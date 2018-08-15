Украинцев ожидает жара до +36, а дожди – лишь на западе

Сегодня, 09:54

При сильной жаре ветер будет слабым, а дождей в большинстве областей не ожидается

Архивное фото
Архивное фото

На среду, 15 августа, в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой до +36, а на западе и в Карпатах – дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"15 августа переменная облачность. В западной части местами кратковременный дождь, гроза, днем в Карпатах местами сильный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

При этом температура ночью составит 15-20, а днем 29-34, в западных областях – 22-27; в южных и восточных областях ночью 18-23, днем 31-36 градусов.

В Киеве и области 15 августа осадков не ожидается, ветер юго-западный – 5-10 м/сек. Температура в столице ночью составит 18-20, днем 31-33; по области ночью 15-20, днем 29-34.

На 16-17 августа синоптики обещают Киеву местами кратковременный дождь, грозу. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 15-20, днем 24-29.

Напомним, ранее украинские синоптики заявили, что в августе жару будут сменять дожди, которые ожидаются почти каждую неделю, но, в то же время, аномальных ливней ожидать не стоит.

Лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Губительное изменение климата является последствием глобального потепления, считают ученые международного объединения World Weather Attribution.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила ФранциюЯпониюКанаду. Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков горячего воздуха с африканского континента.
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"Сегодня"

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