Смертельное ДТП в Харькове. 16-летний мажор признал вину

Уже есть подтверждение, что за рулем во время аварии был именно Николай Харьковский

ДТП случилось в конце октября / Коллаж "Сегодня"

Обвиняемый 16-летний Николай Харьковский, которого обвиняют в смертельно ДТПв Харькове, дал показания.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил адвокат пострадавших Маси Найем.

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"Сегодня во время допроса у следователя 16-летний подозреваемый Николай Харьковский признал свою вину в совершении преступления. Кроме того, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля находился именно Николай Харьковский", – сказано в сообщении.

Юристы отметили, что досудебное расследование продолжается, а признание вины на этом этапе может быть стратегией защиты.

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