Верховная Рада демонстрирует высокую активность, цены на газ для населения обещают понизить: итоги дня

Главные события 6 июня в Украине и мире





Общество

12 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один был ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

65% украинцев считают Россию агрессором в отношении Украины, а 27% – противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая – 3 июня. При этом 60% – за дипломатические пути урегулирования проблемы войны в Донбассе, а 18% респондентов поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

Верховная Рада сделала важный шаг на пути к внедрению в Украине процедуры импичмента президента- принят законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады, в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

52% украинцев хранят наличные дома а средний уровень финансовой грамотности у украинцев самый низкий из всех 30 стран Организации экономического сотрудничества и развития. Таковы результаты социологического исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Впервые за несколько лет снизился пассажиропоток в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского. В мае этого года он был на 0,6% меньше, чем в мае 2018. Количество обслуженных рейсов было на 13,8% меньше. В то же время с января по май общее количество пассажиров аэропорта на 26,5% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

6 июня Верховная Рада не поддержала увольнение председателя СБУ Василия Грицака, министров обороны Степана Полторака и иностранных дел Павла Климкина. 30 мая в Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы отправить премьер-министра Владимира Гройсмана и весь состав Кабинета министров в отставку.

Должен уменьшить на 800-900 грн "Нафтогаз Украины" во исполнение принятого правительством постановления определенную им на июнь цену газа для населения 6299 грн за 1000 куб. м (без НДС), заявил вице-премьер Владимир Кистион.

Отменил установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет Конституционный суд, признав неконституционными положения закона "О пенсионном обеспечении", согласно которым, для назначения пенсии за выслугу лет работникам летного и летно-испытательного состава необходимо достичь возраста 50 лет, а работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистам – 55 лет.

Выдано 25 поручений с начала лета департаментом городского благоустройства КГГА на демонтаж 137 летних площадок при заведениях общепита, которые были размещены на территории Киева с нарушениями. На сегодня уже демонтировано 58 таких объектов. Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара.

Выплатил 1,82 млрд грн Пенсионный фонд в мае пенсионерам субсидий наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг за апрель. Такие субсидии получили 2,23 млн пенсионеров.

Экономика

Укрепил на 13 копеек до 26,80 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 7 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 июня.

Усиливает уязвимость экономики страны отсрочка обсуждения дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны МВФ до формирования нового украинского правительства. Об этом говорится в материалах Национального банка.

Сохранить на уровне 17,5% годовых учетную ставку решило правление НБУ. "Это необходимо для страхования от инфляционных рисков, которые усилились с момента определения предыдущего решения в апреле (о снижении ставки с 18%) и достижения цели 5% в следующем году", – говорится в сообщении.

Кабмин принял два постановления о порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам и наложении спецобязательств (PSO) на госкомпании. Они необходимы для запуска нового рынка электроэнергии и предотвращения роста цены на электроэнергию для населения.

Перечислили 29,66 млрд грн в государственный бюджет за январь-май налогоплательщики Киева, что на 4,3 млрд грн, или на 17% превышает поступления января – мая прошлого года. В бюджет столицы за январь-май поступили 12,1 млрд грн, что на 2,11 млрд, или на 21% превышает соответствующий показатель прошлого года. Также, за январь-май 2019 в Киеве было уплачено 16,65 млрд грн единого социального взноса, что на 3,41 млрд, или на 26% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь в связи с ростом стоимости спирта и повышением заработной платы работникам предприятий. В частности, предлагается повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены: на водку и ликероводочные изделия – на 10,7%; виски, ром и джин – на 7,3%; коньяк – на 9,1-9,5% и вина – на 7,4-10,2%.

Совет директоров ЕБРР утвердил открытие линии по программе содействия общим объемом 40 млн долларов для Укргазбанка. Эта линия имеет целью поддержать переход банка приватизации.

Увеличилась на 3,4% добыча природного газа в Украине за январь-май по сравнению с январем-маем 2018 года – до 8,79 млрд кубометров, сообщил Укртрансгаз. В 2018 году добыча выросла на 0,4% – до 20,9 млрд кубометров.

Верховная Рада отсрочила до 31 декабря 2019 года применение к субъектам хозяйствования штрафов в случае хранения горючего без наличия соответствующей лицензии.

Обеспечило долговые платежи на 231,2 млрд грн Министерство финансов за январь-май, включая 176,2 млрд грн в счет погашения государственного долга и 55 млрд грн в счет его обслуживания. Эта сумма составляет 48% годовых долговых платежей.

Вырос на 0,9 млрд грн, или на 2,2% до 43,2 млрд грн объем вложений нерезидентов ОВГЗ по итогам последнего еженедельного аукциона. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 36,9 млрд грн, или в 6,8 раза. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составляет 5,6% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Мир

Концерн Fiat Chrysler Automobiles отозвал свое предложение Renault о слиянии. "Стало ясно, что во Франции в текущий момент нет политических условий для успешной реализации подобного слияния",- сообщили в автоконцерне. Ранее правительство Франции заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии того, что сохранятся рабочие места и штаб-квартира во Франции. Еще одним условием было место в совете директоров.

Будут немного ниже, чем в 2018 году в этом году глобальные поставки смартфонов – об этом говорится в отчете исследовательской компании Canalys. Она скорректировала свой предыдущий прогноз на 5%. Основной причиной такой ситуации называют торговую войну между США и Китаем. Предыдущий предварительный прогноз Canalys предполагал, что в 2019 году на глобальный рынок будет выведено около 1,417 млрд смартфонов, а прирост поставок по сравнению с 2018 годом составит 1,7%.

Три американских военных самолета 6 июня совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Краснодарского края. 4 июня стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США и патрульный противолодочный самолет также совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани.

Американская Boeing обсуждает с китайскими авиакомпаниями один из крупнейших в своей истории заказ на поставку широкофюзеляжных авиалайнеров, несмотря на эскалацию напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. В центре обсуждения около 100 самолетов. В их числе авиалайнеры 787 Dreamliner и 777X – новейшие дальнемагистральные воздушные суда. Особое внимание на переговорах уделялось самолету 777-9, самому дорогому лайнеру авиаконцерна. Его каталожная стоимость составляет 442,2 млн долларов.

54% опрошенных жителей США считают что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года. 41% респондентов придерживаются противоположного мнения. В начале декабря 2018 года 51% опрошенных были уверены, что Трамп потерпит поражение на выборах 2020 года.

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