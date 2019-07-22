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Выборы в Раду: как проголосовала Одесса и кто лидирует по округам

22 июля, 11:01

Больше всего голосов избирателей набрала партия "Слуга народа"

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия обновила данные по результатам голосования на выборах в Верховную раду, как по мажоритарке, так и многомандатным избирательным округам.

В частности, после обработки 41,58 % протоколов в Одессе и регионе партия "Слуга народа" набрала 46,59% голосов. На втором месте – "Оппозиционная платформа – За жизнь" с 23,76%, на третьем – "Опозиционный блок" и 5,14%. Далее идут "Партия Шария" – 4,87% и "Батькивщина" – 4,46%.

Также в ЦИК назвали данные по голосованию на округах Одессы, а также имена кандидатов, которые набрали там на данный момент большее количество голосов.

Отметим, что парламентские выборы в Одессе были организованы на участках в 5 одномандатных избирательных округах:

ОИО №133 – Киевский р-н, 85 участков, ориентировочно 169 564 избирателей;

ОИО №134 – часть Малиновского р-на, 86 участков, ориентировочно 169 999 избирателей;

ОИО №135 – Приморский р-н, 99 участков, ориентировочно 178 217 избирателей;

ОИО №136 – часть Малиновского р-на, часть Суворовского р-на, 90 участков, ориентировочно 177 424 избирателей;

ОИО №139 – часть Суворовского р-на, 8 участков.

Так, по округам данные следующие:

Округ 133 – Дмытрук Артем Геннадьевич (32,17%). Родился 28 июня 1993 года в городе Казатин Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, "Фитнес-центр", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 134 – Колев Олег Викторович (34,25%). Родился 9 марта 1973 года в селе Сухолужье Белгород-Днестровского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ЧП "Редакция газеты "Придунайские вести", беспартийный, проживает в городе Измаил Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 135 – Леонов Алексей Александрович (40,41%). Родился 26 февраля 1983 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, коммерческий директор ООО "Грилион", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 136 – Горенюк Александр Александрович (46,25%). Родился 8 августа 1991 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 139 – Васильковский Игорь Игоревич (30,44%). Родился 31 марта 1985 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета ООО "ПСГ "Камбио-Инвест", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

Напомним, что украинцы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года установили исторический антирекорд по явке.


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Тег выборы, Одесса, ЦИК, голосование, результаты

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