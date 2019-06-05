Судно под российским флагом зашло в воды Украины: в ВСУ отреагировали

Судно MELITA было направлено безопасным маршрутом в пункт назначения

Фото: ВМС ВС Украины.

Сухогруз под флагом Российской Федерации зашел в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль. Военно морские силы ВС Украины направили его безопасным маршрутом до пункта назначения, не проводя каких-либо силовых действий. Об этом сообщили в пресс-центре ВМС ВС Украины.

"Сегодня 5 июня, в результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз MELITA (ИМО 8230479, MMSI: 273395390) под флагом РФ, следовавшего по маршруту порт Астрахань — порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль", — говорится в сообщении военных.

"Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендривской косы и опрошено согласно протоколу. Учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, обзор или арест экипажа, в отличие от руководства Российской Федерации, которая грубо нарушила целый ряд международных нормативных документов при силового захвата 25 ноября 2018 года катеров и судов Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в нейтральных водах у Керченского пролива", — добавили в пресс-службе военных.

В сообщении добавили, что "Украина — цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации".

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.

Прикрепленный файл Решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

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