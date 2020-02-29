Повлияет коронавирус, и не только: что будет с ценами на автомобильное топливо в марте

За февраль больше всего упали цены на сжиженный газ

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Заправить авто стало дешевле. С начала февраля автогаз подешевел на 1,25 грн/л. Цены упали и на остальное горючее. Но оснований, чтобы цены и дальше снижались, – нет, считают эксперты.

Каких цен на горючее ждать украинцам в марте, разбирался сайт "Сегодня".

Цены снизили из-за неофициальных договоренностей

Дизельное топливо с начала месяца подешевело на 22 копейки. Бензин А95+ – на 11 копеек. Остальные бензины – на 5-6 копеек. Больше всего АЗС опустили цену на сжиженный газ – на 1,25 грн.

Основным драйвером цен в феврале были неофициальные договоренности с трейдерами и президентом, по которым АЗС должны были перенести скидки по программам лояльности на стелы, говорят эксперты.

Еще в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей компаний-участниц топливного рынка, а также нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни. А заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

После встречи с президентом трейдеры начали сокращать программу лояльности и снижать цены на стелах.

"Почти все трейдеры, которые были на встрече с президентом, сдержали обещания и опустили цены. Им поспособствовало снижение цен нефтепродуктов на границе и достаточно стабильная гривня", – рассказал Геннадий Рябцев, замдиректора Научно-технического центра "Психея".

Курс гривни и стоимость нефтепродуктов на границе – главные факторы, которые влияют на цены в рознице, отмечает Леонид Косянчук, эксперт нефтерынка. Однако они нивелировали друг друга. И курс гривни, и стоимость горючего на границе колебались на протяжении месяца. За счет запасов цены на АЗС оставались более-менее стабильными.

"Дизтопливо и сжиженный газ дешевели и за счет того, что зима была теплой. Ожидаемый спрос на эти два продукта, которые используются в Европе как топливо для котельных, сократился. Из-за этого наши трейдеры получили возможность закупить его дешевле и снизить цены", – добавил Геннадий Рябцев.

На 30 января сжиженный газ стоил 12,38 грн/л, а сейчас – 11,13 грн/л. Цена снизилась на 1,25 грн, или 10%.

"По всему миру падает цена на нефть, она тянет за собой цены на сжиженный газ в хабах Европы. До нас это доходит с задержкой в две недели. В Украине падение ускорилось еще и из-за того, что есть излишки ресурса. Однако уже неделю цена на границе растет", – говорит Артем Куюн, заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95". В тренде Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

"Причин для падения цен уже нет"

В марте цена сжиженного газа остановится, считает Артем Куюн.

"Из-за роста цен на границе мы ждем стабилизации стоимости. То есть причин для падения цен уже нет. Возможно, будет откат назад копеек на 50", – прокомментировал Артем Куюн.

На бензины и дизтопливо будет традиционно влиять курс гривни и цены на границе, говорит Косянчук. Трейдеры закупают нефтепродукты за валюту и акциз в госбюджет уплачивают в евро. Если гривня ослабнет, тогда расходы трейдеров соразмерно возрастут и придется повышать цены на стелах.

Существует закономерность: если курс ослабнет на 1 грн, литр горючего через две недели отреагирует подорожанием на 70 копеек, а если нефть дорожает на 1%, то стоимость бензина через две недели растет на 10 копеек.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Паника вокруг коронавируса и информация о возможной смене правительства(напомним, СМИ писали, что на посту премьера Алексея Гончарука может сменить Сергей Тигипко) тоже могут повлиять на цены, считает Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Коронавирус ударил по общей деловой активности. Пока что эти риски оцениваются трейдерами как существенные.

"Есть паника вокруг коронавируса, это не угрожает самой нефти, но угрожает сокращению потребления среди крупных экономик", – говорит Марунич.

Другой фактор – возможная смена Кабмина. Дело в том, что правительство должно рассмотреть вопрос введения дополнительных пошлин на российские нефтепродукты.

"Если пошлины будут введены, то стабилизации рынку это не добавит, а может спровоцировать небольшой рост. В связи с тем, что ситуация с правительством в подвешенном состоянии, эту пошлину некому будет вводить", – говорит Марунич.

Ввести пошлины потребовали три компании – ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування". Они обратились с заявлением к Минэкономики по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, потребовав введения на них пошлин.

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