грн/куб. м (на 25 коп. по сравнению с маем), а в июле — еще на 30 копеек до 7,7 грн/куб. м. Наконец, с 1 июля повысятся соцстандарты: минимальная пенсия увеличится на 67 грн, или до 1564 грн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что продавцы стихийных рынков в Украине массово нарушают закон. Температура воздухе выше 25 градусов не мешает продавцам продавать мясо и молоко прямо с лотков под открытым небом.

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