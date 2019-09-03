Суд продлил арест важному свидетелю по делу МН17

Адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией

Владимир Цемах. Фото: соцсети

Суд продлил арест "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады так называемой "ДНР" Владимира Цемаха - свидетеля по делу крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе. Об этом сказал его адвокат Роман Гонтарев, передает агентство "Українські Новини".

"Ему продлили меру пресечения- арест", - сообщил он.

При этом адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Ранее Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу адвокатов на арест "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады так называемой "ДНР" Владимира Цемаха и оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе по сбиванию самолета.

Также напомним, что СБУ не стала опровергать информацию о том, что к ней попал важный свидетель по делу MH17 – бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах из Снежного, помогавший прятать установку "Бук".

В тренде В Украине резко похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды

Кроме того, писалось, что 19 июня Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Также стало известно, что СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам. Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Следователи по делу MH17 пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама