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"Свобода слова Савика Шустера": страх Украины перед коронавирусом и Майдан без правды

21 февраля, 13:20

Гости ток-шоу выяснят, почему украинцы так боятся вируса, и как движется расследование преступлений на Майдане

Сегодня, 21 февраля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить об эвакуации украинцев из эпицентра коронавируса китайского города Ухань, а также будут выяснять всю правду о событиях Майдана, которые были 6 лет назад.

В студии ток-шок "Свобода слова Савика Шустера" будет прямое включение специального корреспондента новостей "Сегодня" Александра Махова, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, участвовавшего в возвращении наших граждан на родину. Александр Махов расскажет обо всем пути эвакуации, об условиях пребывания в карантиной зоне в Новых Санжарах и прочее.

Гостями выпуска станут:

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  • Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013);
  • Елена Лукаш, Министр юстиции Украины (2013 – 2014);
  • Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 – 2019);
  • Александр Горошинский, адвокат бойцов спецподразделения "Беркут";
  • Алексей Мочанов, волонтер;
  • Елена Камангар, мама Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины;
  • Екатерина Кувита, координатор "Автомайдан-Киев";
  • Михаил Добровольский, командир первой роты оперативного полка "Беркут";
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
  • Владимир Вятрович, народный депутат, "Европейская солидарность".

Напомним, что "Свобода слова Савика Шустера" обновилась: теперь ток-шоу будет выходить в современнейшей студии, которую специально придумали французские телевизионщики. Среди ноу-хау студии – считывание эмоций с лиц всех присутствующих в студии, звук, который участники могут слышать по-разному, и многое другое.

Напомним, вчера, 21 февраля, закончилась эпопея с доставкой в ​​Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев и иностранных граждан: семь автобусов с людьми заехали на территорию санатория Нацгвардии.

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Местные жители протестовали против размещения "китайцев", причем действовали очень грубо. Они устроили стычки с правоохранителями, забросали автобусы с людьми камнями, подожгли свои баррикады и кричали "Ганьба!". Во время протестов были задержаны 24 участника, и, как выяснилось, большинство их — вообще не местные. Об этом заявил спикер управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

В свою очередь, пользователи соцсетей среди протестующих опознали участников других акций протеста – в частности, протестующих "фермеров" из-под Верховной Рады.

"Обратите внимание на этих персон. Недавно они были на митинге как фермеры, а сегодня в Полтавской области. Кто эти персоны, кто оплачивает их. Кто их может опознать? СБУ обратите внимание на этих персон и узнаете, кто стоит за протестами", – написала в своем Facebook Нина Лысенко.

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свобода слова савик шустер Елена Лукаш Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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