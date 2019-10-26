Из-за чего протестуют в Чили и почему упали цены на нефть: главные события недели

В ОПЕК заявили, что добыча "черного золота" будет снижаться

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

В Испании перезахоронили прах диктатора Франко, а в Украине попросил политического убежища еще один активист из России. Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В мире упали цены на нефть: в чем причина

Котировки нефти опускаются после скачка по итогам предыдущей сессии на сообщениях СМИ о том, что страны ОПЕК и их союзники (ОПЕК+) рассмотрят возможность дальнейшего сокращения добычи в ходе декабрьского заседания. По итогам сентября сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была выполнена 11 странами ОПЕК на 274%.

В то же время снижению цен сегодня, 23 октября, способствовали данные Американского института нефти (API), согласно которым, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,45 млн баррелей.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:55 по киевскому времени составила 59,51 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 54,20 доллара за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 23 октября. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились шестую неделю подряд – на 4,7 млн баррелей. Запасы бензина снизились за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов – на 3 млн баррелей, прогнозируют аналитики.

"Если доклад Минэнерго США подтвердит данные API, реакция нефтяного рынка может оказаться жесткой, и мы увидим активные продажи", – цитирует агентство Bloomberg аналитика CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкла МакКарти.

Европарламент предлагает наказать Турцию за военную операцию в Сирии

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой выступает за принятие Европейским союзом санкций против Турции за ее военную операцию на северо-востоке Сирии.

Европейский парламент "призывает Европейский совет рассмотреть вопрос о принятии надлежащих и целенаправленных экономических мер против Турции".

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При этом санкции, как говорится в тексте резолюции, "не должны затрагивать гражданское общество или людей, которые уже серьезно пострадали от экономического кризиса в стране, а также ухудшать положение сирийских беженцев. Они не должны мешать участию турецких студентов в европейских программах обмена, таких как Erasmus+".

ЕП призывает также Совет рассмотреть "в целях предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на северо-востоке Сирии вопрос о приостановке торговых преференций в рамках соглашения по сельскохозяйственной продукции и, в случае крайней необходимости, о приостановке действия Таможенного союза между ЕС и Турцией".

Как отметили в ЕП, союз действует с 1995 года "и с тех пор не претерпевал изменений", благодаря ему "объем двусторонней торговли увеличился более чем в четыре раза".

Турция остается пятым по значимости торговым партнером Евросоюза, а ЕС является самым важным торговым партнером Турции и ее главным источником прямых иностранных инвестиций.

Массовые протесты в Чили: число погибших возросло до 18 человек

В Чили в результате массовых акций протестов погибли 18 человек. Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на данные чиновников. Ранее мы писали о 15 погибших.

Отметим, что участники массовых акций в Чили добились от власти обещания выполнить требования, которые звучали на митингах. Президент Себастьян Пиньера пообещал провести реформы, повысить пенсии и снизить тарифы на электроэнергию. Кроме того, государство будет частично покрывать расходы граждан на лечение.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Чили полторы недели назад после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

Акции сопровождались поджогами и мародерством – в частности, демонстранты нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

В связи со сложившейся ситуацией президент Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, в частности в Консепсьоне и Вальпараисо. Кроме того, глава государства отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Молодой россиянин попросил политического убежища в Украине

Гражданином России, который в начале этой недели попросил политического убежища в Украине, оказался фигурант так называемого дела "Нового величия" Сергей Гаврилов.

Об этом на своей странице в Facebook 24 октября сообщила координатор правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Алла Фролова.

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Суд по делу "Нового величия", Сергей Гаврилов (крайний слева). Фото: "Новая газета"

26-летний Гаврилов попал в Украину через Беларусь – 21 октября он пересек украинскую границу через пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. В России мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мать Гаврилова сообщила, что ее сын пропал и не выходит на связь.

Помимо Сергея Гаврилова, по делу "Нового величия" проходят еще семеро фигурантов: Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин.

Им вменяют экстремизм и планирование государственного переворота в России. Все обвиняемые не признают вину.

По данным стороны защиты, сама организация была создана агентом силовых структур, внедренным в молодежную среду, и обвинение построено на его показаниях.

В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко

В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко, который правил страной 39 лет.

Каменную гробницу с прахом в базилике монументального комплекса "Долина павших" в окрестностях Мадрида вскрыли около полудня 24 октября, пишет El Pais. В целом процедура заняла несколько часов.

После смерти его похоронили в цинковом гробу, который, в свою очередь, положили в деревянный гроб. В нем, несмотря на повреждения, было решено перезахоронить Франко на кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио, где покоится его супруга Кармен Поло.

Покрытый темно-коричневым саваном, флагом и украшенный венком гроб с прахом каудильо из мавзолея вынесли его родственники – всего в церемонии принимали участие 22 члена семьи Франко. Также на церемонии присутствовали министр юстиции Испании, судмедэксперт и священник.

На новое место упокоения останки доставили на вертолете.

На фоне повышенных мер безопасности испанское правительство запретило акцию, которую сотни сторонников покойного диктатора хотели устроить на кладбище Мингоррубио.

Стоит отметить, что главным аргументом социалистического правительства Испании для перезахоронения служило то, что в мавзолее "Долины павших" могут покоиться только останки жертв испанской гражданской войны. Франко умер своей смертью через 36 лет после окончания конфликта.

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