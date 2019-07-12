Завершение работы Рады, разговор Зеленского и Путина, отмененный телемост с Россией: итоги недели

Главные события недели в Украине и мире





Общество

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Сообщается, что освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, стало ключевым вопросом во время разговора.

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс который предусматривает открытые списки и отмену мажоритарной системы. Если его подпишет Президент, то кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года, кроме отдельных пунктов.

С 1 января 2020 года "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущим убыточным тарифам. Об этом генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил в письме к премьер-министру Украины. В нем указано, что для решения вопроса есть два пути: принять новый тариф на доставку пенсий, который в ноябре 2017 года был утвержден, но не введен в действие; вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, для того чтобы рынок решил, сколько она стоит.

Закупят 678 тыс. экземпляров книг на 87 млн грн в 2019 году для библиотек, сообщили в Министерстве культуры В 2018 году было закуплено книг на 114,5 млн грн.

Верховная Рада приняла закон, которым вводятся дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также – зеленые номера для электрокаров.

4,2 грн стоит изготовления одного экземпляра бюллетеня для голосования в в общегосударственном многомандатном избирательном округе. В одномандатных округах стоимость варьирует от 2,28 грн до 4,68 грн.

3143 печатных издания совокупным тиражом 607,2 млн экземпляров выходили в первом полугодии 2019 года в Украине – об этом сообщили в Госкомитете по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

Украинский телеканал отменил телемарафон с российским государственным каналом "Россия 24". О телемосте ранее объявил известный российский пропагандист Дмитрий Киселев, уточнив, что он состоится в рамках передачи "Надо поговорить" 12 июля. Общий эфир двух телеканалов уже раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, назвав это "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами" с целью поделить украинцев на два лагеря.

В 25 украинских школах будет реализован пилотный проект по введению программы социального, эмоционального и нравственного обучения SEE Learning. Проект поможет выделить наиболее успешные практики, которые должны быть распространены на все украинские школы.

Доставила 4,8 млрд грн монетизированных субсидий "Укрпочта" в марте-мае на оплату жилищно-коммунальных услуг около 1 млн получателям. Средняя сумма выплаченных субсидий за указанный период составила 1,5 тыс. грн.

62% граждан поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром стратегического развития территорий. 21% респондентов не поддерживают такую политику. На западе Украины полностью поддерживают вступление в НАТО 76% респондентов, на Донбассе – 37%. На севере количество сторонников вступления в Североатлантический альянс составляет 66%, на юге – 55%.

69% населения Украины поддерживают вступление в Европейский союз. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром стратегического развития территорий. 13% – против этого

Все учебники будут доставлены в области до начала учебного года – об этом сообщила Министр образования и науки Лилия Гриневич и призывала облгосадминистрации организовать их своевременную доставку в школы.

Фонд энергоэффективности заключил соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC), в рамках которого партнеры в течение четырех лет выделят 235 млн долларов в виде грантов и кредитов для энергоэффективной модернизации 6 тыс. ОСМД.

8 июля инспекторы парковки в Киеве начали выписывать реальные штрафы, а не только предупреждать водителей о нарушениях. Лишь за день работы они выписали несколько сотен штрафов.

Комитет ВР по вопросам свободы слова вернул на доработку законопроект о "дематюкации" его автору народному депутату Ольге Богомолец.

Новое укрытие на ЧАЭСвведено в эксплуатацию оно возведено над разрушенным четвертым энергоблоком. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Укрытие позволит начать работы по демонтажу старого саркофага.

Экономика

Снизились на 0,5% в июне потребительские цены по сравнению с маем, а с начала года выросли на 3,6%. В годовом выражении (к июню 2018-го) цены выросли на 9%.

Будут осуществляться на постоянной основе начавшиеся 1 июля доплаты пенсионерам с большим страховым стажем. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Женщины, которые имеют не менее 30 лет страхового стажа, и мужчины, имеющие не менее 35 лет стажа, теперь будут получать пенсию не ниже 2 тыс. грн.

Составлял 30% от официального ВВП по расчетам Министерства экономического развития, в 2018 году уровень теневой экономики, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом. Министерство отмечает, что это самый низкий уровень, начиная с 2009 года.

Составили 3,9 млрд грн страховые платежи по договорам страхования жизни за 2018 год , что на 34,1% больше, чем за 2017 год. При этом 97,1% поступлений страховых платежей осуществлено физическими лицами (в 2017-м – 96,6%). Количество страховщиков в течение года сократилось на три – до 30 компаний. При этом 96,9% страховых платежей аккумулируют ТОП-10 страховщиков.

На сумму 704,9 млн грн за 2018 год страховщики осуществили страховые выплаты по страхованию жизни, что на 26,7% больше, чем за 2017 год. При этом было урегулировано 32,6 тыс. страховых случаев (на 16,8% больше).

