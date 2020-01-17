Отставка премьера Гончарука: достижения и провалы Кабмина

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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17 января глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении с поста премьера. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Чем запомнилось премьерство Гончарука, какие были победы и провалы госчиновника на этом высоком посту, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Достижения

Начат процесс открытия рынка земли. 13 ноября 2019-го Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №2178-10 про оборот земель сельхозназначения. За законопроект по земельной реформе,который предусматривает, что земли сельскохозяйственного назначения сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство, проголосовало 240 нардепов.

По словам главы правительства, теперь наконец можно "осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная развитая страна". Кроме того, началась реформа геокадастра – открыты все решения территориальных органов геокадастра, организована работа по принципу "единого окна".

При этом во время принятия законопроекта под стенами Верховной Рады проходил митинг против продажи земли.

Возобновление сотрудничества с МВФ. В декабре 2019-го правительству удалось достичь предварительной договоренности с Международным валютным фондом насчет новой программы. Предполагается, что программа будет трехлетней, а ее объем составит 5,5 млрд долларов. В свою очередь, в МВФ заявили о поддержке политики правительства Алексея Гончарука и Национального банка Украины, направленную на укрепление экономики страны.

При этом, как рассказал сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ, отставка Гончарука не окажет влияния на программу МВФ для Украины.

"МВФ никогда не зацикливался на персоналиях. Переговоры с МВФ – это не переговоры с Россией или Китаем, где очень велик удельный вес личностного фактора. Естественно, если будет отставка премьера, МВФ подождет, пока будет назначен новый, послушает его первые заявления... Я думаю, никаких проблем с программой не будет. Разве что окончательное подписание договоренностей может отодвинуться во времени", – объяснил Алексей Кущ.

Анбандлинг "Нафтогаза".Накануне нового 2020 года было завершено отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от "Нафтогаза Украины"– компания "Оператор ГТС Украины" получила лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

"Это одна из ключевых для Украины реформ. И она уже успешно реализована", – резюмировал Гончарук.

Верховная Рада Украины еще 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Запущен процесс легализации добычи янтаря.9 сентября 2019-го Кабмин утвердил законопроект о запрете экспорта янтаря-сырца что предусматривает сосредоточение легальной добычи на существующих старательских приисках. Законопроект предусматривает запрет экспорта необработанного янтаря (сырца), криминализирует нелегальный вывоз янтаря, упрощает процедуру получения официальных документов на разработку существующих старательских приисков для легального бизнеса. Ожидается, что легализация добычи янтаря станет серьезным источником дополнительных доходов в бюджет.

Принята новая редакция закона о публичных закупках, благодаря которой дополнительная экономия может составить до 9 млрд грн в год. Также через ProZorro будет происходить аренда государственного имущества и концессия. Через ProZorro будет проводить закупки на сумму свыше 25 тыс. грн и "Укроборонпром".

Провалы

Так и не подняли зарплаты учителям. С 20 декабря 2019 года новый Кабмин отсрочил на год, до 1 января 2021 года, вступление в силу постановления №822 от 10 июля 2019 года, принятого предыдущим Кабмином. В соответствии с этим постановлением, оклады учителей с 2020 года не могли быть меньше 2,5 прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных или 5255 грн, плюс надбавки к нему (сейчас минимальный оклад – 1,73 ПМ). Таким образом, зарплаты учителей по прежнему остаются ниже средней по стране.

Зато министрам были начислены огромные зарплаты. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянскийи его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн гривен.

Согласно данным, задекларированным 6 января 2020 года, министр Бородянский получил от Минкульта 27 декабря 2019 года 112 904 гривен. Его первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил в декабре 405 072 гривен. А государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев в декабре получил 497 709 гривен зарплаты двумя траншами: 99 589 гривен 13 декабря и 398 120 гривен 30 декабря. В 2018 год его среднемесячная заработная плата составляла 89 510 гривен.

Сам Гончарук при этом призвал не спекулировать на размерах зарплат министров. По его словам, госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Отставка главы Минрегиона Алены Бабак. 16 декабря стало известно, что правительство покидает Глава Министерства развития громад и территорий Алена Бабак. Отставку Бабак объясняют тем, что она "не справлялась и не делегировала полномочия".

Скандалы в Минздраве. Ведомство сопровождают скандалы с самого назначения на должность министра здравоохранения Зоряны Скалецкой 29 августа 2019 года. Так, через несколько недель после назначения Скалецкой сотрудники Минздрава обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку. В письме они написали, что действия нового руководства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине, а тем, кто не согласен с нынешним руководством, предлагают увольняться "по-хорошему". Сама Скалецкая позже заявила о продолжении начинаний команды Ульяны Супрун; при этом она, по ее словам, намерена провести полный аудит ведомства, чтобы остались только самые компетентные и профессиональные работники. После чего из Минздрава начали увольняться сотрудники, в том числе гендиректор Минздрава по вопросам стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко. Она ушла вместе со всем составом директората.

Еще в первую или вторую недели работы этого министра меня заставили переписывать все протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не было упомянуто фамилии Супрун, "потому что Зоряна нервничает", – рассказывала Ирина Литовченко.

Также с должности ушла замминистра Младена Качурец, заявившая, что руководство Минздрава поддерживает восстановление в должностях тех, кому "комфортно и выгодно оставить старые коррупционные схемы". Впрочем, конкретных имен она называть не стала. Также уволился руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на массовые увольнения, отметив, что это нормальный рабочий процесс после прихода нового руководства.

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