Найден возможный подстрекатель к протестам в Новых Санжарах: его проверят на детекторе лжи

После стычек с правоохранителями, которые произошли в Новых Санжарах, полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов уже выдвинуты пятерым людям. Тем временем журналисты программы "Говорить Україна" разыскали мужчину, который, вероятно, был подстрекателем к протестам. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который находится в зоне обсервации вместе с другими украинцами, эвакуированными из Китая. Напомним, Александр – единственный из представителей СМИ, кто вместе со спасательной миссией летал в Ухань.

"На то, что произошло в Новых Санжарах, не могли не откликнуться мои коллеги с программы "Говорить Україна" и Алексей Суханов. Они нашли человека, который, вероятно, подстрекал местное население к акциям протеста. И этот человек согласился пройти детектор лжи", – рассказал Александр.

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Ответы "подстрекателя" покажут в программе "Говорить Україна" на телеканале Украина сегодня, 26 февраля, в 19.45, сразу после выпуска новостей. Также в программе будет прямое включение Александра Махова и других украинцев, эвакуированных из Китая и живущих в медцентре — они расскажут об особенностях жизни в обсервации. А еще зрители узнают подробности о состоянии наших земляков, которые до сих пор находятся в Китае.

Напомним, протесты в Новых Санжарах начались, едва люди узнали, что местный медицинский центр "Новые Санжары" превратят в зону обсервации для эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Местные жители жгли баррикады и устроили кровавые стычки с правоохранителями, а когда автобусы с эвакуированными въехали в поселок, их забросали камнями.

Позже стало известно, что за протестами местных стояли организаторы: часть людей, "затесавшихся" в ряды протестующих, опознали как бывших "фермеров" – буквально пару месяцев назад они протестовали под Верховной Радой против открытия рынка земли.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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