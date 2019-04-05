Предвыборная борьба в Украине, главы МИД G7 во Франции и срочное заседание Совбеза ООН по Ливии: топ-темы дня

В пятницу, 5 апреля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня

Предвыборная борьба в Украине, главы МИД G7 во Франции и срочное заседание Совбеза ООН по Ливии: топ-темы дня 2019-04-05T11:29:00+03:00 Украина В пятницу, 5 апреля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня

В течение пятницы, 5 апреля, определились темы, которые станут хэдлайнерами в информпространстве и к которым будет приковано внимание СМИ.

Подготовка к дебатам кандидатов в президенты. Петр Порошенко и Владимир Зеленский прошли медкомиссию и сдали анализы на наркотики и алкоголь. Зеленский – в частной клинике, Порошенко – в лаборатории НСК "Олимпийский". Теперь кандидаты ждут результатов и продолжают выступать с заявлениями.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян встречается с руководителями компаний-перевозчиков, чтобы обсудить либерализацию автобусных перевозок. После встречи Омелян расскажет журналистам о результатах переговоров.

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии после того, как командующий армией Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи и обещал выдворить из него все незаконные вооруженные группировки.

Встреча глав МИД стран "Большой семерки" во Франции в рамках подготовки к саммиту лидеров "семерки". На повестке дня вопросы укрепления международной безопасности, борьбы против терроризма разрешения крупных региональных кризисов и кибербезопасности.

Мощные лесные пожары в Южной Корее угрожают пяти городам. Борьбу со стихией ведут более тысячи пожарных. Тысячи жителей эвакуированы. Президент страны взял ситуацию под личный контроль.

О том, какими были итоги дня четверга, 4 апреля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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