Верховная Рада вернула владельцам малых наземных солнечных электростанций гарантии получения "зеленого" тарифа.

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В Европейской комиссии готовят международный проект помощи Украине в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления.

Составляет 390 млн грн бюджет новосозданного Украинского фонда стартапов, который планирует выдавать стартапам на ранней стадии гранты в объеме от 25 тыс. до 75 тыс. долларов. Заявки можно будет подавать уже в сентябре.

Кабинет министров решил передать все IT-системы Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы и Минфина в новосозданное учреждение FinIT. Передача IT-функционала и реализация концепции будет происходить до 2021 года.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли с Израилем. В рамках соглашения Израиль отменяет 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и 9% – на товары агросектора. Украина отменяет 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и 6% – для сельскохозяйственных товаров. Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентами обеих стран.

На 542,4 млн грн Государственная служба геологии и недр за шесть месяцев 2019 года пополнила государственный бюджет. План на 2019 год составляет 200 млн грн.

40 млрд грн составляет ежегодный оборот рынка такси в Украине, и 98% из этих денег работают в "тени". Такие оценки представил оператор такси Bolt.

До конца 2019 года Кабмин должен принять меры для синхронизации баз данных таможни с таможнями соседних стран. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.

Увеличить в 10 раз финансовое обеспечение туроператоров и ввести штрафы за незаконное использование категорий гостиницами предлагает Министерство экономического развития и торговли.

Выросли на 10,2% цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным Госстата, больше всего выросли цены на такие работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 15,8%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 7,1%.

Увеличилась на 53,8% сумма налога на недвижимость, отличную от земельного участка, который физические лица уплатили в местные бюджеты Украины в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 355,9 млн грн. Сформировано 1,3 млн налоговых уведомлений-решений по такому налогу для 1,2 млн физических лиц.

Сократился на 25% импорт бензинов из Беларуси в Украину по итогам первого полугодия, до 315 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом общий объем украинского рынка за этот период снизился всего на 2,5%. Такие данные приводит консалтинговая группа А-95. Снижение объема поставок из Беларуси в первую очередь произошло за счет переориентации ряда операторов на импорт бензина из Литвы.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу пул из не выкупленных ранее активов 10 банков Украины балансовой стоимостью 10 млрд грн. Пул состоит из прав требования и других имущественных прав по кредитным договорам с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторской задолженности.

Украина была 23-м крупнейшим партнером ЕС по импорту (1% от общего объема импорта вне ЕС) и 20-м по экспорту ЕС (1% от общего объема экспорта вне ЕС) в 2018 году. В период с 2008 по 2018 год у ЕС был положительный торговый баланс с Украиной. Он был самым высоким в 2013 году – 10 млрд евро, а самым низким в 2015 году – 1 млрд.

Выпущены 10 тысяч мальков стерляди в Днепр на столичной Оболони. Акция была приурочена ко Дню Днепра.

Снизилось на 24% производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, – до 2949 единиц. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Увеличилась на 31,6% прибыльность производства молока в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

НБУ готовит концептуальные изменения в регулировании украинского платежного рынка. Регулятор намерен гармонизировать с европейским национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.

Минфин опять смог понизить ставку на первичных аукционах 9 июля в частности, ставка отсечения по 3-мес. гривневым ОВГЗ понизилась с 17,44% до 17,24%, по семимесячным – с 17,94% до 17,6%, по 12-месячным – с 18,3% до 18% и по 3-летним – с 16,95% до 16,75% годовых. Для снижения ставок по бумагам до года включительно Минфин пожертвовал спросом в 2,96 млрд грн, довольствовавшись привлечением 1,9 млрд грн.

НБУ отменил с 10 июля все ограничения на репатриацию дивидендов.

Верховный суд разблокировал большую приватизацию, удовлетворив жалобу Фонда госимущества на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации шести госкомпаний. Теперь может быть продолжен процесс подготовки к приватизации Одесского припортового завода, угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля", предприятий "Индар", "Электротяжмаш" и Объединенная горно-химическая компания.

Выполнили вовремя 73,9% рейсов в июне украинские авиакомпании, что на 10 процентных пунктов меньше по сравнению с маем. Общее количество выполненных рейсов – 5335. Наиболее пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем в 93,7% при общем количестве рейсов 270. За ней следует Windrose с показателем в 88,6% при 642 рейсах. Пунктуальность МАУ составила 78% при общем числе рейсов 3150. Самая низкая пунктуальность у авиакомпаний SkyUp (47,9% из 532 выполненных рейсов), Azur Air (50,7% из 420 рейсов) и "Буковына" (57,8% из 206 рейсов).

