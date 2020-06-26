Касается каждого: как менялись представления о заражении коронавирусом

Изначально считалось, что в масках должны ходить только заболевшие коронавирусом, сейчас же говорят, что это необходимо всем

О новой коронавирусной инфекции COVID-19 мир узнал еще в декабре 2019 года. Она быстро распространялась и переросла в пандемию. 2 марта 2020 года первый заболевший появился и в Украине. С того момента, как стало известно о новой опасности, прошло уже полгода, за это время представления людей о коронавирусе менялись. Сайт "Сегодня" собрал ответы на популярные вопросы о COVID-19.

Как передается коронавирус

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На некоторые вопросы однозначных ответов нет и до сих пор. Так, в самом начале пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечала, что вирус передается преимущественно во время близких контактов и воздушно-капельным путем, т.е. когда человек кашляет или чихает. Заразиться человек может даже в том случае, если дотронется до ранее зараженной поверхности (стола, дверной ручки, стены и т. д.), а потом прикоснется к лицу. Поэтому всем рекомендовали мыть руки и носить перчатки в общественных местах.

В то же время в Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что вирус может существовать на поверхностях только несколько часов. Спустя некоторое время об этом начали заявлять и в ВОЗ.

"По данным исследований (включая предварительные данные о возбудителе COVID-19), вирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий (например, тип поверхности, температура и влажность окружающей среды)", – рассказывали в ВОЗ.

Сообщалось, что вирус COVID-19 может сохранять жизнеспособность до 72 часов на пластмассе и нержавеющей стали, менее 4 часов на меди и менее 24 часов на картоне.

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Сейчас некоторые эпидемиологи уверены, что заразиться коронавирусом через прикосновение практически невозможно. К такому выводу после проведенных исследований пришел директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна Хендрик Штрек.

"Когда мы брали образцы с ручек дверей, телефонов или туалетов, было невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих мазков... Чтобы на самом деле "заразиться" вирусом, необходимо, чтобы кто-то кашлянул в руку, немедленно коснулся дверной ручки, а затем сразу после этого другой человек взялся за ручку и продолжил касаться лица", — отметил специалист.

Еще в начале пандемии ученые были уверены, что вирус может переноситься на подошвах обуви. Сейчас на сайте ВОЗ сказано, что вероятность переноса вируса, вызывающего COVID-19, на обуви и заражение вирусом через обувь крайне низка. В качестве меры предосторожности, в частности в семьях с грудными или малолетними детьми, ползающими по полу или играющими на полу, обувь рекомендуется снимать и оставлять у входа.

В конце марта украинский Минздрав вывесил билборды, на которых значилось, что рекомендовано избегать контактов с животными, чтобы не заразиться коронавирусом. Потом в ведомстве эту информацию опровергали, но точных данных на этот счет нет и сейчас.

"Известны факты получения положительных результатов тестирования на COVID-19 у собак и кошек (домашних кошек и тигров), находившихся в контакте с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией. Кроме того, представляется, что восприимчивыми к инфекции также являются хорьки. Экспериментальные исследования показали, что кошки и хорьки могут передавать вирус другим животным своего вида. Тем не менее данных о том, что эти животные могут быть источником заражения человека и участвовать в распространении COVID-19, нет. COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем, т.е. через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или разговоре", — написано сейчас на сайте ВОЗ.

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Симптомы болезни и инкубационный период

Менялись и представления о симптомах COVID-19. В самом начале считалось, что симптомы коронавируса схожи с симптомами других респираторных заболеваний: кашель, высокая температура, головная боль.

Спустя некоторое время ВОЗ расширила перечень симптомов. Так, к наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость. К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц болезнь сопровождается очень легкими симптомами.

А недавно выяснилось, что аносмия (потеря обоняния) и потеря вкуса также являются самыми распространенными ранними симптомами коронавирусной инфекции.

В украинском Министерстве здравоохранения говорят, что наиболее частыми симптомами являются головная боль, кашель, лихорадка и затруднение дыхания, в некоторых случаях — диарея или конъюнктивит. А инкубационный период длится от 2 дней до 2 недель.

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ВОЗ же ссылается на проведенные в мире исследования, анализ статистических данных и результаты математического моделирования. Подчеркивается, что "согласно предварительным оценкам, средний инкубационный период составляет 5-6 дней". Вместе с тем он может длиться от "нуля до 14 дней". В конце января ВОЗ оценивала продолжительность инкубационного периода от 2 до 10 дней.

Помимо этого, выяснилось, что у менее чем 2,5% зараженных симптомы проявятся за 2,2 суток, а предполагаемый средний инкубационный период – 5,1 суток. У 97,5% инфицированных симптомы проявились в течение 11,5 дня.

В марте ВОЗ заявляла, что 80% случаев COVID‑19 характеризуются легким или бессимптомным течением, 15% – тяжелым течением, при котором требуется оксигенотерапия, а в 5% случаев заболевание принимает крайне тяжелый характер и требует искусственной вентиляции легких.

В конце апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге говорил о том, что неизвестно, сколько людей болеет бессимптомно и проверить эту информацию никак нельзя. Также в Минздраве говорили, что рост бессимптомных случаев повышает риск распространения коронавируса.

Но во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что люди, у которых симптомы так и не проявляются, представляют намного меньшую угрозу для окружающих, чем те, у кого болезнь дает о себе знать.

Кому необходимо носить маски

Что касается средств защиты, здесь специалисты также не пришли к единому мнению. В начале апреля ВОЗ разъяснила, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. В ведомстве добавляли, что маски необходимо носить только больным людям, а здоровым они не нужны. Также врачи утверждали, что при близком контакте с больным маски здорового человека не защитят, они созданы для нераспространения инфекций от больного.

Сейчас в ВОЗ считают, что маски нужно носить всем, но только в том случае, если вас окружает большое количество людей.

"ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическую дистанцию", – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Украине еще до начала пандемии отмечали, что скупать маски для защиты от коронавируса неправильно. Но они должны быть дома. Если у человека появятся симптомы, он сможет надеть маску и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения.

Но уже в апреле в Минздраве говорили иначе. Считалось, что все люди рассматриваются как потенциально инфицированные, даже если вы об этом не знаете.

"Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Маска должна уменьшить выделение биологического материала, который может содержать возбудитель. Но использовать их нужно правильно! Надевайте маску так, чтобы она плотно закрывала рот и нос. Перед этим обязательно вымойте руки с мылом или обработайте антисептиком", — говорится на сайте Минздрава.

К тому же в ведомстве требовали, чтобы в масках украинцы ходили во всех общественных местах, включая парки, улицы, тротуары и т. д. Сейчас в масках необходимо заходить в различные учреждения, а также надевать их в общественном транспорте.

Тем временем в мире продолжается разработка вакцин и поиск лекарства от коронавируса. Так, недавно в ВОЗ заявили, что открытое британскими учеными эффективное воздействие препарата дексаметазон при лечении тяжелобольных COVID-19 следует изучить более конкретно, но само средство является очень многообещающим.

О том, какая ситуация с коронавирусом в Европе, смотрите в сюжете "Сегодня":

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