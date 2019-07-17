Дело MH17: в СБУ уточнили роль "водителя" тягача, перевозившего российский "Бук"
Гитлянская рассказала, что арестованный боевик "ДНР" участвовал в транспортировке ЗРК, не вел трейлер
Стали известны новые сведения о жителе Донбасса, задержанном по делу Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 и сбитого в районе Снежного Донецкой области.
О них глава пресс-службы Службы безопасности Украины Елена Гитлянская рассказала "Українським новинам".
По ее словам, задержанный два года назад боевик т.наз. "ДНР" – не водитель автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс , он только участвовал в транспортировке "Бука".
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе по сбиванию самолета.
Также напомним, что СБУ не стала опровергать информацию о том, что к ней попал важный свидетель по делу MH17 – бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах из Снежного, помогавший прятать установку "Бук".
Кроме того, писалось, что 19 июня Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").
Также стало известно, что СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам. Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.
Следователи по делу MH17 пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.
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