Мир

Выделило 760 тыс. евро федеральное правительство Германии на реабилитацию пострадавших от военных действий на Донбассе. Средства предоставлены Мальтийской службе помощи в Мире для продолжения проекта, который эта служба осуществляет – "Вклад в психосоциальную стабилизации пострадавших в конфликте в Украине".

Парламентские выборы в Греции привели к смене правительства. Победу одержала оппозиционная правая консервативная партия "Новая демократия", которая набрала 40% голосов, а коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали лишь 32%.

Deutsche Bank проведет масштабную реструктуризацию которая продлится до 2022 года. Она предусматривает сокращение 18 000 сотрудников. Реструктуризация обойдется банку в 7,4 млрд евро.

До уровня, превышающего 4,5%, Иран повысил уровень обогащения урана. Страна превысила предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения в 3,67%. Власти Ирана заявили, что они могут начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке.

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38 млн евро уже разрешено потратить на восстановление сгоревшего Собора Парижской Богоматери из 380 млн евро, собранных на эти цели в специальных фондах. Подобная система постепенного финансирования была введена французскими властями для того, чтобы гарантировать использование средств по назначению. Ранее сообщалось, что общая сумма пожертвований, обещанных со стороны физических и юридических лиц для восстановления собора, составила около 850 млн евро.

Достиг 44% рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа – рекордной отметки за все время его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и каналом ABC News. При этом 53% опрошенных не поддерживают его деятельность. Рейтинг Трампа повысился на 5 процентных пунктов по сравнению с апрелем.

Теперь все новые гибридные и электромобили продающиеся в ЕС, должны быть оснащены системой акустического оповещения. Система должна генерировать звук на скорости 20 км/ч и ниже, а также при заднем ходе при отсутствии других специальных звуковых сигналов.

Штраф в размере 5000 евро в день Европейский суд приказал Бельгии выплачивать до тех пор, пока полностью не будет выполнена европейская директива о развертывании быстрого интернета в Брюссельском столичном регионе.

18 миллионов человек насчитывалось в 2018 году в мире с состоянием больше 1 млн долларов США. Это на 0,3% меньше, чем в 2017 году. Таковы данные консалтинговой фирмы Capgemini. Сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года. Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом – почти на 3%, до 68,1 трлн долларов. Главная причина сокращения – спад на фондовых рынках.

Составила 513,5 млн человек на 1 января 2019 года численность населения Европейского союза по сравнению с 512,4 млн на 1 января 2018 года. В прошлом году в ЕС зафиксировали больше смертей, чем рождений (5,3 млн смертей и 5 млн рождений), естественное изменение населения ЕС было отрицательным уже второй год подряд. Рост же численности населения обусловлен только миграцией. С 83 млн жителей (16,2% от общего населения ЕС) Германия имеет наибольшее население среди стран-членов, опережая Францию ​​(67 млн, 13,1%), Великобританию (66,6 млн, 13%), Италию (60,4 млн, 11,8%), Испанию (46,9 млн, 9,1%) и Польшу (38 млн, 7,4%). В 2018 году в ЕС родилось 5 млн детей, что почти на 118 тыс. меньше, чем годом ранее.

Потратило 1,2 млн долларов Минобороны США на участие в мероприятии в честь Дня независимости 4 июля. Президент Трамп неоднократно защищал подобные затраты, заявляя, что демонстрация военных достижений США приведет к росту желающих поступить на службу.

Сократились на 37% поставки самолетов авиакомпании Boeing. Она третий месяц подряд после двух авиакатастроф не сообщает о новых заказах. За первые шесть месяцев текущего года, поставки упали до 239 самолетов, что на 37% меньше чем за прошлый аналогичный период.

Власти США и КНР возобновили переговоры с целью урегулирования своих торговых разногласий. Президент США подтвердил, что до заключения соглашения не будет отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не станет.

Пострадали 1,5 млн человек в результате наводнений на юге и востоке Китая с 26 мая по 8 июля. Из пострадавших районов эвакуировали 25 тысяч человек. Десятки тысяч гектаров пахотных земель оказались затопленными.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей в целом участники рейтинга получили 6,3 млрд долларов до уплаты налогов. На первом месте с 185 млн долларов Тейлор Свифт – американская кантри-поп-исполнительница. На втором с 170 млн долларов Кайли Дженнер – американская модель, бизнесвумен, создатель бренда Kylie Cosmetics. Третий со 150 млн долларов Канье Уэст – американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Далее идут с 127 млн долларов Лионель Месси – аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" и со 110 млн долларов Эд Ширан – британский поп-музыкант и актер.

Последний автомобиль модели VW Beetle ("Жук") сошел с конвейера 10 июля На заводе Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла. VW Beetle – наследник легендарного Volkswagen Kafer, производившегося с 1938 года по 2003 год и считающегося самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без значительных изменений базовой конструкции.

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