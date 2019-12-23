Дело Шеремета: адвокат наглядно опроверг одну из улик следствия (фото)

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Адвокат Владислав Добош нашел человека со "специфическим принтом" на толстовке, фото которого демонстрировали на брифинге МВД по делу Павла Шеремета. Скриншоты он опубликовал в своем Фейсбуке.

По данным МВД, на крайнем фото слева – мужчина в толстовке с надписью Orlando на месте взрыва электроопор в Херсонской области, на крайнем фото справа – мужчина, участвовавший в закладке бомбы под машину Шеремета. Это якобы один и тот человек.

Улики против Антоненко / МВД

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Следователи считают, что в этой одежде был музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер), которого правоохранители называют организатором убийства белорусского журналиста. Однако человека в такой же толстовке нашли на видео крымскотатарского телеканала ATR во время блокады Крыма в ноябре 2015 года. И на этих кадрах, в отличие от предоставленных полицией, видно лицо человека. Он не похож на Антоненко.

Человек в толстовке Orlando на видео 2015 года

Ранее сам Антоненко отметил существенные его отличия с зафиксированным на видео человеком в день убийства Шеремета. Тем не менее суд посчитал аргументы прокуратуры обоснованными и арестовал подозреваемого на два месяца.

Также напомним, что журналистам "слили" результаты экспертизы по делу Шеремета, согласно которой выводы экспертов противоречат друг другу. В МВД отреагировали на эту публикацию.

20 декабря новости "Сегодня" вели репортаж из зала апелляционного суда, где слушали дело другой фигурантки в деле Шеремета – Юлии Кузьменко. Закончилось заседание штурмом, спецназ вытащил подозреваемую из клетки и увел в СИЗО.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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