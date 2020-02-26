Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Найден возможный подстрекатель к протестам в Новых Санжарах: его проверят на детекторе лжи

26 февраля, 17:01

Мужчину разыскали журналисты программы "Говорить Україна"

После стычек с правоохранителями, которые произошли в Новых Санжарах, полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов уже выдвинуты пятерым людям. Тем временем журналисты программы "Говорить Україна" разыскали мужчину, который, вероятно, был подстрекателем к протестам. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который находится в зоне обсервации вместе с другими украинцами, эвакуированными из Китая. Напомним, Александр – единственный из представителей СМИ, кто вместе со спасательной миссией летал в Ухань.

"На то, что произошло в Новых Санжарах, не могли не откликнуться мои коллеги с программы "Говорить Україна" и Алексей Суханов. Они нашли человека, который, вероятно, подстрекал местное население к акциям протеста. И этот человек согласился пройти детектор лжи", – рассказал Александр.

Реклама

Ответы "подстрекателя" покажут в программе "Говорить Україна" на телеканале Украина сегодня, 26 февраля, в 19.45, сразу после выпуска новостей. Также в программе будет прямое включение Александра Махова и других украинцев, эвакуированных из Китая и живущих в медцентре — они расскажут об особенностях жизни в обсервации. А еще зрители узнают подробности о состоянии наших земляков, которые до сих пор находятся в Китае.

В тренде
Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Напомним, протесты в Новых Санжарах начались, едва люди узнали, что местный медицинский центр "Новые Санжары" превратят в зону обсервации для эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Местные жители жгли баррикады и устроили кровавые стычки с правоохранителями, а когда автобусы с эвакуированными въехали в поселок, их забросали камнями.

Позже стало известно, что за протестами местных стояли организаторы: часть людей, "затесавшихся" в ряды протестующих, опознали как бывших "фермеров" – буквально пару месяцев назад они протестовали под Верховной Радой против открытия рынка земли.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Новые Санжары эвакуация украинцев Ухань

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
"Есть два вопроса, которые волнуют всех": в США оценили президентство ЗеленскогоПолитика
ВСУ ракетой мощно наказали боевиков: видео уничтожения огневой точки
ВСУ ракетой мощно наказали боевиков: видео уничтожения огневой точкиДонбасс
Коболев рассказал, сколько продлится в Европе эпоха дешевого газа
Коболев рассказал, сколько продлится в Европе эпоха дешевого газаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...