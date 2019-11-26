"Будьте бдительны": о чем говорил Зеленский в своих видеообращениях

Отныне глава государства будет каждую неделю делиться со своим народом всем, что у президента "на душе"

/ Фото: president.gov.ua

В понедельник, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook очередное видеообращение, в котором пообещал раз в неделю "откровенно делиться всем, что на душе".

"Буду рассказывать о наших успехах, победах, планах и неудачах (а они, конечно, тоже есть). Надеюсь, что такой формат всем "залетит") Приятного просмотра", – говорится в сообщении главы государства.

Собственно говоря, формат видеобращений Зеленский заложил с самого начала своей политической карьеры, когда 1 января 2019 года телеведущий и шоумен в перерыве юмористического шоу "Квартал 95" заявил в своем новогоднем поздравлении, что идет в президенты Украины.

"Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь – жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь – собрать вещи и уехать в другую страну, зарабатывать там деньги, присылать своим близким и родным, и это тоже нормально. Но есть и третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя избрал именно его", – сказал Зеленский.

Впоследствии, заняв пост руководителя государства, Владимир Зеленский неоднократно обращался посредством такого формата к гражданам Украины, иностранным инвесторам, членам ЦИКа или к своего главному оппоненту в президентской гонке Петру Порошенко. Сайт "Сегодня" собрал в специальном материале самые важные из видеообращений президента.

Между первым и вторым

Вполне ожидаемо, не менее половины видеообращений пришлось на период между первым туром президентских выборов-2019, который состоялся 31 марта, и вторым (21 апреля). Второй раз после успевшего стать легендарным новогоднего обращения Зеленский обратился к народу 1 апреля, сразу же после официального закрытия голосования первого тура.

"У нас большая армия потрясающих и теплых людей", – обратился Зеленский к своим соратникам и всем украинцам, которые проголосовали за него.

Следом Зеленский записал видеообращение к Петру Порошенко, которое 15 апреля опубликовал, как все последующие, на своей странице в Facebook. Он обратился к своему оппоненту с требованием выполнить главные запросы общества – посадить людей, которых подозревают в тяжких преступлениях, и освободить украинских военнопленных моряков.

Свое следующее видео тогда еще кандидат Зеленский записал прямо на стадионе "Олимпийский" уже через два дня, 17 апреля. В нем будущий президент рассказал о новых требованиях штаба кандидата Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийский".

25 апреля – публикация нового видео, и снова с жалобой: на сей раз на Центральную избирательную комиссию. В нем Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения официальных результатов выборов.

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"Победа есть, полномочий нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит? Я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", – заявил он.

По словам Зеленского, это делается для того, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения инаугурации.

"Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады", — заявил президент, считающий, что "это несправедливо".

Очередное видеообращение к украинцам Зеленский записывает 27 апреля, в котором призвал не верить аферистам, которые выдают себя за "людей Зеленского".

"Сейчас расскажу вам о такой секте под названием Мы – люди Зеленского. Сейчас такие аферисты ходят к мэрам, в облсовет, к судьям, представителям бизнеса и говорят: мы здесь все теперь решаем, все будет как мы скажем. Нам мандат дал Зеленский. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", – заявил он.

Зеленский призвал в случае встречи с такими людьми показывать им это видео, снимать их на камеру и обращаться в правоохранительные органы.

"Будьте бдительны, не верьте аферистам в разных городах страны. Только вместе мы можем разрушить систему договорняков и коррупции", – подчеркнул новоизбранный президент.

Наконец, в тот день 30 апреля, когда были объявлены результаты ЦИК, Зеленский поблагодарил украинцев и объявил конкурс на должность спикера президента.

"Сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявил результаты президентских выборов. Я всем благодарен. Спасибо еще раз за поддержку", – заявил Зеленский в своем видеообращении в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что в этой дате есть определенный символизм. Ведь 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.

"Я не сравниваю себя с этим великим деятелем. Пока еще рано. Но если вы не против, я его процитирую: "Трудись, чтоб в твоей душе не погасли эти крохотные искры небесного огня, что зовутся совестью". Вот это я вам, украинцы, обещаю всем. Всем, не смотря на выбор. Обещаю трудиться. Обещаю вас не подвести", – пообещал Зеленский.

Флешмобы, инвестиции и Tesla

Следующее обращение появилось только 28 июня: в немЗеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб.

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"Недавно на книжном арсенале журналисты меня спросили: "Как считаете, какую книгу должен прочесть каждый украинец?". Ответ был очевиден – это Конституция Украины. Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлыки. Поэтому давайте все себе пообещаем – знать нашу Конституцию, а главное придерживаться ее и уважать", – сказал президент.

Что касается флешмоба, то его суть заключалось в том, чтобы записать короткое видео, в котором участник расскажет об одной из статей Конституции. Президент сразу начал с себя и зачитал третью статью.

"Человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкасаемость и безопасность признаются в Украине самым высокой социальной ценностью", – процитировал глава государства.

Напоследок Зеленский пошутил: мол, народные депутаты могут не принимать участия во флешмобе потому, что "мы и так прекрасно знаем их любимую статью – это статья 80 о неприкосновенности".

Темой следующего президентского ролика от 16 июля снова стало голосование – на сей раз на парламентских выборах XIX созыва. Видео было записано во время поездки Зеленского за рулем автомобиля Tesla, логотип которого виден на руле.

"Что касается парламентской гонки, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит, и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов", – отметил Зеленский.

Но сейчас, по словам президента, есть много аферистов и мошенников, которые открывают разного рода общества и предприятия с названием партии, "которую он не может рекламировать, потому, что это уже будет агитация".

"Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: посмотрите, в бюллетене должно быть именно указано: "Политическая партия", а затем название партии. Не ПП, ни МВ, никакие иные сокращения, а именно "Политическая партия", – нахваливал Зеленский свою политсилу в ролике, но так и не озвучил ее названия.

Уже через день, не останавливаясь на достигнутом, президент записал видеообращение к иностранным инвесторам, в котором пригласил их вкладывать в Украину.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю – старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", – заявил президент и пообещал доказать, что Украина является страной с мощным инвестиционным потенциалом.

Наконец, 11 ноября Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю – тоже в формате видеообращения. По его словам, один из самых больших обманов, который закреплен в Конституции – это статья о том, что земля является объектом права собственности украинского народа.

"Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными владельцами своей земли – государство не предоставило им такой возможности. Не создало условий, чтобы просто украинец мог развиваться на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения", – заявил Зеленский.

Он сравнил эту проблему с аналогичной ситуацией в КНДР, Таджикистане, Венесуэле, Кубе и Конго. А вот в других странах, например, в Беларуси, Польше, Франции, Германии рынок земли существует.

"Да, есть разные модели этого рынка, например, когда иностранцы могут или не могут покупать землю, но сам рынок существует. Фермеры могут брать кредиты под землю, расширять свое хозяйство, привлекать инвестиции", – сказал президент.

Теперь, когда глава государства вошел во вкус, граждане Украины смогут смотреть видеообращения своего президента раз в неделю. Сайт "Сегодня" будет держать вас в курсе, о чем Владимир Зеленский расскажет в новых роликах.

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